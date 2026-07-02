Gresini annonce l'arrivée de Dani Holgado en MotoGP

Dani Holgado, 21 ans, est assuré d'avoir sa place sur la grille MotoGP la saison prochaine. Le pilote espagnol, aujourd'hui sixième de la catégorie Moto2, a été recruté par l'équipe Gresini pour faire ses débuts parmi l'élite en 2027 au guidon d'une Ducati.

Cette annonce s'inscrit dans les mouvements du marché des transferts que nous avons anticipés ces dernières semaines. On sait en effet que les deux pilotes actuels de l'équipe de Nadia Padovani s'en iront à l'issue de cette saison. Fermín Aldeguer restera sous contrat avec Ducati mais sera désormais aligné par le team VR46. Quant à Álex Márquez, il intégrera l'équipe d'usine KTM, aux côtés de Fabio Di Giannantonio.

Ces transferts ne sont pas encore officiels. Dans la foulée de l'annonce portant sur Holgado, Gresini a en revanche confirmé l'arrivée de Joan Mir, qui avait pris les devants en annonçant lui-même au mois de mai qu'il quitterait Honda à la fin de son contrat actuel.

L'équipe italienne va donc associer un champion du monde et un rookie, Holgado suivant les traces d'Aldeguer pour faire ses premiers pas dans la catégorie. On sait par ailleurs que Mir pilotera une Ducati officielle la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas d'Holgado.

Passé par l'European Talent Cup, le CEV et la Red Bull Rookies Cup, Daniel Holgado - appelez-le Dani ! - a fait ses débuts en championnat du monde en intégrant le team Ajo en Moto3, en 2022. Malgré une fracture de la jambe dès les essais hivernaux, il a rapidement trouvé le chemin du podium pour boucler sa première saison dans le top 10, avant d'empocher ses premières victoires et de se hisser au cinquième rang du général l'année suivante, cette fois avec Tech3.

En 2024, il s'est battu pour le titre, échouant face à David Alonso, avant de passer en Moto2 avec Aspar. Il y a obtenu plusieurs victoires et, après s'être classé sixième au général l'an dernier, il occupe à nouveau cette place actuellement.

"Je suis très heureux d'intégrer le projet MotoGP du team BK8 Gresini Racing MotoGP : c'est littéralement le rêve de ma vie d'arriver à courir dans la catégorie reine, et le faire avec une équipe telle que celle-ci, c'est encore mieux", commente Dani Holgado.

"C'est le résultat de beaucoup d'efforts, d'un gros travail ces dernières années. Je sais que ce sera un énorme défi, mais je suis prêt à grandir à la fois comme pilote et comme personne. Un immense remerciement à Nadia et à l'équipe, à ma famille et à tous ceux qui ont cru en moi et continuent de le faire. Je sais que ça ne va pas être un parcours facile, mais je suis plus que prêt pour tout ce qui m'attend."

La grille MotoGP 2027 prend forme

Les annonces se multiplient en MotoGP depuis une dizaine de jours, maintenant que le championnat s'est entendu avec les constructeurs et les équipes indépendantes pour sceller le cadre commercial des cinq prochaines années.

Ducati a officialisé un duo Márquez-Acosta, Aprilia a confirmé l'arrivée de Pecco Bagnaia aux côtés de Marco Bezzecchi, et Yamaha a annoncé un nouveau line-up formé de Jorge Martín et Ai Ogura. Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing, ainsi que Johann Zarco et Diogo Moreira (LCR Honda) sont eux aussi déjà sous contrat pour la saison prochaine.

Outre Dani Holgado, le MotoGP devrait accueillir plusieurs autres rookies : Izan Guevara (chez Pramac), David Alonso (chez Honda), Senna Agius ou Manuel González (chez Tech3) et potentiellement Nicolò Bulega (chez VR46).

Cela se fera au détriment de quelques noms établis depuis plusieurs années. Dans le clan Ducati, c'est Franco Morbidelli qui est sur la sellette. Si sa sortie se confirme dans les prochaines semaines, il rejoindra très probablement Álex Rins, Brad Binder, Jack Miller et potentiellement Maverick Viñales. Luca Marini est à risque également, mais pourrait justement avoir ses chances chez Tech3.

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La grille MotoGP 2027 provisoire

Équipe Pilotes Ducati Team Marc Márquez Pedro Acosta Aprilia Racing Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia KTM Factory Álex Márquez Fabio Di Giannantonio Honda HRC Fabio Quartararo David Alonso ou Diogo Moreira Yamaha Racing Jorge Martín Ai Ogura LCR Honda Johann Zarco Diego Moreira ou David Alonso Pramac Racing Toprak Razgatlioglu Izan Guevara Gresini Racing Joan Mir Dani Holgado VR46 Racing Team Fermín Aldeguer Nicolò Bulega ou Luca Marini Tech3 Luca Marini, Senna Agius, Maverick Viñales ou Manuel González Trackhouse Racing Raúl Fernández Enea Bastianini

En gras, les pilotes officiellement sous contrat.