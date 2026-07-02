Joan Mir officialisé sur la Ducati de Gresini à partir de 2027

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Il s'agit de l'un des transferts les plus attendus pour la saison prochaine : Joan Mir, champion du monde en 2020, passera de la Honda officielle à une Ducati satellite.

Léna Buffa
Mis à jour:
Mir Gresini

Photo de : Gresini Racing

Comme Marc Márquez avant lui, Joan Mir va suivre un chemin atypique mais qui pourrait bien lui redonner l'impulsion qu'il recherche pour retrouver les avant-postes. L'Espagnol, sacré champion du monde avec Suzuki en 2020, va quitter l'équipe officielle Honda qu'il avait rejointe au départ de son constructeur de cœur, et il va s'essayer à la Ducati, la moto qui continue de faire rêver l'ensemble de la grille.

Il ouvrira ce nouveau chapitre en rejoignant l'équipe Gresini, celle-là même qui avait accueilli Márquez en 2024, lorsque lui-même cherchait des réponses à sa baisse de performance. Pour Mir, il s'agira de retrouver la confiance, après quatre saisons très mouvementées au HRC, marquées par quelques prouesses ponctuelles - notamment deux podiums l'an dernier - mais aussi par un grand nombre de chutes et une frustration évidente pour le pilote.

Il avait lui-même annoncé son départ de Honda à la mi-mai, rompant avec le silence qui s'était abattu sur la grille en attendant que les constructeurs et les équipes indépendantes trouvent un accord commercial avec le championnat. Il avait expliqué avoir pris sa décision après Jerez, admettant avoir été blessé de ne pas avoir de nouvelles de la part de la direction de Honda où un nouveau line-up se préparait.

Mir aura une Ducati officielle

Ce matin, Gresini a annoncé l'arrivée de Joan Mir "à partir de 2027", laissant entendre qu'un accord pluriannuel a été passé avec le pilote. L'équipe précise également que son recrutement s'inscrit dans le renouvellement de la relation avec Ducati et qu'il disposera d'une moto officielle la saison prochaine.

"Joan est un champion du monde MotoGP, son palmarès parle pour lui", déclare Nadia Padovani, propriétaire de l'équipe. "Beaucoup de choses vont changer l'année prochaine, mais l'essence du team BK8 Gresini Racing MotoGP restera la même. Nous restons une équipe qui travaille pour progresser saison après saison, et en 2027 nous aurons deux pilotes en qui nous avons une grande confiance et que nous sommes prêts à soutenir pleinement."

 

Chez Gresini, il devrait retrouver Frankie Carchedi, le chef mécanicien qui l'accompagnait chez Suzuki, lors de son titre mondial et pour ce qui est à ce jour son unique victoire dans la catégorie, obtenue en 2020 à Valence. Le technicien, très respecté, avait rejoint l'équipe italienne après le départ de Suzuki et a depuis accompagné Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez et Fermín Aldeguer.

À bientôt 29 ans, Joan Mir compte huit saisons d'expérience en MotoGP, après avoir précédemment couru dans les catégories Moto3, où il a été champion du monde en 2017, et Moto2, où il n'est resté qu'un an. Il fera équipe l'an prochain avec le rookie Dani Holgado, dont l'arrivée a été annoncée en début de matinée par Gresini.

Lire aussi :

Ce sera donc un changement total de line-up pour le team italien, qui l'an dernier avait terminé deuxième du championnat pilotes et équipes. Fermín Aldeguer, sous contrat avec Ducati, est attendu chez VR46 la saison prochaine, tandis qu'Álex Márquez va être intronisé comme nouveau pilote de l'équipe d'usine KTM, aux côtés de Fabio Di Giannantonio.

Cela fait partie des transferts qui n'ont pas encore été officialisés, mais la grille se met progressivement en place après plusieurs mois d'attente, durant lesquels pratiquement toutes les places ont été attribuées à défaut d'être annoncées.

La grille MotoGP 2027 provisoire

Équipe

Pilotes

 

Ducati Team

Marc Márquez

Pedro Acosta

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Pecco Bagnaia

KTM Factory

Álex Márquez

Fabio Di Giannantonio

Honda HRC

Fabio Quartararo

David Alonso ou Diogo Moreira

Yamaha Racing

Jorge Martín

Ai Ogura

LCR Honda

Johann Zarco

Diego Moreira ou David Alonso

Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu

Izan Guevara

Gresini Racing

Joan Mir

Dani Holgado

VR46 Racing Team

Fermín Aldeguer

Nicolò Bulega ou Luca Marini

Tech3

Luca Marini, Senna Agius, Maverick Viñales ou Manuel González

Trackhouse Racing

Raúl Fernández

Enea Bastianini

En gras, les pilotes officiellement sous contrat.

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