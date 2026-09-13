Martín ralenti par un arm-pump : "Je n'avais aucun contrôle de la moto"

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La dégringolade de Jorge Martín à Misano s'explique par un syndrome des loges qui lui a fait perdre en force. L'Espagnol ignore encore si une opération sera nécessaire.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
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Alors qu'il avait pris la tête et semblait en mesure de jouer la victoire jusqu'à la fin, Jorge Martín a dégringolé dans le classement et a dû se contenter d'une modeste cinquième place au GP de Saint-Marin. Une contre-performance due à l'apparition d'un syndrome des loges, du sang qui s'accumule au niveau de l'avant-bras en raison des forces encaissées, ce qui fait perdre en force et génère des douleurs.

Martín s'élançait de la cinquième place et a doublé Fermín Aldeguer et Fabio Di Giannantonio, qui se sont gênés dans les premiers virages. Le Madrilène a hérité de la deuxième position quand son coéquipier, Marco Bezzecchi, est tombé. Marc Márquez était le seul à le devancer mais il a pu tenir son rythme et le doubler au septième tour.

Martín a passé cinq boucles en tête, jusqu'à ce que la douleur devienne trop forte dans son bras et l'empêche de bien gérer la poignée de gaz. Il a perdu position sur position pour se classer au cinquième rang. "J'ai eu un gros souci d'arm-pump", a expliqué Martín face aux journalistes présents sur place, dont les reporters de Motorsport.com. "C'est dommage, on a perdu une grosse opportunité aujourd'hui."

"Je me sentais vraiment bien. Je suis bien parti. Je pensais que Marc allait s'échapper, puis je suis revenu sur lui et j'ai pris la tête. J'ai même creusé l'écart ensuite. J'avais un bon rythme, je n'attaquais pas comme un fou et je continuais à m'échapper."

Jorge Martín devançait Marc Márquez avait son problème au bras.

Jorge Martín devançait Marc Márquez avait son problème au bras.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'ai commencé à avoir des soucis au freinage et en mettant les gaz, et ça s'est aggravé tour après tour. Je ne pouvais rien faire à la fin. Je n'avais aucun contrôle de la moto. C'est dommage. C'est arrivé aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal pendant le week-end et je ne pensais pas que ça serait le problème de la course."

"Vendredi, j'avais un peu d'arm-pump mais ça arrive toujours le vendredi à Misano", a-t-il précisé. "Normalement, je récupère très bien, je m'adapte et le lendemain je me sens très bien. Hier, j'étais un peu à la limite mais ça allait pour un sprint, habituellement je suis assez fatigué après un sprint."

"Aujourd'hui, je l'avais en tête et j'essayais d'être vraiment doux sur l'accélérateur. C'est une piste où on souffre tous d'arm-pump, mais pour moi c'était complètement bloqué, je ne pouvais rien faire. Vous avez vu tout le monde me doubler entre les virages 5 et 6 parce que je ne pouvais même pas mettre les gaz. Parfois, ça se passe mal et aujourd'hui, c'était le cas."

Martín ignore s'il devra être opéré

Jorge Martín se trouve dans une situation délicate. L'opération pour un arm-pump est assez bénigne et il est fréquent de voir un pilote la faire entre deux Grands Prix espacés de deux semaines, mais les premiers essais au Red Bull Ring sont prévus dans seulement cinq jours. Martín passera des examens après le GP d'Autriche et ce n'est qu'à ce moment là qu'il saura si une intervention est nécessaire.

"On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il faut que je récupère bien et que je me concentre sur l'Autriche. Il faudra comprendre quoi faire ensuite, si je dois être opéré ou pas, parce que beaucoup de courses vont s'enchaîner maintenant. Je ne sais pas si l'opération est la meilleure option. Ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. C'était comme ça aujourd'hui."

Jorge Martín n'a pas pu contenir Álex Márquez à Misano.

Jorge Martín n'a pas pu contenir Álex Márquez à Misano.

Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"[J'ai eu un arm-pump] en 2019 et j'ai été opéré", a rappelé Martín. "Après, je n'ai jamais eu ce problème. J'ai pu gagner ici par le passé. C'est revenu. J'ai vu des pilotes qui avaient le problème qui revenaient et qui devaient être opérés. C'est peut-être ce qui m'arrive, peut-être pas. Je ne sais pas."

"Je vais essayer de comprendre avec les médecins et de respecter le temps de convalescence. On verra ce qui sera possible. Je ne veux pas perdre une opportunité. Je me sens prêt à me battre pour le championnat. Aujourd'hui, j'étais prêt à me battre pour la victoire. Ça ne m'aide pas mais il va falloir regarder ça."

Une ombre sur la fin de saison ?

Ce problème au bras pourrait jouer un rôle dans l'attribution du titre. En prenant la cinquième place ce dimanche, Jorge Martín a vu Marc Márquez revenir à sa hauteur au championnat. Il espère pouvoir tenir le coup au Red Bull Ring, circuit qui sollicite moins les avant-bras, avant de décider de la suite.

"Comme je l'ai déjà dit, je sens que j'ai la vitesse, la moto, l'équipe. J'ai tout, il ne manque rien. Mais maintenant, j'ai cette interrogation sur mon bras, donc je ne sais pas. Je pense que l'Autriche ne sera pas un problème, mais je ne sais pas. Ce sera un bon test : si je n'ai aucun problème en Autriche, peut-être que je pourrai passer à autre chose, l'oublier, mais ça reviendra peut-être dans une autre course."

"Ça peut être un gros souci qui fera perdre ce titre ou pas, je ne sais pas. Je suis entouré par une bonne équipe médicale. Je pense qu'ils peuvent comprendre quelle est la situation et qu'ils pourront m'aider avant la fin de la saison."

Jorge Martín a montré un très bon rythme en début de course.

Jorge Martín a montré un très bon rythme en début de course.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes alternent circuits plus ou moins favorables à leur pilotage et Martín regrette d'avoir laissé filer une belle opportunité à Misano : "Ici, ça faisait partie [des circuits favorables]. Aujourd'hui, j'étais prêt à attaquer, à prendre les risques pour gagner, mais ce problème est survenu."

"Je peux vous dire quelles pistes j'ai en tête, mais j'aurai peut-être un nouveau problème ! Il y a des courses où je sens que je suis vraiment performant, où je sens que la moto sera super rapide. Ça dépend un peu de ce qu'il va se passer au cours des prochaines semaines."

"J'espère qu'on pourra y remédier et se relancer parce qu'en ce moment, Marc a un niveau incroyable. Je pense avoir la vitesse mais je ne sais pas vraiment quoi dire sur ma condition pour les prochaines courses."

Le bilan comptable du week-end de Misano est finalement relativement bon pour Jorge Martín, passé en Q2 pour seulement 0"014 vendredi, avant de bien redresser la barre : "Il faut être satisfait parce que vendredi, j'étais à la limite pour entrer en Q2 et aujourd'hui je menais et je m'échappais. J'ai beaucoup aimé ces tours, j'étais super content. C'était très bien de me battre avec Marc et de le doubler. C'est la course."

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