"Besoin de déconnecter" : Fernández évoque le stress d'un calendrier surchargé

Les dernières semaines ont été éprouvantes pour Raúl Fernández, frappé par une crise d'appendicite qui l'a beaucoup affaibli, puis victime d'un problème de dos à la suite d'une grosse secousse de sa moto pendant le week-end allemand.

Tandis qu'il souffrait pour venir à bout de ce dernier Grand Prix avant la pause, le pilote espagnol n'a pas hésité à faire le lien entre ce nouveau problème physique et le stress généré par l'agenda chargé du MotoGP. Le dernier mois de compétition comprenait à lui seul trois week-ends de course et, en l'espace de dix semaines, ce soit sept épreuves qui ont rythmé le calendrier.

"Je pense qu'on a fait trop de courses dans les 11 dernières semaines, alors on a besoin de vacances, de déconnecter un peu et de prendre du plaisir", anticipait-il à l'heure d'un départ en vacances qu'il attendait visiblement avec impatience.

Bien que sixième du classement général et troisième plus gros scoreur depuis le GP de Hongrie, le pilote Trackhouse avait d'abord pour objectif de recharger ses batteries avant de poser les bases d'une seconde moitié de saison aussi réussie.

"Je sais que cette pause estivale va être très importante, pour tout bien préparer, notamment pour me préparer un peu mieux physiquement parce que c'est toujours important de progresser. Mais il est important aussi de prendre quelques jours de repos", a-t-il souligné au micro du site officiel du MotoGP.

"Je pense qu'on a eu trop de courses, trop de stress. Ça n'est pas juste une question de comment gérer les courses, mais aussi de comment gérer tous les week-ends", a ajouté Fernández en évoquant ce problème de dos qui l'a fait souffrir au Sachsenring, sans toutefois le priver d'un nouveau podium.

Préparer une second partie de saison encore plus solide

Après sa victoire dans la course sprint du Mugello, ce sont surtout les deux derniers week-ends qui se sont révélés particulièrement réussis pour Raúl Fernández, alors qu'il a admis être libéré mentalement de l'angoisse de perdre son guidon la saison prochaine.

On l'a vu gagner un autre sprint, à Assen, puis enchaîner une deuxième et une troisième places deux dimanches de suite pour finir par prendre l'avantage sur Pecco Bagnaia et Pedro Acosta au général.

Malgré l'intensité du championnat Raúl Fernández a brillé ces dernières semaines. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je pense qu'on peut être satisfait, mais je dois dire qu'on doit mieux faire certaines choses. C'est pratiquement réglé en ce qui concerne mon avenir, donc je pense que ça va m'aider parce que vous avez bien vu que dans les deux dernières courses, je me suis senti libéré et j'ai pu faire ce que je voulais avec la moto", a-t-il fait remarquer.

"Malgré tout, j'ai encore des choses à améliorer, des choses que je peux faire au niveau de mon corps et de mon mental, alors je vais me concentrer là-dessus pour essayer de m'améliorer", a ajouté l'Espagnol. Et la pause doit donc également lui servir à préparer un retour solide en piste. "C'est important de prendre du plaisir mais aussi de réfléchir à ce qu'on peut mieux faire dans la seconde partie de l'année."

"Je vais clairement profiter de cette pause estivale parce que c'est très important de prendre ces quelques jours de repos. Ça a été une première partie d'année très dure, alors on va essayer de déconnecter un peu et de revenir plus forts", insistait-il. "Il ne faut pas oublier qu'il faut malgré tout qu'on prépare notre corps pour être fort dans la dernière partie de l'année. Ça va être super dur, alors il faut qu'on se prépare bien physiquement."