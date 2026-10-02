Quartararo : "Je ne cherche pas de résultat, je cherche à prendre du plaisir"
Après avoir décroché la septième place des Essais à Motegi, et donc son ticket pour la Q2, Fabio Quartararo aborde la suite du week-end avec un état d'esprit différent, privilégiant ses sensations et le plaisir de piloter plutôt que la quête du résultat.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Le Grand Prix du Japon de Fabio Quartararo semble avoir plutôt bien commencé. Depuis quelques courses, le Français affiche un état d'esprit plus positif. Que cela soit lié à une moto légèrement plus compétitive, aux récentes discussions avec Yamaha ou à la perspective de bientôt quitter le constructeur japonais, l'attitude du pilote semble avoir changé et cela se traduit également en piste.
Ce vendredi à Motegi, Quartararo a atteint la Q2 en signant le septième temps des Essais, au terme d'un tour magistral dont il pouvait être particulièrement satisfait, puisqu'il constituait précisément son objectif pour cette première journée au Japon.
"Gagner la course, c'est complètement différent [comme plaisir], mais l'objectif principal était d'essayer de réussir ce tour", a-t-il déclaré après la séance. "Aujourd'hui, notre rythme était également assez bon. C'est juste que ce tour était vraiment excellent. J'ai fait quelques erreurs, mais je pense qu'on a réussi à en tirer le meilleur."
L'un des principaux facteurs de ce week-end est le nouvel asphalte du circuit de Motegi, qui suscitait notamment des interrogations chez les pilotes, incapables de savoir comment les motos allaient réagir à ce changement.
De nombreuses chutes ont d'ailleurs eu lieu ce vendredi, notamment dans les conditions piégeuses de la matinée, dont celle de la wild-card Honda Takaaki Nakagami, qui s'est fracturé la clavicule.
Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)
Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Mais le ressurfaçage a également permis d'augmenter le grip et rendu la piste nettement plus adhérente. Un changement particulièrement favorable à la Yamaha, qui souffre habituellement d'un important manque de grip, l'une des principales difficultés rencontrées par Quartararo à son guidon.
"Le nouvel asphalte offre davantage de grip", a expliqué le Niçois. "C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette position, surtout sur un tour. Sans grip, on sait où on se situe, parce qu'au final, c'est un circuit assez similaire au Red Bull Ring. Donc oui, le grip a complètement changé le comportement de la moto."
Concernant la suite du week-end, Fabio Quartararo préfère ne pas trop se projeter. Le pilote souhaite avant tout se concentrer sur ses sensations et profiter de ses derniers moments sous les couleurs de Yamaha.
"Je pense que [la suite du week-end] ce sera difficile parce qu'il nous manque beaucoup de [puissance] moteur, et on sait à quel point c'est important", a-t-il confié. "Mais pour être honnête, pour l'instant, je ne cherche pas vraiment le résultat. Je cherche à prendre du plaisir, à essayer de tirer le maximum de la moto, et ce sera l'objectif pour l'instant, ainsi que pour la suite du week-end."
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