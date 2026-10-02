EL2 - Leclerc meilleur temps dans la fournaise, Verstappen cache son jeu

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Les Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, couru à Sepang, ont vu Charles Leclerc signer le meilleur temps, alors que Max Verstappen a été le seul des pilotes de pointe à ne pas chausser de pneus tendres.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Charles Leclerc, Ferrari

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Performers play trumpets

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Lando Norris, McLaren

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Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams)

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Valtteri Bottas, Cadillac, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Sergio Perez, Cadillac

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Fan waves Malaysian flag

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Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
37

Charles Leclerc a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, devant Isack Hadjar et Lando Norris. Leader des temps réalisés en pneus mediums, Max Verstappen n'a cependant pas chaussé les pneus tendres lors de cette séance.

C'est sous un ciel un peu plus couvert, avec un risque de pluie évalué par la FIA à 90% (spoiler : il ne pleuvra pas), ainsi qu'avec des températures de 34°C dans l'air et 61°C sur la piste, que commence la seconde séance de roulage sur le tracé de Sepang.

Dans un début de séance où les pneus mediums (jaunes) sont la norme, Max Verstappen signe la première référence notable en 1'37"785, non sans se plaindre de son installation dans son baquet, ce qui n'est pas une première cette année.

Les pneus tendres commencent à faire leur apparition, chez les écuries de pointe, peu avant la mi-séance. Cela permet à Charles Leclerc de se hisser aux avant-postes, avec un chrono de 1'37"528.

Alors qu'un incident impliquant une potentielle gêne de Lewis Hamilton sur Gabriel Bortoleto fera l'objet d'une enquête après la séance, Isack Hadjar se rapproche à 0"099 de la tête au moment de l'entrée dans la dernière demi-heure, Lando Norris pointant pour sa part à 0"137.

À ce stade, le seul pilote qui n'a pas encore fait le choix, parmi les écuries de pointe, de passer aux pneus tendres, c'est Verstappen. Il poursuit l'effort d'évaluation de la dégradation en pneus mediums. Le Néerlandais se gardera d'ailleurs d'utiliser un train de tendres neufs par la suite, lui offrant une certaine discrétion par rapport à la concurrence après avoir affiché un excellent rythme sur les mediums en début de séance.

La fin de ces EL2 est consacrée aux longs relais, cruciaux pour comprendre l'usure des gommes sur la piste chaude, abrasive et exigeante de Sepang. Elle est simplement perturbée par l'arrêt en piste de l'Audi de Gabriel Bortoleto entre le virage 8 et le virage 9, qui entraîne des drapeaux jaunes et une brève période de Virtual Safety Car.

Lire aussi :

Malaysia GP de Bahreïn - EL2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'37.528

   S 204.605
2 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.099

1'37.627

 0.099 S 204.398
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.137

1'37.665

 0.038 S 204.318
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 20

+0.257

1'37.785

 0.120 M 204.068
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.305

1'37.833

 0.048 S 203.967
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.371

1'37.899

 0.066 S 203.830
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.492

1'38.020

 0.121 M 203.578
8 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+0.532

1'38.060

 0.040 M 203.495
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 30

+0.968

1'38.496

 0.436 S 202.595
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.060

1'38.588

 0.092 M 202.405
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 33

+1.352

1'38.880

 0.292 S 201.808
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+1.523

1'39.051

 0.171 S 201.459
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.581

1'39.109

 0.058 S 201.341
14 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 29

+1.833

1'39.361

 0.252 M 200.831
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 28

+1.950

1'39.478

 0.117 S 200.595
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 30

+2.178

1'39.706

 0.228 S 200.136
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.402

1'39.930

 0.224 S 199.687
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 26

+2.622

1'40.150

 0.220 S 199.249
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 27

+2.658

1'40.186

 0.036 S 199.177
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.693

1'40.221

 0.035 S 199.107
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+3.410

1'40.938

 0.717 S 197.693
22 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+5.863

1'43.391

 2.453 M 193.003
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