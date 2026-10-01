Colapinto assure avoir le soutien d'Alpine malgré la colère de Briatore

Franco Colapinto semble avoir survécu à la colère de Flavio Briatore, le patron d'Alpine en Formule 1, après avoir provoqué un accident lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a privé l'écurie d'une double arrivée dans les points. L'Argentin a bloqué ses roues lors d'une relance après voiture de sécurité et a entraîné dans sa chute son coéquipier Pierre Gasly ainsi que Lando Norris (McLaren).

La déclaration de Flavio Briatore après la course a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait écarter Colapinto de la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, qui se tiendra ce week-end en Malaisie, à titre de sanction. Colapinto doit déjà subir un recul de cinq places sur la grille après avoir été reconnu coupable de la collision.

"Je veux prendre le temps d'y réfléchir et d'évaluer les mesures à prendre afin que nous puissions en tirer les leçons et éviter qu'une telle situation ne se reproduise", avait ainsi déclaré Briatore.

Finalement, Colapinto s'est rendu au Royaume-Uni dans la nuit à bord d'un vol F1 charter provenant directement de Bakou et a été placé dans le simulateur de l'usine dès son arrivée, aux petites heures du matin suivant. Il semblerait qu'il ne s'agisse toutefois pas d'une sanction, mais d'une stratégie d'acclimatation, compte tenu du décalage horaire en Malaisie pour la prochaine étape de cette triplette de GP consécutifs.

Jeudi à Sepang, Colapinto a déclaré qu'une suspension n'avait jamais été envisagée, malgré la colère de Briatore.

"Pas vraiment", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si son remplacement par le pilote de réserve Paul Aron avait été une éventualité. "En fait, je me suis rendu directement au simulateur après la course. J'étais immédiatement à l'usine. Je me préparais pour la course ici en Malaisie. Ces choses-là ne changent jamais."

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Et notre préparation pour l'avenir n'a jamais vraiment changé. Bien sûr, Flavio était en colère et tout le monde dans l'équipe l'était aussi. Ce n'est pas une situation agréable à vivre, et c'est encore pire d'être celui qui a provoqué cette situation. C'est la dernière chose que l'on souhaite en tant qu'équipe."

"Ce n'est pas une situation agréable à vivre. Mais nous avons réglé cela en interne et ils nous ont pleinement soutenus - et sont prêts à se tourner très rapidement vers l'avenir."

Il semble que, bien que l'accident survenu au premier virage lors du restart après Safety Car à Bakou ait semblé très maladroit de la part de Colapinto, l'analyse des données ait révélé qu'il s'agissait d'une erreur relativement mineure. Colapinto roulait à une vitesse plus élevée en raison de l'effet d'aspiration et a sollicité un peu trop ses freins.

"Il suffit d'appuyer 2 à 3% trop fort sur les freins pour que l'avant bloque et que vous ne puissiez pas vous arrêter", a-t-il déclaré.

"C'est assez simple. Tout le monde a bloqué ses roues. C'est juste qu'à cet endroit, on roule à une vitesse bien plus élevée : on se retrouve soudainement avec beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas accéléré [dans la ligne droite, à cause de la voiture de sécurité]. On roulait soudainement à 320, 330 [km/h] dans un virage où l'on ne roule peut-être pas [habituellement] aussi vite."

"Il suffit d'effleurer les freins pour que les roues se bloquent. Encore une fois, une erreur stupide que beaucoup de pilotes ont commise. Lando l'a fait quelques tours auparavant… Oscar [Piastri] a également bloqué ses roues quelques tours plus tard dans le virage 1. Je pense qu'il ne faut pas y voir quelque chose de très compliqué à comprendre. C'est simplement un blocage de roues. Bien sûr, cela a eu des conséquences très graves."