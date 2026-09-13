Márquez tout en maîtrise : "J'ai bien géré les timings et les efforts"

Marc Márquez craignait de devoir limiter les dégâts face aux pilotes Aprilia à Misano. Il a finalement reproduit la performance du GP d'Aragón, en remportant les deux courses du week-end, et il se permet même de revenir à hauteur de Jorge Martín au championnat.

La course a pourtant moins bien débuté que le sprint. Alors qu'il avait pris le pouvoir dès le départ samedi, Márquez a cette fois dû rester derrière Marco Bezzecchi et ce dernier a commencé à s'échapper… mais n'a pas vu la fin du premier tour, en raison d'une chute.

Márquez a hérité de la tête et a mené en début d'épreuve, avant d'être doublé par Martín. Il est resté au contact de son compatriote et a pu reprendre l'avantage quand le Madrilène a vu ses performances s'étioler. En fin de course, il n'a eu qu'à gérer la présence d'Álex Márquez derrière lui, mais le cadet de la fratrie n'a jamais paru en mesure de l'attaquer.

"C'était parfait !", a résumé Marc Márquez en conférence de presse, en se félicitant de sa victoire mais aussi de la gestion de son week-end : "C'était un très bon week-end, au cours duquel j'ai été rapide, mais j'ai bien géré les timings et les efforts. C'était crucial pour me sentir bien aujourd'hui et bien piloter."

"Oui, l'erreur de Marco a beaucoup aidé et la course a changé, parce que je crois qu'il roulait très bien aujourd'hui. Il volait déjà dans le premier tour. J'ai juste fait mon maximum."

"L'attaque de Jorge m'a surpris, parce que je ne m'y attendais pas, mais je suis revenu et j'ai géré les risques. Je savais qu'Álex revenait très vite mais j'ai essayé d'attaquer, comme je l'ai fait hier avec Marco. Quand il se rapprochait, j'attaquais et je restais à un rythme constant."

Marc Márquez a remporté le GP de Saint-Marin devant son frère. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez n'a pas voulu trop analyser la chute de Bezzecchi, en rappelant qu'aucun pilote n'est à l'abri des erreurs. "On roule à la limite", a-t-il souligné sur le site officiel du MotoGP. "Dans ce secteur 3, Marco m'a collé trois dixièmes pendant tout le week-end et dans ce premier tour, il s'échappait déjà. Il reste beaucoup de courses, ça peut arriver à tout le monde."

"Le plus important, c'est que maintenant, j'ai autant de points que Jorge, et l'ambiance dans le garage : on se sent super bien et on sait qu'on doit travailler dur."

Un travail qui porte parfaitement ses fruits puisqu'en sept GP, Marc Márquez a épongé un retard de 102 points sur Marco Bezzecchi pour le transformer en avantage de 33, alors que seul Jorge Martín compte désormais autant de points que lui. Après avoir choisi de jouer la transparence sur son bras droit ces derniers jours, il est apparu plus libéré et a géré ses efforts à la perfection.

"C'était un week-end super bon. J'ai abordé le week-end en me sentant libéré, détendu, la mentalité était parfaite. J'avais vraiment confiance en ce dont j'avais besoin pour être rapide. Ça a aidé que la vitesse soit là dès les EL1 et ensuite, j'ai juste essayé de rouler de la meilleure façon possible. Hier, on a gagné à la stratégie, en choisissant le bon pneu à l'arrière, et aujourd'hui, Marco a fait une erreur et on en a profité."