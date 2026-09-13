Zarco frustré après sa chute : "L'erreur, ça a été de ne pas pouvoir doubler Fabio"

Le deuxième week-end de Johann Zarco depuis son retour de blessure n'a pas été aussi concluant que le premier. Si, en Aragón, le Français avait réussi à accrocher le point de la 15e place malgré ses deux long-laps, à Misano, il n'a même pas vu l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin.

Alors qu'il avait plutôt bien entamé son rendez-vous saint-marinais, le pilote du Team LCR a progressivement reculé. En qualifications, il n'a pu signer que la 11e place sur la grille, avant d'être pénalisé d'un recul de trois positions pour avoir gêné Marco Bezzecchi.

En sprint, où il avait conservé sa 11e place sur la grille, il a finalement terminé dixième, aidé par la chute de Fabio Quartararo devant lui. Ce dimanche a été le coup de massue, puisqu'il a chuté à son tour à trois tours de la fin, alors qu'il occupait la 11e place... derrière Quartararo, qu'il avait suivi pendant toute l'épreuve.

Face à la presse, dont Motorsport.com, Johann Zarco s'est avant tout montré rassurant sur son état physique, encore fragile. Il a ensuite expliqué sa frustration de ne pas avoir pu dépasser son compatriote alors que d'autres, comme Enea Bastianini, y étaient parvenus en quelques virages seulement, mettant notamment en cause le comportement de sa Honda.

"Je suis arrivé un peu loin au freinage du 8. J'étais un peu large, j'ai quand même essayé de passer. La moto a glissé, donc j'étais énormément penché", a déclaré le Français. "Mais déçu de ne pas avoir pu passer Fabio, parce que je pense qu'il y avait moyen d'avoir un rythme un peu supérieur."

"Mais en restant derrière, c'est fou comme le comportement de la moto n'aide pas à pouvoir dépasser. Et si je tentais de dépasser, c'était trop au risque de m'écarter, de perdre encore plus de temps et de recommencer."

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bastianini, je savais qu'il allait être fort. Et je me suis dit que c'était le pilote idéal à prendre comme référence. Et lui a réussi à le passer et tout de suite et à partir. Et c'est là où j'ai vraiment buté."



"L'erreur de cette course, ça a été de ne pas être en mesure de doubler Fabio. Et du coup, tour après tour, c'est devenu de plus en plus difficile."

Juste avant de chuter, Johann Zarco s'était fait dépasser par Brad Binder, qui avait pris en chasse Fabio Quartararo. Coincé derrière lui pendant quelques virages, Zarco a pu observer le comportement de la KTM et constater les différences avec sa propre machine.

Une bonne performance avec la moto. Un bon rythme. Mais aucun point. Donc, je suis triste.

Le Français est également frustré de ne pas avoir accroché un top 10 qu'il pensait à sa portée, et souhaite parvenir à améliorer le rythme de course de sa Honda. Malgré tout il tire un bilan assez positif de ce week-end.

"J'ai cru que Binder allait lâcher, mais non", a-t-il confié. "Et quand il m'a passé, pareil, [j'ai vu] un style bien différent. Et j'ai tenté de rester proche d'eux sur les trois derniers tours, pour trouver une opportunité de passer, et j'ai chuté."

"C'est vraiment dommage. Au moins, faire quelques points, ça aurait été bien. Les dix premiers, c'était clairement faisable. Mais j'espère pouvoir mettre le doigt sur des choses importantes qui permettent de garder un meilleur rythme en course. Surtout d'avoir plus de possibilités."

"Donc voilà, aucun point ce week-end. Une bonne performance avec la moto. Un bon rythme. Mais aucun point. Donc, je suis triste. J'espère que j'aurai quelque chose de bien meilleur en Autriche."