Jorge Martín écarte l'opération de son bras pour le moment

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Rassuré par de meilleures sensations physiques ce week-end, Jorge Martín a décidé de ne pas se faire opérer de l'arm-pump qui l'a fait souffrir à Misano. Il compte poursuivre la saison sans intervention et se laisse le temps d'y repenser plus tard.

Léna Buffa
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Jorge Martín vient de connaître une semaine mouvementée. Après avoir été frappé par des douleurs imputables à un arm-pump dimanche dernier, pendant la course de Misano, l'Espagnol a consulté des médecins et évalué ses chances de pouvoir courir normalement en Autriche, craignant de devoir en passer par un week-end compliqué sur le plan physique.

Le pilote Aprilia s'est peu à peu rassuré et, contre toute attente, il a même vu s'éloigner la perspective de devoir se soumettre à une intervention chirurgicale dès lundi. Lui qui a connu tant de blessures importantes, il n'a pas caché avoir peur de se faire opérer et c'est donc avec soulagement qu'il tranche cet après-midi : le Grand Prix qu'il a réussi à mener à Spielberg le convainc de ne pas en passer par une opération pour le moment.

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"Ma condition est difficile, c'est sûr, parce que je ne suis pas à 100%, mais je me sens beaucoup mieux qu'à Misano, donc on est en bonne voie", explique-t-il au site officiel du MotoGP. "Je ne vais pas me faire opérer demain, je vais essayer de continuer comme ça. Maintenant, je vais essayer de me reposer, de bien récupérer de ces deux courses qui ont été si dures physiquement."

Évoquant le bénéfice des soins auxquels il se soumet pour soulager la pression dans son avant-bras droit, Jorge Martín a confirmé son choix lors de la conférence de presse faisant suite à la cérémonie du podium : "Je suis arrivé dans ce week-end en me posant beaucoup de questions par rapport à ma condition, et au final tout s'est super bien passé, donc il semble qu'on va pouvoir éviter l'opération et c'est très important."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín (Aprilia Racing Team)

Photo de : Joe Klamar / AFP via Getty Images

Comment explique-t-il d'avoir à ce point souffert dimanche dernier et de se sentir mieux à présent ? "Je ne sais pas, peut-être qu'à Misano j'étais plus tendu. En tout cas, il s'est passé quelque chose qui a un peu limité ma performance", souligne-t-il.

"Ici, dès vendredi, je me suis senti super bien, donc soit je pilote mieux, soit les soins que je fais fonctionnent bien. Je vais avancer comme ça. Je pense que je suis maintenant capable d'extraire le maximum de ma condition et de me battre pour ce titre."

Repassé en tête du championnat ce week-end, Jorge Martín ne cache pas son soulagement de se sentir mieux alors qu'on entre dans une phase décisive de la saison. Mais il n'exclut pas néanmoins une intervention future pour résoudre ce problème plus durablement.

"Je vais voir quand sera le bon moment pour me faire opérer, je vais essayer de comprendre quelles sont mes meilleures options, comme je l'ai fait dans le passé. Je pense être entouré par de très bons médecins, qui peuvent me donner de bons conseils."

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