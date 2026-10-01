Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

WEC 6 Heures de Fuji

Toyota dément tout accord avec Ocon pour le WEC en 2027

Alors que les options d'Esteban Ocon en Formule 1 se réduisent pour 2027, Toyota ne lui offrira pas de solution de repli en WEC. Le constructeur japonais assure que ses six pilotes actuels sont sous contrat et que son équipage pour la saison prochaine est déjà complet.

Christian Nimmervoll
Publié:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo de : Alex Pantling - Formula 1

Les options d'Esteban Ocon en Formule 1 se réduisent progressivement, mais Toyota ne lui offrira pas de porte de sortie en WEC.

Après l'annonce officielle de Haas cette semaine, qui a confirmé la fin de sa collaboration avec le Français de 30 ans à l'issue de la saison 2026, les spéculations vont bon train sur la suite de la carrière d'Ocon.

Aston Martin ayant confirmé la prolongation de Fernando Alonso et Lance Stroll, Cadillac apparaît désormais comme la dernière option réellement envisageable pour Ocon en Formule 1.

Lire aussi :

C'est dans ce contexte que le Français a également été associé à un possible passage en championnat du monde d'endurance, potentiellement chez Toyota. Mais le conseiller du constructeur japonais, Alexander Wurz, a clairement démenti cette possibilité auprès de la chaîne YouTube de Formel1.de, publication sœur de Motorsport.com : "Ces rumeurs sont infondées".

Wurz a expliqué que Toyota planifiait généralement "très en amont" ses programmes au Mans et en WEC, et qu'aucun changement n'était prévu dans son équipage actuel de six pilotes.

"Lorsque vous mettez trois fortes personnalités dans une même voiture, il faut du temps pour qu'elles apprennent à fonctionner ensemble, à trouver les bons réglages et la bonne manière de travailler, jusqu'à parvenir à un stade où elles ne se font plus concurrence en interne, mais tirent au contraire le meilleur les unes des autres. C'est une distinction très importante", a expliqué l'Autrichien.

les contrats sont de longue durée et notre équipage pour l'année prochaine est complet à 100%.

L'équipe de la Toyota Gazoo Racing TR010 n°8 : Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

L'équipe de la Toyota Gazoo Racing TR010 n°8 : Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Photo de: JEP

"C'est l'une des forces de Toyota : nous avons cette structure et cette culture d'équipe, et on ne peut pas simplement tout changer du jour au lendemain. Tout d'abord, nous avons des contrats de longue durée. Ensuite, vous ne pouvez pas simplement faire venir un pilote extérieur et l'intégrer à l'équipage."

"Cela risquerait de perturber précisément la culture que nous construisons et entretenons depuis 2012. Préserver cette culture est l'une de mes principales responsabilités en tant que conseiller et personne travaillant étroitement avec les pilotes."

Il a ajouté : "Quel que soit l'angle sous lequel on regarde les choses, les contrats sont de longue durée et notre équipage pour l'année prochaine est complet à 100%".

Toyota dispute actuellement le WEC avec Mike Conway, Nyck de Vries et Kamui Kobayashi dans la TR010 n°7, et avec Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa dans la TR010 n°8. Le constructeur japonais vient de remporter sa course à domicile, à Fuji, au terme d'une arrivée haletante avec Hirakawa au volant lors du relais décisif.

Le pilote Toyota Esteban Masson, qui dispute actuellement le WEC en LMGT3 tout en participant à l'European Le Mans Series, fait figure de favori pour récupérer le baquet Hypercar de Hirakawa si le Japonais de 32 ans rejoignait Haas en F1 en remplacement d'Esteban Ocon.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent La FIA et l'ACO mettent fin aux rumeurs avec un accord pour 10 ans

Meilleurs commentaires
Plus de
Christian Nimmervoll

Une main sur le trophée : Antonelli et les chiffres d'un sacre annoncé

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Une main sur le trophée : Antonelli et les chiffres d'un sacre annoncé

Aston Martin, l'espoir du mieux avec la version B en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Aston Martin, l'espoir du mieux avec la version B en Hongrie

De la salle de classe à la Nordschleife : le week-end inhabituel de Verstappen

Formule 1
Formule 1
De la salle de classe à la Nordschleife : le week-end inhabituel de Verstappen
Plus de
Esteban Ocon

Ocon ne veut pas abandonner la F1 : "Je ne vais pas regarder ailleurs"

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Ocon ne veut pas abandonner la F1 : "Je ne vais pas regarder ailleurs"

C'est officiel : Esteban Ocon va quitter Haas F1 à la fin de la saison

Formule 1
Formule 1
C'est officiel : Esteban Ocon va quitter Haas F1 à la fin de la saison

Lawson ne comprend pas le verdict des commissaires, Lindblad pointe Ocon du doigt

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Lawson ne comprend pas le verdict des commissaires, Lindblad pointe Ocon du doigt
Plus de
Toyota Racing

Ott Tänak victorieux pour son retour en rallye

WRC
WRC
Ott Tänak victorieux pour son retour en rallye

"Rien n'est garanti" : Evans prudent après l'annulation de l'Arabie saoudite

WRC
WRC
"Rien n'est garanti" : Evans prudent après l'annulation de l'Arabie saoudite

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili

WRC
WRC
Rallye du Chili
WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili

Dernières actus

Isack Hadjar confirme une pénalité sur la grille à Sepang

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
Isack Hadjar confirme une pénalité sur la grille à Sepang

Ford va faire son grand retour officiel en WRC

WRC
WRC WRC
Ford va faire son grand retour officiel en WRC

Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
Arvid Lindblad va être pénalisé sur la grille du GP de Bahreïn