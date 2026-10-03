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Comment un petit changement a permis à Márquez de dominer le sprint à Motegi

Marc Márquez a révélé qu'un "petit changement" apporté à sa Ducati avant la course sprint à Motegi lui avait permis de mieux contrôler sa machine, ouvrant la voie à une nouvelle victoire écrasante.

Oriol Puigdemont Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez a décroché sa septième victoire de la saison en sprint, et la 22e depuis l'introduction de ce format, ce samedi au Grand Prix du Japon. Associé à la troisième place de Jorge Martín, finalement pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste et rétrogradé d'une position, ce succès permet au pilote Ducati de revenir à sept points de son rival Aprilia au championnat.

Lire aussi :

"L'objectif ce matin était de se qualifier sur la première ligne. Partir deuxième ou premier était la meilleure position pour le sprint, et nous y sommes parvenus", expliquait Márquez après la course. "La vérité, c'est que nous avons fait un petit changement sur la moto qui m'a permis de me sentir à l'aise. Donc le travail est fait et maintenant, place à demain."

Márquez a pris le meilleur sur Martín, pourtant parti en pole, dès le premier freinage. Il a ensuite imposé un rythme effréné que personne n'a été en mesure de suivre, alors que les pneus ont souffert chez la plupart des pilotes, à l'exception du n°93.

"Aujourd'hui, tout fonctionnait bien. Nous avons fait un changement pour le sprint après avoir clairement identifié le problème ce matin et ça a fonctionné. J'espère donc avoir les mêmes sensations demain. Il faut bien analyser le pneu arrière, parce que beaucoup de pilotes ont eu du blister et des problèmes de température, et c'est inquiétant en vue de la course longue", a prévenu Márquez.

Marc Márquez fait des pompes, des tractions, avant le départ de la course.

Marc Márquez fait des pompes, des tractions, avant le départ de la course.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le champion en titre a naturellement été interrogé sur la nature de cette modification apportée à sa machine : "Je ne vais pas vous le dire en plein Grand Prix. Mais grâce à cette modification, je pilote un peu mieux, davantage à mon style, et j'ai pu maintenir un rythme élevé".

"Mais il faut très bien analyser les pneus, parce que [Marco] Bezzecchi est parti avec le medium arrière et son rythme n'était pas vraiment bon non plus."

Márquez avait quitté l'Autriche il y a deux semaines contrarié par un problème de freins sur sa Ducati. "Le problème de freins n'a pas eu d'incidence ici", a-t-il déclaré. "Jeudi, on m'a expliqué ce qui s'était passé."

"Quand on roule dans le sillage d'autres pilotes, il peut toujours se passer certaines choses, mais en Autriche, j'avais vraiment eu un problème. On me l'a bien expliqué et je dois dire que j'ai eu de la chance de terminer cinquième là-bas."

Au Japon, depuis l'introduction du sprint, le vainqueur du samedi a toujours réussi à s'imposer également le dimanche pour réaliser le doublé. Marc Márquez sait toutefois que la course principale représentera un tout autre défi.

"Aujourd'hui, nous sommes partis et j'ai réussi à prendre la tête. Demain, nous partirons à nouveau de la deuxième place et Jorge, Bezzecchi et [Pedro] Acosta affichent un très bon rythme. Nous verrons. La course fera deux fois plus de tours, mais j'espère réussir à retrouver le rythme que j'avais aujourd'hui", a confié le pilote Ducati.

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