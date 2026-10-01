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Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn

Racing Bulls va effectuer des changements moteurs sur la voiture d'Arvid Lindblad, ce qui va le renvoyer en fond de grille à Sepang.

Publié:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Arvid Lindblad partira en fond de grille lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn en Malaisie, en raison d'une série de pénalités liées au moteur qui lui seront appliquées pour la course de Sepang.

Le Britannique dépassera son quota pour certains composants du groupe motopropulseur pour le retour de la F1 en Malaisie. Il devra utiliser un cinquième moteur thermique, un cinquième turbocompresseur et un cinquième système d'échappement pour la course de ce week-end.

Lindblad avait atteint la limite - un maximum de quatre par pièce sans pénalité - pour ces composants lors de la dernière course en Azerbaïdjan.

Ainsi, la décision de prendre une pénalité pour cette manche en Malaisie suggère que les anciens éléments de l'unité de puissance de la Racing Bulls ne font plus partie du pool, et que l'écurie détenue par Red Bull estime que la Malaisie représente la meilleure occasion d'étoffer ce qu'elle a en réserve et tout en surmontant les pénalités infligées.

Il a également utilisé un nouvel ensemble de "composants auxiliaires" à Bakou - qui comprend des pièces du système d'alimentation en carburant, de la soupape de décharge, du réservoir d'huile et du système de refroidissement -, mais sans dépasser la limite de six permise par le règlement. 

Lire aussi :

Lindblad a terminé septième en Azerbaïdjan, après avoir échappé à une pénalité suite à un contact avec son coéquipier Liam Lawson lors du premier restart. En tentant d'éviter Esteban Ocon, Lindblad a dévié vers la droite dans le virage 1 et a bloqué une roue, ce qui a entraîné un contact avec le Néo-Zélandais et a envoyé ce dernier en tête-à-queue.

Néanmoins, le jeune pilote a réussi à remonter et à dépasser les deux pilotes Haas - en doublant notamment Ocon sur la ligne d'arrivée - pour se classer septième.

À propos de cet incident, Lindblad a déclaré : "Nous en avons discuté en interne, de ce qui s'est passé, et je sais ce que je ferai différemment à l'avenir."

"Je me suis déjà excusé et oui, c'est de l'histoire ancienne désormais. Je sais ce que je ferai différemment à l'avenir. Nous en avons discuté, donc j'attends désormais avec impatience la Malaisie."

Il est à noter que Lindblad n'est pas le seul pilote qui sera pénalisé sur la grille ce week-end, puisque Franco Colapinto - responsable majoritaire de l'accrochage avec Pierre Gasly et Lando Norris - devra de son côté reculer de cinq places.

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