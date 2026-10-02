Une pénalité supplémentaire pour Colapinto sur la grille à Sepang

Le pilote Alpine Franco Colapinto va écoper d'une pénalité supplémentaire sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, en raison de changements d'éléments moteur.

Colapinto devait déjà écoper d'une pénalité de cinq places sur la grille à Sepang, conséquence du week-end dernier après avoir été sanctionné pour avoir provoqué un accrochage avec Pierre Gasly et Lando Norris au Grand Prix d'Azerbaïdjan, après un restart.

L'Argentin sera finalement davantage rétrogradé puisqu'il va utiliser un cinquième moteur thermique V6 sur son unité de puissance Mercedes cette saison, dépassant ainsi le quota annuel fixé à quatre.

Selon nos informations, Colapinto étant déjà condamné à perdre cinq places sur la grille de départ, ce qui rend une remontée dans le top 10 difficile, Alpine a estimé qu'il valait mieux introduire dès Sepang un nouveau V6 Mercedes afin de limiter les dégâts. Colapinto écopera d'une pénalité supplémentaire de 10 places, soit un total de 15 places qui devrait le condamner à un départ depuis le fond de grille.

Alpine est engagée dans un duel avec Racing Bulls pour la cinquième place du championnat constructeurs. Avec les événements défavorables de Bakou, l'écurie d'Enstone a vu son retard sur celle de Faenza grimper à 15 points.

Le coéquipier de Colapinto, Pierre Gasly, doit également recevoir une nouvelle unité de puissance au cours des prochains Grands Prix, mais Alpine n'a pas encore décidé à quel moment elle introduira le nouveau moteur et écopera d'une pénalité sur la grille.

En Malaisie, chez Racing Bulls, Arvid Lindblad écopera lui aussi d'une pénalité après avoir monté un nouveau moteur, un nouveau turbo et un nouvel échappement, ce qui le reléguera en fond de grille. Isack Hadjar, pilote Red Bull, reculera de cinq places après avoir utilisé son septième moteur V6 de la saison.