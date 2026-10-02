EL2 - Leclerc meilleur temps dans la fournaise, Verstappen cache son jeu
Les Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, couru à Sepang, ont vu Charles Leclerc signer le meilleur temps, alors que Max Verstappen a été le seul des pilotes de pointe à ne pas chausser de pneus tendres.
Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
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Charles Leclerc a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, devant Isack Hadjar et Lando Norris. Leader des temps réalisés en pneus mediums, Max Verstappen n'a cependant pas chaussé les pneus tendres lors de cette séance.
C'est sous un ciel un peu plus couvert, avec un risque de pluie évalué par la FIA à 90% (spoiler : il ne pleuvra pas), ainsi qu'avec des températures de 34°C dans l'air et 61°C sur la piste, que commence la seconde séance de roulage sur le tracé de Sepang.
Dans un début de séance où les pneus mediums (jaunes) sont la norme, Max Verstappen signe la première référence notable en 1'37"785, non sans se plaindre de son installation dans son baquet, ce qui n'est pas une première cette année.
Les pneus tendres commencent à faire leur apparition, chez les écuries de pointe, peu avant la mi-séance. Cela permet à Charles Leclerc de se hisser aux avant-postes, avec un chrono de 1'37"528.
Alors qu'un incident impliquant une potentielle gêne de Lewis Hamilton sur Gabriel Bortoleto fera l'objet d'une enquête après la séance, Isack Hadjar se rapproche à 0"099 de la tête au moment de l'entrée dans la dernière demi-heure, Lando Norris pointant pour sa part à 0"137.
À ce stade, le seul pilote qui n'a pas encore fait le choix, parmi les écuries de pointe, de passer aux pneus tendres, c'est Verstappen. Il poursuit l'effort d'évaluation de la dégradation en pneus mediums. Le Néerlandais se gardera d'ailleurs d'utiliser un train de tendres neufs par la suite, lui offrant une certaine discrétion par rapport à la concurrence après avoir affiché un excellent rythme sur les mediums en début de séance.
La fin de ces EL2 est consacrée aux longs relais, cruciaux pour comprendre l'usure des gommes sur la piste chaude, abrasive et exigeante de Sepang. Elle est simplement perturbée par l'arrêt en piste de l'Audi de Gabriel Bortoleto entre le virage 8 et le virage 9, qui entraîne des drapeaux jaunes et une brève période de Virtual Safety Car.
GP de Bahreïn - EL2
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
1'37.528
|S
|204.605
|2
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.099
1'37.627
|0.099
|S
|204.398
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.137
1'37.665
|0.038
|S
|204.318
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.257
1'37.785
|0.120
|M
|204.068
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.305
1'37.833
|0.048
|S
|203.967
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.371
1'37.899
|0.066
|S
|203.830
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.492
1'38.020
|0.121
|M
|203.578
|8
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.532
1'38.060
|0.040
|M
|203.495
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|30
|
+0.968
1'38.496
|0.436
|S
|202.595
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|29
|
+1.060
1'38.588
|0.092
|M
|202.405
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|33
|
+1.352
1'38.880
|0.292
|S
|201.808
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+1.523
1'39.051
|0.171
|S
|201.459
|13
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|30
|
+1.581
1'39.109
|0.058
|S
|201.341
|14
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|29
|
+1.833
1'39.361
|0.252
|M
|200.831
|15
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|28
|
+1.950
1'39.478
|0.117
|S
|200.595
|16
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|30
|
+2.178
1'39.706
|0.228
|S
|200.136
|17
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.402
1'39.930
|0.224
|S
|199.687
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.622
1'40.150
|0.220
|S
|199.249
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|27
|
+2.658
1'40.186
|0.036
|S
|199.177
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.693
1'40.221
|0.035
|S
|199.107
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+3.410
1'40.938
|0.717
|S
|197.693
|22
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|31
|
+5.863
1'43.391
|2.453
|M
|193.003
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