Ocon ne veut pas abandonner la F1 : "Je ne vais pas regarder ailleurs"

Hier, Haas et Esteban Ocon ont annoncé la fin de leur collaboration à l'issue de la saison 2026 de Formule 1. Le Français ne sera donc pas conservé par l'équipe américaine, qui n'a pas encore annoncé l'identité de son éventuel remplaçant.

Après dix ans en catégorie reine, Ocon pourrait bien faire ses adieux à la F1 dans quelques mois, alors que la plupart des baquets pour la saison prochaine sont désormais attribués. Seules Racing Bulls et Haas n'ont pas encore officialisé leur line-up pour 2027, Oliver Bearman laissant encore planer le doute sur son avenir.

Esteban Ocon ne perd pourtant pas espoir. Ce jeudi à Sepang, lors de la journée médias du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, il a assuré que les raisons de sa séparation avec Haas n'avaient rien à voir avec ses performances. Le Français met donc tout en œuvre pour rester en Formule 1, "là où il a sa place" et "là où il veut être".

Haas et vous-même, vous avez été victimes de nombreux problèmes de constance avec la monoplace depuis le début de saison, sans que ce ne soit vraiment imputable à votre pilotage. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment d'avoir été pénalisé par cette décision, au final ? Quel impact cela a-t-il eu sur vous et votre avenir ?

Non, je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça. J'ai simplement fait mon travail en essayant d'amener les voitures là où elles devraient être. Et au final, cela a bénéficié à tout le monde dans l'équipe, parce que nous voyons le résultat du travail acharné que nous avons fourni et du fait que j'ai pointé du doigt les problèmes actuels. Évidemment, j'ai été le premier à les subir.

Il nous a donc fallu quelques courses pour réaliser qu'ils étaient effectivement là. Mais cela fait déjà un moment que nous avons tous compris ce qui se passait. Et c'est clair dans l'esprit de tout le monde, au sein du département technique. Donc je ne pense pas que ce soient les raisons.

Esteban Ocon (Haas F1 Team) Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

À quel moment avez-vous compris que les portes commençaient peut-être à se fermer ? Comprenez-vous la logique de la décision de vous séparer de l'équipe ?

Je n'ai pas vraiment de commentaire supplémentaire à faire là-dessus. Je regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Je ne vais pas commenter les raisons ou ce qui aurait pu se passer. Je connais les raisons. Je ne vais pas les dévoiler. Mais ce n'est pas lié à mes performances, c'est clair.

Mon objectif, c'est la Formule 1. C'est clair, c'est là que j'ai ma place, c'est là que je veux être. Je ne vais donc pas regarder ailleurs, c'est très clair.

À quel point est-il important d'avoir un rôle de pilote de réserve en Formule 1, pour rester au contact de la F1 ? Mercedes serait évidemment une destination logique pour vous. Normalement, le pilote de réserve Mercedes est disponible pour quelques autres équipes, donc il y aurait des opportunités.

Mon objectif, c'est la Formule 1. C'est clair, c'est là que j'ai ma place, c'est là que je veux être. Je ne vais donc pas regarder ailleurs, c'est très clair. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en Formule 1. Comme vous le savez, les choses peuvent évoluer toutes les deux secondes. Je travaille donc toujours pour essayer de trouver une solution pour l'année prochaine. Vous serez au courant dès que nous aurons davantage d'informations.

Mais pour l'instant, notre objectif est là et de bien faire en piste. Je pense que nous avons plutôt bien fait, comme je l'ai dit, lors des dernières courses et, pour moi, c'est la meilleure façon de montrer que je mérite toujours d'être en Formule 1. Bien sûr, il me faut la voiture qui va avec, ce que nous n'avons pas eu pendant de très nombreuses courses, y compris l'année dernière. Si nous l'avons, ça devrait fonctionner, comme à Bakou, comme à Madrid.

"Il y a encore de l'espoir"

Sur ce que vous venez de dire, que votre objectif est uniquement la Formule 1, sans entrer dans les détails ni parler de destinations : les discussions que vous avez vous donnent-elles au moins un sentiment positif et un peu d'espoir ?

Oui, oui. Il y a encore de l'espoir. Et c'est cet espoir qui me motive à rester sur la bonne voie, ce qui est positif. C'est ce qui me motive à obtenir les résultats que j'ai obtenus lors des deux dernières courses. C'est ce qui me permet de tenir, et c'est une bonne chose.

J'ai toujours dû me battre très dur en Formule 1. Rien de ce que j'ai obtenu ne m'a jamais été donné. J'ai toujours connu des moments difficiles. Des gens ont essayé de me tirer vers le bas, de creuser mon trou. Mais j'ai toujours montré qu'avec de la résilience, du travail et de la motivation, je pouvais surmonter ces moments. Et c'est ce que je vais continuer à faire.

Fernando Alonso (Aston Martin Racing,) et Esteban Ocon (Haas F1 Team) lors de la course de karts en Lego à Silverstone. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aston Martin est-elle une destination ? Vous avez évidemment de bonnes relations avec Lance et Fernando. Il y aura forcément une place qui se libérera lorsque Fernando prendra finalement sa retraite. Il y aura donc potentiellement au moins une opportunité.

On verra, on verra. À ce stade, rien n'est confirmé. Je ne vais pas dire que je vais aller ici ou là. Je continue à travailler avec l'équipe, à essayer de bien faire, et j'évaluerai les options plus tard dans l'année. Mais comme je vous l'ai dit, tout peut arriver en Formule 1. Et je veux être sur la grille l'année prochaine, c'est certain.

La semaine dernière, vous avez dit que vous vous considériez comme l'un des meilleurs pilotes de la grille. À quel point est-il frustrant de vous retrouver dans cette situation malgré votre travail ?

Oui, c'est frustrant parce que ce n'est pas vraiment comme ça que les choses devraient se passer. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé par le passé. Je regarde devant moi, je regarde vers l'avenir. C'est ça qui est important.

Mais oui, je mérite d'être ici. J'ai beaucoup travaillé. Nous avons tous bénéficié du fait d'avoir identifié tous ces problèmes très tôt, depuis mon arrivée dans l'équipe, et cela a été très positif pour tout le monde.

Donc, évidemment, je ne pense pas mériter de vivre cette situation à l'avenir. Mais, comme je l'ai dit, il y a constamment des opportunités en Formule 1. Et c'est ce que je regarde. Je regarde vers l'avenir, pas vers le passé.

Je ne veux pas revivre 2019.

En 2019, vous êtes passé entre les mailles du filet sur le marché des pilotes. Vous avez déjà été dans cette situation. Est-ce que cela vous aide à traverser cette période une deuxième fois ? Savez-vous comment gérer ça ?

Ce n'est pas encore le cas, on pourra en parler dans six mois. On n'en est pas encore à 2019. Je ne veux pas revivre 2019. S'il le faut, je le ferai. Mais comme je l'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver en Formule 1. Des opportunités peuvent se présenter. Ne m'écartez pas encore.

On peut donc toujours dire que vous êtes en discussions pour obtenir un baquet à temps plein l'an prochain ?

Sans commentaire.

Esteban Ocon (Haas F1 Team) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Devez-vous prendre certaines dispositions dans votre vie pour éviter que le doute ne commence à s'installer ?

Je n'ai aucun doute. Avec [le résultat de] la semaine dernière, pourquoi est-ce que je devrais douter de moi ? Je suis venu dans cette équipe pour une raison. On m'a fait venir pour essayer d'aider, et j'ai le sentiment de l'avoir fait. C'est pourquoi je quitterai ce projet en fin de saison la tête haute.

J'en ai tiré beaucoup de bénéfices à titre personnel. Je les ai aidés à diagnostiquer les problèmes de la voiture et à la remettre sur les rails beaucoup plus rapidement que si je n'avais pas été là, parce que j'ai été le premier à être confronté à beaucoup de problèmes que nous avons ensuite réussi à résoudre. J'ai toujours été très direct sur tous ces sujets, et c'est aussi pour cela qu'on m'a fait venir dans cette équipe : pour être direct, sans politique, aller droit au but. Ce sont des conversations que nous avions tous eues avant mon arrivée.

C'était très clair pour moi que, pour faire passer cette équipe à l'étape suivante. C'était une bonne chose que nous l'ayons fait. Nous avons gagné énormément de temps sur de nombreux aspects techniques.

En termes de performances, je sais que je peux être performant. Je n'ai aucun doute. Je me demande toujours : qu'est-ce que je peux faire pour mieux travailler ? S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je me remets toujours en question en premier. Ensuite, nous avançons à partir de là.

Mais je ne suis pas assis ici en me disant : "Je suis le meilleur du monde, je peux simplement me détendre et arrêter de travailler". Je travaille. Je travaille plus que n'importe qui. Et je n'ai pas peur de le dire. Dans le simulateur, avec l'équipe, lors des réunions d'ingénierie, en allant à l'usine, je fais tout ça depuis toujours.

Nous en sommes là, mais ce n'est pas la fin. Il y a encore des opportunités, comme je l'ai dit, en Formule 1, et je vais continuer à me battre pour en saisir une.