Plateau MotoGP 2027 : où en sont les transferts à la pause ?

Le MotoGP est sorti d'une situation de blocage qui a duré plusieurs mois et les constructeurs ont enfin commencé à annoncer leurs pilotes pour la saison 2027. Ils attendaient la signature du nouveau contrat avec le championnat pour officialiser les transferts actés en coulisses depuis le début de l'année, et dont une grande partie a été révélée par Motorsport.com.

Alors que le MotoGP est dans sa pause estivale, peu d'annonces sont à attendre au cours des prochaines semaines, mais la situation s'est éclaircie et plus de la moitié de la grille est désormais officiellement définie.

Équipes d'usine : Honda se fait attendre

Aprilia avait frappé le premier en annonçant la prolongation de Marco Bezzecchi dès le début de l'année. Le constructeur aura un duo 100% italien en 2027 puisque Pecco Bagnaia a été confirmé à ses côtés, pour succéder à Jorge Martín.

Chez Ducati, Marc Márquez a prolongé pour deux saisons et Pedro Acosta a été recruté pour prendre la place libérée par Bagnaia. Du côté de KTM, l'équipe actuelle d'Acosta, tout va changer puisque la marque a recruté deux pilotes des équipes satellites de Ducati, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, ce qui va pousser Brad Binder vers la sortie, sans autre option en MotoGP.

Yamaha a annoncé les recrutements de Jorge Martín et Ai Ogura, alors que les départs de Fabio Quartararo et Álex Rins étaient connus depuis plusieurs mois. On sait déjà que Honda va recruter Quartararo, mais le constructeur n'a pas encore fait d'annonce.

Le Français va réaliser l'un des transferts les plus retentissants des dernières années, puisqu'il sera le premier depuis Valentino Rossi à passer de l'un à l'autre des deux géants japonais du plateau, même si l'Italien l'avait fait dans le sens inverse.

Si Honda tarde à faire une annonce concernant Quartararo, c'est peut-être parce que l'identité de son coéquipier n'est pas encore définie. On sait que cela se joue entre deux hommes : la marque pourrait promouvoir Diogo Moreira, déjà sous contrat pour 2027 et actuellement placé chez LCR, ou faire débuter David Alonso, actuellement quatrième du Moto2.

Équipes satellites : des situations plus ou moins floues

Entre les annonces des équipes officielles, Gresini a été la seule structure indépendante à faire des annonces ces dernières semaines. L'équipe italienne va perdre Álex Márquez et Fermín Aldeguer, qu'elle va remplacer par Joan Mir, arrivé de Honda, et Daniel Holgado, cinquième en Moto2 à la pause.

Joan Mir va rejoindre Gresini en 2027.

Dans les autres équipes, les situations sont plus ou moins définies. VR46, l'autre client de Ducati, va accueillir Aldeguer mais ne l'a pas encore annoncé. À ses côtés, Nicolò Bulega, large leader du WorldSBK, tient la corde et a les faveurs de Ducati. Si jamais il n'était pas choisi, Luca Marini pourrait retrouver l'équipe de son demi-frère, Valentino Rossi, tandis que Franco Morbidelli a très peu de chances de rester.

La situation est assez claire chez Trackhouse, l'équipe satellite d'Aprilia. Auteur d'une bonne première partie de saison, Raúl Fernández se dirige vers une prolongation après avoir cru qu'il serait poussé vers la sortie. Ai Ogura devrait être remplacé par Enea Bastianini, que KTM et Tech3 ne vont pas conserver.

L'une des situations les plus floues concerne justement Tech3. L'équipe française pourrait recruter Marini mais elle a peu de chances de conserver Maverick Viñales. L'Espagnol a multiplié les critiques envers KTM ces dernières semaines et a fortement compromis ses chances, même si la porte n'est pas totalement fermée. À ses côtés, Günther Steiner a affiché sa volonté de recruter un débutant. Senna Agius, troisième du Moto2, serait le mieux placé face à Manuel González, le leader du championnat.

Chez LCR, Johann Zarco a signé un contrat pour deux saisons il y a un an et sa place est donc assurée avant même son retour à la compétition. L'identité de son coéquipier dépendra des choix de l'équipe Honda officielle, entre Moreira et Alonso : celui qui ne sera pas retenu sera placé dans le team satellite.

Le suspense est faible chez Pramac. Toprak Razgatlioglu est déjà sous contrat et attend avec impatience le nouveau règlement et surtout les pneus Pirelli, puisqu'il a utilisé les produits du manufacturier italien en WorldSBK. Izan Guevara, deuxième du championnat en Moto2, est attendu à ses côtés mais ce transfert fait partie de ceux qui doivent encore être officialisés.

La grille MotoGP 2027 provisoire

Les pilotes en gras ont déjà été confirmés par leurs équipes