Toyota dément tout accord avec Ocon pour le WEC en 2027

Les options d'Esteban Ocon en Formule 1 se réduisent progressivement, mais Toyota ne lui offrira pas de porte de sortie en WEC.

Après l'annonce officielle de Haas cette semaine, qui a confirmé la fin de sa collaboration avec le Français de 30 ans à l'issue de la saison 2026, les spéculations vont bon train sur la suite de la carrière d'Ocon.

Aston Martin ayant confirmé la prolongation de Fernando Alonso et Lance Stroll, Cadillac apparaît désormais comme la dernière option réellement envisageable pour Ocon en Formule 1.

C'est dans ce contexte que le Français a également été associé à un possible passage en championnat du monde d'endurance, potentiellement chez Toyota. Mais le conseiller du constructeur japonais, Alexander Wurz, a clairement démenti cette possibilité auprès de la chaîne YouTube de Formel1.de, publication sœur de Motorsport.com : "Ces rumeurs sont infondées".

Wurz a expliqué que Toyota planifiait généralement "très en amont" ses programmes au Mans et en WEC, et qu'aucun changement n'était prévu dans son équipage actuel de six pilotes.

"Lorsque vous mettez trois fortes personnalités dans une même voiture, il faut du temps pour qu'elles apprennent à fonctionner ensemble, à trouver les bons réglages et la bonne manière de travailler, jusqu'à parvenir à un stade où elles ne se font plus concurrence en interne, mais tirent au contraire le meilleur les unes des autres. C'est une distinction très importante", a expliqué l'Autrichien.

les contrats sont de longue durée et notre équipage pour l'année prochaine est complet à 100%.

L'équipe de la Toyota Gazoo Racing TR010 n°8 : Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa. Photo de: JEP

"C'est l'une des forces de Toyota : nous avons cette structure et cette culture d'équipe, et on ne peut pas simplement tout changer du jour au lendemain. Tout d'abord, nous avons des contrats de longue durée. Ensuite, vous ne pouvez pas simplement faire venir un pilote extérieur et l'intégrer à l'équipage."

"Cela risquerait de perturber précisément la culture que nous construisons et entretenons depuis 2012. Préserver cette culture est l'une de mes principales responsabilités en tant que conseiller et personne travaillant étroitement avec les pilotes."

Il a ajouté : "Quel que soit l'angle sous lequel on regarde les choses, les contrats sont de longue durée et notre équipage pour l'année prochaine est complet à 100%".

Toyota dispute actuellement le WEC avec Mike Conway, Nyck de Vries et Kamui Kobayashi dans la TR010 n°7, et avec Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa dans la TR010 n°8. Le constructeur japonais vient de remporter sa course à domicile, à Fuji, au terme d'une arrivée haletante avec Hirakawa au volant lors du relais décisif.

Le pilote Toyota Esteban Masson, qui dispute actuellement le WEC en LMGT3 tout en participant à l'European Le Mans Series, fait figure de favori pour récupérer le baquet Hypercar de Hirakawa si le Japonais de 32 ans rejoignait Haas en F1 en remplacement d'Esteban Ocon.