Bezzecchi explique son erreur stratégique avec le pneu medium

Aprilia a donné l'impression d'être limité par les pneus ce samedi à Motegi. Lors du sprint, Jorge Martín et Marco Bezzecchi ont fait des choix différents mais ont chacun éprouvé des difficultés.

Le leader du Championnat du monde, deuxième à l'arrivée avant de perdre une place pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour, a dû composer avec un tendre arrière qui s'est littéralement détruit dans la partie centrale de la bande de roulement.

Bezzecchi, qui craignait justement une telle surchauffe, a tenté le choix du medium, mais son pari n'a pas payé, car il n'a jamais trouvé le rythme et a terminé à la sixième place, alors qu'il était troisième dans le premier tour. Il avait pourtant pris une quatrième place encourageante en qualifications, aidé par des progrès dans le dernier secteur, qui lui posait des difficultés vendredi.

"D'abord, je suis content des qualifications, parce que j'ai fait un bon travail par rapport à hier", a déclaré Bezzecchi. "J'ai beaucoup progressé dans le secteur 4, j'ai perdu beaucoup moins de temps. J'ai réussi à mieux comprendre comment l'aborder et, même si j'ai continué à perdre un peu de temps, je dois dire que j'ai fait de bons progrès, donc les qualifications ont été bonnes. Ce n'est pas une première ligne, mais la quatrième position est excellente."

Lors du sprint, Bezzecchi a été le seul avec Jack Miller à prendre le pneu medium à l'arrière. On lui a donc demandé ce qui l'avait mené à ce choix : "Parce que fondamentalement, hier avec le tendre j'étais rapide, mais pas très rapide, et j'étais un peu à la limite avec la température. Donc ce matin, nous avons choisi de bien travailler avec le medium pour voir quel rythme je pouvais avoir, et il était bon."

"J'étais assez confiant et j'ai décidé de prendre le medium. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à être aussi rapide que ce matin."

Marco Bezzecchi a expliqué le choix du pneu medium. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"C'était une bonne stratégie d'aujourd'hui, vu comment certains tendres ont fini. Mais ce matin, j'étais une seconde au tour plus rapide. En EL2, je tournais en 1'43"3, mais dans le sprint j'étais en 1'44"2 ou 1'44"3". Mais comme je le disais, j'étais un peu à la limite avec la température, donc j'ai essayé le medium, et si je n'avais pas été rapide, j'aurais pris le tendre pour le sprint. J'étais rapide avec le medium, donc j'ai voulu prendre le risque."

"Sur le papier, c'était le bon choix pour moi", a-t-il ajouté. "Avec le résultat final, ça ne l'était pas. Mais c'était bien sur le papier. J'ai dû survivre dans les deux premiers tours, ou les deux premiers et demi. Mais après, j'étais super confiant. Je n'ai pas pris cette décision parce que j'étais lent et que le medium était un risque qui permettrait peut-être de faire mieux."

Michelin a pris les devants pour la course principale, en interdisant l'utilisation du pneu tendre. Le medium reste disponible, ainsi qu'une troisième option, un pneu dur à la carcasse renforcée, qui est recommandée par le manufacturier clermontois.