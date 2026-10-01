Martín pense manquer "un peu de vitesse" face à Márquez et Bezzecchi

Après avoir perdu la tête du championnat face à Marc Márquez à Misano, tout en conservant le même nombre de points que le pilote Ducati, Jorge Martín n'a pas baissé les bras, bien au contraire. Il a réagi magistralement, une semaine plus tard, en s'imposant en Autriche et en reprenant le leadership.

Cependant, le pilote Aprilia, auteur en 2023 de la pole position et d'une double victoire au Japon, ne se considère pas supérieur à ses rivaux directs pour le titre, et ce même s'il se montre généralement très solide durant la tournée asiatique dans laquelle entre à présent le championnat.

Pour continuer à marquer des points et défendre sa première place, Martín devra briser ce week-end une sorte de malédiction pour Aprilia, qui n'a jamais obtenu de podium au Japon.

"C'est surprenant qu'Aprilia n'ait jamais connu de succès ici, mais la moto a beaucoup changé depuis l'année dernière", souligne le pilote espagnol à la veille des premiers essais à Motegi.

"Motegi n'est pas un circuit adapté à Aprilia, mais l'Autriche ne l'était pas non plus et on y a progressé. Avec le nouveau revêtement posé ici, il sera intéressant de comprendre les conditions de piste. Mais en général, on se bat toujours pour le podium et on fait du bon travail, alors pourquoi ne pas tenter notre chance ce week-end aussi ?"

Martín craint trois adversaires au championnat

À l'heure actuelle, Jorge Martín est opposé dans la course au titre au champion sortant Marc Márquez, un pilote très expérimenté dans ce genre de bataille. La situation ne sera donc pas facile à gérer.

"Honnêtement, je pense que la lutte pour le championnat est encore très ouverte. On est tous les deux un peu détachés devant par rapport aux autres, mais personnellement, j'essaie de tenir le coup et de continuer à marquer des points."

"L'Autriche a été un excellent week-end, qui a permis de rebondir après le week-end difficile d'Aragón, mais de nombreux pilotes peuvent encore se mêler à la lutte pour le championnat."

"Marc est extrêmement rapide et, pour moi, c'est déjà un privilège d'être ici et de pouvoir me battre contre lui. J'en suis très heureux."

Jorge Martín ne se considère pas supérieur à Marc Márquez et Marco Bezzecchi. Photo de : Joe Klamar / AFP via Getty Images

En 2024, année où il a remporté le championnat MotoGP, Martín avait brillé lors d'une tournée asiatique ponctuée de nombreux podiums, ce qui lui a finalement permis de décrocher le titre.

"La vitesse est ce qu'il y a de plus important. Sans elle, on ne va nulle part, et quand on l'a, il faut être malin et jouer ses atouts", a expliqué le pilote Aprilia. "La tournée asiatique me réussit généralement bien, mais comparé à Marco [Bezzecchi] et Marc, d'une manière générale, il me manque un peu de vitesse. Je me sens fort, mais pas supérieur à eux. Je dois me donner un peu plus à fond et trouver la vitesse qui me permettra de me battre pour le championnat."

Jeudi, lors de la conférence de presse officielle précédant le Grand Prix du Japon, se trouvait aux côtés de Martín l'idole locale, Ai Ogura. Le Japonais a réussi à se hisser à la deuxième place du classement général avant de se blesser et de manquer deux courses, puis de faire un retour extraordinaire en Autriche il y a deux semaines. Sans cette blessure, il est probable qu'il aurait été en pleine lutte pour le titre.

"Sans aucun doute, mais on ne le saura jamais, même si tout peut encore arriver. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il ait manqué deux courses et qu'il soit revenu avec une telle vitesse prouve qu'Ogura est extrêmement compétitif. Donc, tant que les chiffres lui laissent une chance, il a des possibilités de se battre pour le titre", a conclu Martín.