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Jorge Martín décidera après le sprint s'il sera opéré ou non

L'arm-pump qui a fait souffrir Jorge Martín à Misano pourrait requérir une opération chirurgicale. Le pilote Aprilia indique que la décision sera prise ce week-end, probablement après le sprint de samedi au Red Bull Ring.

Léna Buffa
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jorge Martín se présente en Autriche pour le Grand Prix au programme ce week-end, dans la foulée d'une course compliquée à Misano, où il a subi des symptômes imputables à un syndrome des loges, autrement dit un arm-pump. L'Espagnol a souffert d'un pincement des nerfs dans son avant-bras droit, ce qui l'a mis en souffrance et l'a peu à peu fait reculer dans la hiérarchie après une première partie de course à l'avant.

Si le repos a eu un effet positif ces derniers jours, le manque de sensibilité et les douleurs ressenties dans le bras risquent de réapparaître lorsque Martín produira de nouveaux efforts au guidon de sa MotoGP. Il n'est donc pas exclu qu'il doive se faire opérer afin d'écarter durablement cette fragilité physique aux conséquences potentiellement lourdes sur ses courses.

Lire aussi :

Mercredi, à Barcelone, le pilote Aprilia a passé des examens médicaux auprès de chirurgiens spécialisés dans les membres supérieurs. Il indique qu'aucune décision n'a pour le moment été prise quant à une éventuelle intervention, et que c'est pendant le week-end à venir, et sans doute plus précisément samedi, qu'il comprendra s'il est nécessaire ou non qu'il se fasse opérer.

Le cas échéant, l'intervention chirurgicale pourrait avoir lieu dès lundi afin de lui donner le plus de temps possible pour récupérer avant le Grand Prix suivant, qui aura lieu au Japon du 2 au 4 octobre.

"Je me sens beaucoup mieux, mais ce week-end va clairement être un test pour mon arm-pump, pour comprendre si je dois me faire opérer ou pas lundi", explique Jorge Martín auprès du site officiel du MotoGP.

Dix jours pour récupérer avant le prochain GP

L'opération visant à soulager l'avant-bras en cas d'arm-pump est une pratique courante, avec une convalescence généralement rapide, ce qui signifie que le pilote Aprilia ne devrait théoriquement manquer aucune manche en cas d'intervention. Cependant, il sait aussi que toute chirurgie peut entraîner des complications, comme l'a encore démontré le cas récent de Pecco Bagnaia, qui a eu du mal à se remettre d'une intervention de ce type cet été.

La phase décisive dans laquelle entre un championnat dont il était encore le leader avant la course de dimanche pousse donc logiquement le pilote à bien réfléchir.

"On verra. J'ai fait tous les soins que je pensais être les meilleurs pour bien me remettre. Je me sens beaucoup mieux que quand je suis arrivé à Misano", rassure-t-il. "On va voir si j'arrive à éviter l'opération, ce qui serait évidemment bien mieux parce que se faire opérer comporterait beaucoup de risques pour le reste de la saison. Je vais essayer de prendre la meilleure décision et d'être compétitif ici."

"Il n'y a aucun examen que j'ai fait qui puisse véritablement me donner un avis pour le moment. C'est très difficile à comprendre. Je pense que le meilleur test va être de rouler et d'essayer de faire de longues séries de tours. On verra après le sprint. Honnêtement, je pense que c'est le jour où je vais prendre ma décision parce que c'est là que je vais voir dans quelle condition se trouve véritablement mon bras."

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