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Martín ravi d'avoir sauvé le maximum face à un Acosta "intouchable"

Avec 32 points en poche, Jorge Martín a été le mieux récompensé des pilotes au GP d'Autriche. Et c'est avec fair-play qu'il accueille sa deuxième place derrière Pedro Acosta dimanche.

Léna Buffa
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
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Une semaine après avoir cru qu'un énième problème physique allait se mettre en travers de son chemin, Jorge Martín repart d'Autriche en leader du championnat avec en poche une pole, une victoire au sprint et une solide deuxième place dans le Grand Prix. Le seul obstacle sur sa route aura été Pedro Acosta, l'homme le plus rapide du week-end et celui à qui personne ne semblait devoir résister aujourd'hui tant il avait la hargne de vaincre.

Martín a le sourire, finalement ravi d'avoir été à pareille fête. "Ça a clairement été un des meilleurs week-ends de la saison", explique-t-il au site officiel du MotoGP, "assez similaire à celui de Silverstone avec la pole position et la victoire au sprint. Ensuite, je n'ai pas tout à fait eu la vitesse qu'il fallait pour gagner."

"Je suis un peu fatigué par la course, elle était très longue. Il a fallu beaucoup gérer et, au vu du grip à l'arrière, à la fin il était très difficile d'appliquer la puissance au sol. J'ai fait de mon mieux, j'ai aussi réussi à garder Bezzecchi derrière, ce qui était très important. C'est vraiment de super points, on pouvait très difficilement imaginer battre Ducati et Marc sur cette piste, et on y est arrivés, donc ça va vraiment dans la bonne direction."

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En délicatesse avec son pneu arrière tout au long du week-end, mais surtout en proie à un problème de freins cet après-midi, Marc Márquez est finalement vite sorti de l'équation au moment où s'est construite la course principale. Jorge Martín en a profité pour prendre la tête, et s'y est maintenu durant neuf tours avant d'être repris par le futur vainqueur.

"Je suis plutôt bien parti, puis quand Pedro m'a dépassé, j'ai pensé que c'était peut-être le bon moment pour gérer un peu le carburant et les pneus, avant d'éventuellement attaquer à la fin, mais il a incroyablement bien géré et il était intouchable aujourd'hui", reconnaît le pilote Aprilia.

Je pense qu'aujourd'hui, Pedro se battait pour plus qu'une simple victoire.

"J'avais des soucis avec ma consommation de carburant et c'était plus facile en étant derrière, il y avait moins à gérer. J'étais, disons, dans une zone de confort. Puis, au moment où j'ai essayé d'attaquer, j'ai fait de très bons chronos pendant deux tours, mais ensuite mon pneu arrière s'est complètement dégradé. J'essayais tout le temps de récupérer le temps au freinage, mais ça comportait de gros risques."

"Comme je l'ai dit, j'ai pu garder Bezzecchi derrière. Pedro, je n'y suis pas arrivé mais même si je l'avais rattrapé, il ne m'aurait pas laissé gagner !", sourit le champion du monde 2024, conscient que son rival n'allait rien lâcher et que lui-même avait trop à perdre pour tenter le diable : "Je pense qu'aujourd'hui, Pedro se battait pour plus qu'une simple victoire."

"J'ai vu qu'il était très régulier. Dans le virage 3, il freinait comme un animal et il prenait un gros avantage à cet endroit, et dans le virage 5 aussi. Sur le reste de la piste, on était assez similaires, mais dans le deuxième secteur il était incroyable. C'était une belle bagarre et c'était bien d'être avec lui sur le podium."

"Je pense que ça a été une super course, j'ai poussé fort et je suis fatigué, mais bon. Il faut juste qu'on comprenne comment progresser dans ces conditions de faible adhérence parce qu'on semble avoir du mal sur la distance de la course, mais dans le sprint on est très compétitifs", ajoute Jorge Martín, qui résume : "On a extrait le maximum du week-end. Je suis très, très content de ma performance."

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