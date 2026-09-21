Bezzecchi certain d'avoir mérité son podium en Autriche

Marco Bezzecchi devait absolument se racheter après son erreur de Misano, où une course parfaitement engagée s'était terminée très prématurément dans les graviers, au grand désespoir d'un public acquis à sa cause. Et le pilote Aprilia y est parvenu en Autriche, tenant bon dans un week-end pourtant mal engagé.

Alors que sa qualification directe pour la Q2 n'avait été validée que pour un minuscule centième vendredi, le travail a bel et bien payé. Bezzecchi a d'abord progressé samedi, ce qui a été récompensé par la quatrième place sur la grille - transformée en médaille de bronze dans le sprint grâce au cadeau inespéré de Pedro Acosta.

Mais c'est surtout dimanche que l'Italien a cueilli les fruits de ses efforts, se montrant plus performant et décrochant cette fois le podium à la régulière.

Bien parti, Marco Bezzecchi a grillé la politesse à Pedro Acosta et Marc Márquez, avant de se porter en tête à l'entrée dans le deuxième tour en dépassant Jorge Martín au freinage. "Au début, j'étais rapide. J'ai essayé de passer Jorge, juste pour lui faire savoir que j'étais toujours là", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

Le leadership ainsi acquis allait se révéler très bref puisque l'Espagnol est repassé devant dès le virage suivant, et ce définitivement. Au quatrième tour, c'est Acosta qui le dépassait et Bezzecchi ne pourrait désormais plus grimper dans la hiérarchie. Il a pourtant tenté, mais une erreur à la fin de ce tour a tout de suite créé une cassure.

"Je savais que Jorge était un peu plus rapide. Quand il m'a passé, je me suis dit 'Nooon' parce que je savais que j'allais avoir du mal avec l'avant dans les tours suivants. Et effectivement, Pedro m'a passé aussi et j'ai eu de plus en plus de mal, puis j'ai perdu l'avant dans le dernier virage, j'ai élargi et perdu beaucoup de temps."

"Je pense que ça a été ma plus grosse erreur. Ensuite, heureusement, j'ai recommencé à respirer - mon pneu avant aussi ! - et mon rythme n'était pas trop mauvais. Je me suis mis à rattraper Jorge un tout petit peu, tour après tour. J'ai été compétitif jusque dans le dernier tour."

Ce rapprochement sur son coéquipier est toutefois resté insuffisant pour menacer sa deuxième place, en partie à cause d'une dernière petite chaleur à deux tours de l'arrivée.

"J'ai essayé de mettre la tête dans le guidon et d'attaquer et, au final, je me suis à nouveau rapproché de Jorge. J'ai perdu l'opportunité de tenter ma chance en faisant une très petite erreur au virage 1 et j'en suis un petit peu triste, mais au final, j'ai vraiment tout donné", s'est néanmoins félicité Bezzecchi.

"Et j'ai aussi souffert parce que mon genou me met toujours en difficulté. Sur cette piste où l'on reste tout le temps dans la bulle et avec le genou plié, ça n'a pas été facile."

Un résultat qui n'avait rien d'acquis

Cette pointe de déception pèse moins que la satisfaction d'avoir réussi à aller chercher ce résultat grâce au travail réalisé, notamment à des progrès notables réalisés après une grosse remise à plat des données samedi soir. Et pour Marco Bezzecchi, il était important aussi de montrer sa force mentale après l'épisode de Misano.

"C'est toujours positif de faire un double podium dans un week-end. C'est vrai qu'à Misano, j'ai fait une erreur dans le premier tour de la course, mais au final, c'était ma seule façon d'essayer de stopper Marc alors j'ai tout donné. Et j'ai fait pareil ici, j'ai tout donné tout le temps."

Marco Bezzecchi a tenté en vain de prendre le dessus sur Jorge Martín. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"C'était un week-end intéressant. J'étais très motivé pour bien faire, mais quand on a commencé, vendredi, mes sensations n'étaient pas les meilleures. Mon rythme était correct, mais loin de celui des premiers."

"Alors je suis content du travail qu'on a fait. Je pense que le podium d'hier a été le fruit d'une bonne performance mais aussi d'une grande part de chance avec la faute de Pedro. Par contre, je crois que celui d'aujourd'hui, on le mérite", a-t-il tenu à souligner dimanche après-midi.

Le podium d'hier a été le fruit d'une bonne performance mais aussi d'une grande part de chance avec la faute de Pedro. Par contre, je crois que celui d'aujourd'hui, on le mérite.

"Ça a été une course dure, j'ai été compétitif et j'ai travaillé dur pour essayer de m'améliorer, donc je suis très satisfait. Merci à l'équipe et à l'usine comme toujours, et on va essayer d'avancer."

"Je quitte Spielberg avec le sourire", a ajouté Marco Bezzecchi, auteur d'un résultat identique à ceux de Silverstone et d'Aragón. Il n'a donc plus gagné depuis le Mugello et pointe à présent à 42 unités de Martín et 30 de Márquez au championnat.

"Ça va être dur, c'est sûr, mais ça n'est pas encore fait alors je vais faire de mon mieux pour me battre face à Jorge et Marc", a-t-il promis en bouclant ce week-end. "C'est important pour moi d'essayer d'être compétitif sur toutes les courses pour rester dans la bagarre, alors on va faire de notre mieux pour essayer d'être compétitifs tous les week-ends."