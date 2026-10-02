Briatore tourne la page après la bourde de Colapinto : "J'étais fâché, mais c'est du passé"

Le patron d'Alpine, Flavio Briatore, affirme que son écurie va tourner la page après la collision entre Franco Colapinto et son coéquipier Pierre Gasly, alors que l'écurie se bat avec Racing Bulls au championnat constructeurs.

Colapinto a provoqué un accident impliquant trois voitures lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, avec Gasly et la McLaren de Lando Norris. Tous trois ont abandonné la course. Les deux pilotes Alpine étaient en bonne position pour inscrire de précieux points, mais l'équipe a finalement laissé Racing Bulls prendre l'avantage, Arvid Lindblad ayant terminé septième.

Dans le communiqué de presse publié par l'équipe après la course, Briatore, conseiller exécutif d'Alpine, avait déclaré qu'il allait "prendre le temps de réfléchir et déterminer quelles mesures devraient être prises".

Mais après des réunions avec la direction de l'équipe à Enstone, Alpine souhaite désormais tourner la page. Sa priorité est de rattraper Racing Bulls au classement lors des huit derniers Grands Prix, un objectif qui passe davantage par la concentration sur ses performances en piste que par d'éventuelles sanctions envers Colapinto, susceptibles de devenir une source de distraction.

"Tout ce que nous faisons reste interne à l'équipe", a déclaré Briatore vendredi en Malaisie. "Bien sûr, j'étais très déçu de ce qui s'est passé à Bakou, mais il y a un nouveau Grand Prix. Nous devons oublier. Nous devons toujours regarder vers l'avenir, et le passé, c'est le passé."

"J'étais fâché, oui, comme tout le monde dans l'équipe je pense, y compris Franco, à cause de l'erreur qu'il a commise. Mais c'est du passé. Que pouvons-nous faire ? Quoi que nous ayons fait, il est impossible de revenir en arrière."

Avec Alpine désormais devancée de 15 points par Racing Bulls dans la lutte pour la cinquième place, Briatore se montre confiant quant aux chances de l'équipe d'Enstone de rattraper sa rivale de Faenza.

"Nous nous battons pour la cinquième place avec Racing Bulls, nous avons laissé filer beaucoup de points", a-t-il ajouté. "Mais il nous reste encore huit courses. Nous avons largement le temps."

À la suite de l'incident de Bakou, Colapinto doit purger une pénalité de cinq places sur la grille ce week-end, lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie. Ses chances de marquer des points étant réduites, Alpine a décidé de profiter du week-end de Sepang pour installer un nouveau moteur à combustion interne sur sa monoplace, ce qui ajoute 10 places à sa pénalité sur la grille.