Isack Hadjar confirme une pénalité sur la grille à Sepang

Après le double podium à Bakou - une première pour Red Bull depuis la Chine en 2024 -, un défi de taille attend l'équipe en Malaisie si elle souhaite réitérer ce résultat. Non seulement Mercedes peut compter sur la mise à jour tant attendue de sa W17, mais Isack Hadjar devra également purger une pénalité sur la grille de départ.

Le Français l'a révélé jeudi à Sepang, lorsque Motorsport.com lui a demandé si le week-end de Bakou avait effectivement représenté la meilleure chance de victoire pour Red Bull, ou si le package d'améliorations lui donnait confiance dans le fait qu'il y aurait d'autres opportunités avant la fin de l'année.

"Oui, un peu des deux", a-t-il répondu. "Je pense que Bakou est sans aucun doute un circuit qui aurait de toute façon convenu à notre voiture. Le package de mises à jour a joué son rôle, mais je pense que le fait de nous rendre sur un circuit au tracé plus traditionnel, disons, va nous donner une meilleure idée de notre véritable niveau."

"Je m'attends à ce que nous soyons moins compétitifs ici en raison du tracé. Mais si nous parvenons tout de même à nous battre pour un podium ce week-end, ce serait bien. Mais ça va être difficile pour moi, vous savez. Je devrais écoper d'une pénalité de cinq places."

Questionné par Motorsport.com, Red Bull n'a pas encore souhaité confirmer quel composant du groupe motopropulseur serait remplacé pour la course sur le circuit de Sepang.

Pour chaque élément différent du moteur, un premier dépassement du quota autorisé à l'année entraîne une pénalité de dix places sur la grille de départ, après quoi chaque dépassement supplémentaire entraîne un recul de cinq places. Hadjar a déjà dépassé la limite avec tous les composants de l'unité de puissance cette saison, ce qui signifie que tout changement entraînera une pénalité de cinq places.

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Liam Fabre

Cela représente un défi pour Hadjar avant même que le week-end de course n'ait commencé, même s'il ajoute que le circuit situé près de Kuala Lumpur offre de nombreuses possibilités de dépassement.

"Mais même avec cette pénalité, c'est un circuit sur lequel, si l'on a le rythme en course, on peut remonter au classement. Et si nous n'y parvenons pas, cela signifie simplement que nous ne sommes pas assez rapides. C'est tout", a-t-il déclaré.

Sur le plan personnel, Hadjar révèle qu'il pourra à nouveau jouer l'attaque en Malaisie. À Bakou, il avait délibérément abordé le week-end avec prudence après son retour de blessure au poignet, mais son approche à Sepang sera différente.

"Le tracé permet d'attaquer à fond dès le départ", a déclaré le Français. "C'est un circuit ouvert, il n'y a pas vraiment de murs. On peut donc se lancer à fond bien plus tôt."

"À Bakou, dès que l'on dépasse la limite, on se retrouve dans le mur. Cela ne m'enchantait pas vraiment, alors j'y suis allé pas à pas. Mais ce week-end, tout est parfaitement normal pour moi, je dois donc prendre des risques dès le départ."