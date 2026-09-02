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Grille F1 2027 : le point sur les baquets et les contrats

Où en est le marché des transferts en Formule 1 ? Motorsport.com fait le point sur la situation dans chaque écurie, avec une grille déjà bien remplie pour 2027. 

Basile Davoine
Publié:
Un fan de tous les pilotes

Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Au gré des annonces de renouvellement de contrat, la grille de Formule 1 pour 2027 se met peu à peu en place. La prolongation de contrat de Max Verstappen chez Red Bull jusqu'en 2030 a fait disparaître la principale interrogation pour l'an prochain, l'autre incertitude majeure concernant l'avenir de Fernando Alonso chez Aston Martin. L'Espagnol n'a pas encore décidé s'il quittera ou non la F1 à l'issue de la saison.

Ailleurs, les top teams affichent presque complet. Presque, car le second baquet Red Bull n'est pas encore verrouillé. Tout porte néanmoins à croire qu'Isack Hadjar devrait le conserver, alors que Laurent Mekies a rappelé à Zandvoort que l'écurie travaillait avec le Français sur le long terme.

Isack Hadjar devrait continuer chez Red Bull.

Isack Hadjar devrait continuer chez Red Bull.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le giron Red Bull est, comme toujours, celui qui génère le plus d'incertitudes puisque les deux volants chez Racing Bulls ne seront probablement attribués que tardivement. Les débuts prometteurs d'Arvid Lindblad semblent lui garantir de pouvoir continuer sa progression en 2027 au sein de l'écurie de Faenza.

Concernant Liam Lawson, en revanche, rien n'est assuré. Nikola Tsolov pousse derrière, alors qu'il mène le championnat de F2, mais le Néo-Zélandais a également séduit Red Bull en faisant très bien le job dans l'écurie principale pour pallier le forfait d'Isack Hadjar.

Lire aussi :

Enfin, les autres doutes à lever se trouvent chez Haas, avec deux pilotes en fin de contrat. Oliver Bearman devrait cependant conserver sa place, sous l'impulsion du soutien de Ferrari. En revanche, Esteban Ocon est dans une situation plus complexe et l'écurie américaine a récemment multiplié les essais privés avec d'autres pilotes, comme pour les évaluer en cas de recours à une alternative.

Partout ailleurs, les pilotes disposent d'un contrat pour 2027, même si certains détails de durée et de conditions d'engagement, parfois optionnels, ne sont pas connus. Rien n'est figé en Formule 1, mais à l'heure qu'il est, voici à quoi devrait ressembler la majeure partie du plateau dans quelques mois !

Grille F1 2027

Pilote Écurie Fin de contrat* Âge Débuts en
United Kingdom Lando Norris McLaren 2030 26 2019
Australia Oscar Piastri McLaren 2028 25 2023
Italy Kimi Antonelli  Mercedes 2027 20 2025
United Kingdom George Russell  Mercedes 2027 28 2019
Netherlands Max Verstappen Red Bull 2030 28 2015
- - - - -
Monaco Charles Leclerc Ferrari 2028 28 2018
United Kingdom Lewis Hamilton Ferrari 2027 41 2007
Thailand Alexander Albon Williams 2027 30 2019
Spain Carlos Sainz Williams 2028 31 2015
- Racing Bulls - - -
- Racing Bulls - - -
- Aston Martin - - -
Canada Lance Stroll Aston Martin ? 27 2017
- Haas - - -
- Haas - - -
Germany Nico Hülkenberg Audi  2027  39 2010
Brazil Gabriel Bortoleto Audi 2027 21 2025
France Pierre Gasly Alpine 2028 30 2017
Argentina Franco Colapinto Alpine 2027 23 2024
Mexico Sergio Pérez Cadillac 2027 36 2011
Finland Valtteri Bottas Cadillac 2027 36 2013

*Les écuries ne communiquent pas toujours la durée des contrats, et pour certains des pilotes, il s'agit d'une estimation d'après nos informations. 

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