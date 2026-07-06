KTM confirme l'arrivée de Fabio Di Giannantonio en 2027
Fabio Di Giannantonio fera bien équipe avec Álex Márquez dans l'équipe KTM officielle en 2027.
Photo de : Media VR46
Après la confirmation du départ de Fabio Di Giannantonio de l'équipe VR46 et une première annonce faite par KTM, le recrutement d'Álex Márquez, le constructeur autrichien en a fait une seconde sans la moindre surprise : c'est bien elle qui accueillera le pilote italien la saison prochaine en MotoGP, comme Motorsport.com le révélait dès le Grand Prix de France.
Fabio Di Giannantonio aura une place dans une équipe d'usine pour la première fois de sa carrière, après avoir piloté des Ducati satellites chez Gresini puis VR46. Comme pour Márquez, KTM a annoncé un contrat pluriannuel, sans précisions supplémentaires sur la durée de l'accord.
"Fabio a clairement progressé pour être constamment parmi les leaders en MotoGP", a déclaré Pit Beirer, le patron de KTM Motorsports. "Il est impossible de remettre en question sa vitesse et son implication pour produire les meilleures performances. Il fait le jeu de son équipe et c'est quelqu'un de bien, et nous savons qu'il s'intégrera facilement dans notre programme Red Bull KTM Factory Racing."
"Au cours de nos discussions, nous avons été impressionnés par sa passion, sur la piste et en dehors, et nous pensons que le prochain chapitre ensemble sera passionnant et mémorable. Bienvenue Fabio."
KTM aura ainsi un duo de pilotes intégralement renouvelé. Pedro Acosta, qui porte la marque avec des résultats de plus en plus constants depuis un an, va partir chez Ducati tandis que l'avenir de Brad Binder en MotoGP s'écrit en pointillés.
Du côté de Tech3, qui restera l'équipe satellite de KTM, les favoris sont désormais Luca Marini et Senna Agius, ce qui pousserait également Maverick Viñales et Enea Bastianini vers la sortie. On avait pourtant promis une promotion dans l'équipe officielle au premier, tandis que le second se dirige vers Trackhouse.
Di Giannantonio obtient le graal
Pour Fabio Di Giannantonio, ce recrutement par un constructeur est un accomplissement après des saisons en dents de scie en MotoGP. Né à Rome il y a 27 ans, celui qui s'est formé en championnat d'Europe et dans la Red Bull Rookies Cup a gravi les échelons des Grands Prix à partir de 2016, lorsque Fausto Gresini l'a recruté pour son équipe Moto3.
Ses premières années ont d'emblée été fastes, avec trois saisons de progression jusqu'à ses premières victoires et la deuxième place du championnat, en 2018, avant son passage en Moto2 en 2019. Ce changement de catégorie l'a d'abord vu reculer quelque peu, avant qu'il retrouve l'équipe Gresini en 2021 et renoue avec la victoire. L'année suivante, il passait en MotoGP, toujours avec l'équipe italienne.
Fabio Di Giannantonio va retrouver son premier coéquipier en MotoGP, Álex Márquez.
Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
À une première année difficile a fait suite la saison qui allait tout changer, avec Frankie Carchedi comme nouveau chef mécanicien et surtout, une victoire au Qatar, arrivée à point nommé : il pensait être destiné à quitter le championnat, Gresini ayant décidé de recruter Marc Márquez pour 2024, mais VR46 l'a sauvé in extremis.
Si les blessures ont parfois bridé Di Giannantonio, il a su convaincre par son investissement au sein de son équipe et des performances jugées prometteuses par Ducati, qui lui a confié une moto d'usine à partir de la saison dernière.
C'est avec cette moto qu'il réalise actuellement sa meilleure campagne, premier pilote Ducati au championnat depuis le coup d'envoi de la saison, et vainqueur d'une deuxième course à Barcelone.
Avec les annonces successives faites par Ducati, Aprilia, Yamaha, Gresini et désormais KTM ces deux dernières semaines, le plateau prend forme petit à petit. Honda est le seul constructeur qui n'a pas confirmé les pilotes de son équipe officielle et il devrait être le prochain à passer à l'action, avec l'arrivée attendue de Fabio Quartararo, dévoilée par Motorsport.com dès le mois de janvier.
La grille MotoGP 2027 provisoire
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Équipe
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Pilotes
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Ducati Team
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Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Aprilia Racing
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Marco Bezzecchi
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Pecco Bagnaia
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KTM Factory
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Álex Márquez
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Fabio Di Giannantonio
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Honda HRC
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Fabio Quartararo
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David Alonso ou Diogo Moreira
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Yamaha Racing
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Jorge Martín
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Ai Ogura
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LCR Honda
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Johann Zarco
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Diego Moreira ou David Alonso
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Pramac Racing
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Toprak Razgatlioglu
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Izan Guevara
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Gresini Racing
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Joan Mir
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Dani Holgado
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VR46 Racing Team
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Fermín Aldeguer
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Nicolò Bulega ou Luca Marini
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Tech3
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Luca Marini, Senna Agius, Maverick Viñales ou Manuel González
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Trackhouse Racing
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Raúl Fernández
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Enea Bastianini
En gras, les pilotes officiellement sous contrat.
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