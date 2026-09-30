Jorge Martín voit une lutte pour le titre "ouverte" pour le reste de la saison

Le GP d'Autriche a permis à Jorge Martín de reprendre la tête du championnat MotoGP, au détriment de Marc Márquez qu'il a réussi à battre sur un terrain qui lui semblait pourtant favorable.

Vainqueur de la course sprint, puis deuxième de la course principale derrière Pedro Acosta, le pilote Aprilia s'est assuré d'embarquer dans la tournée outre-mer avec 12 points d'avance au sommet du classement général. Une marge minime quand on sait qu'il reste entre 222 et 259 points à distribuer, selon que le GP du Qatar soit maintenu ou non, mais une position qui suffit à lui insuffler de l'espoir.

"Je suis content", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP, d'autant plus satisfait qu'il a pu se rassurer quant à son état physique et éviter une intervention à l'avant-bras droit. "On va maintenant entrer dans la tournée asiatique, en très bonne forme je pense, et en comprenant un peu mieux la moto. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que se faire opérer, c'est aussi un gros risque."

Lire aussi : MotoGP Jorge Martín écarte l'opération de son bras pour le moment

Outre le fait qu'il ait levé les interrogations sur sa condition physique, le week-end du Red Bull Ring a également apporté des réponses encourageantes d'un point de vue sportif. Car Martín est apparu très performant, lors des essais libres, puis en qualifications où il a décroché la pole position, et enfin lors des deux courses, avec notamment à son actif une superbe remontée dans le sprint. La vitesse affichée lui permet désormais de se tourner vers la suite du championnat avec davantage de confiance.

"J'ai été très compétitif, j'ai vraiment fait de mon mieux. On va aller en Asie en position de leader. Si on m'avait dit ça il y a quelques mois, j'aurais dit que c'était impossible", s'est réjoui le champion du monde 2024, pour qui l'essentiel tient peut-être dans ce retour de la performance et de la confiance après la période difficile qu'il a dû traverser.

On va aller en Asie en position de leader. Si on m'avait dit ça il y a quelques mois, j'aurais dit que c'était impossible.

"C'est génial et maintenant la lutte est ouverte pour le reste de la saison, alors je pense qu'on est prêts", ajoutait-il. Martín sait néanmoins que la situation est susceptible de rapidement évoluer, et notamment dès le Japon où le MotoGP se retrouve cette semaine et où seules des Ducati ont gagné récemment.

"C'est difficile à dire", a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé quelles étaient, selon lui, ses chances de titre à deux mois de la conclusion du championnat. "Je me sens plutôt compétitif mais il y a des fois où j'ai du mal."

Plusieurs adversaires à prendre en considération

Si plusieurs pilotes sont encore en capacité de se battre pour le titre, c'est Marc Márquez que le pilote Aprilia craint le plus : "Au final, à l'heure actuelle, je vois Marc. Il est tellement fort. On peut voir non seulement sa vitesse, mais aussi la hargne qui l'anime. C'est toujours important."

Et la bataille à venir ne s'arrête pas au champion en titre. "Si Pedro [Acosta] continue à gagner comme [en Autriche], avec cette domination, je pense que lui aussi est en lice", a-t-il notamment estimé, sans exclure non plus son coéquipier Marco Bezzecchi, actuellement troisième à 42 points.

Le champion 2026 est-il sur le podium en Autriche ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Lucide, Jorge Martín n'en demeure pas moins combatif. Face à une lutte qui reste ouverte, l'enjeu de chaque Grand Prix à venir va donc être de reproduire le niveau affiché à Spielberg, tout en limitant les moments de creux.

"Le leadership va et vient. Je n'y pense pas tellement. C'est une grosse bagarre", a-t-il souligné. "Ce sera clairement une tournée asiatique intéressante. Je vais essayer de retrouver la vitesse que j'ai eue [en Autriche] parce que si j'ai cette vitesse, je pense que je vais me battre. Par contre, il y a clairement des courses où j'ai du mal et où l'on est derrière. Ça fait partie du jeu."

"En tout cas, je me sens fort et j'ai le sentiment qu'on peut afficher un bon niveau sur le reste de la saison", a ajouté Jorge Martín, promettant : "Il faudra voir quel sera notre potentiel sur les courses difficiles mais on va en tout cas essayer jusqu'au bout."

Lire aussi : MotoGP Championnat - La bonne opération de Jorge Martín