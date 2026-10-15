Formule 1

Rafael Câmara remplacera Esteban Ocon chez Haas en 2027

L'actuel leader du championnat de F2 fera ses débuts en Formule 1 l'an prochain en rejoignant Haas.

Ed Hardy

Publié: 15 oct. 2026, 14:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Leader du championnat de Formule 2, Rafael Câmara fera ses débuts en Formule 1 chez Haas en 2027 et devrait être associé à Oliver Bearman.

Le Brésilien de 21 ans remplacera Esteban Ocon, qui quittera l'écurie américaine à la fin de la saison 2026, après deux années décevantes. Son départ a été confirmé le 30 septembre dernier.

Câmara a connu une ascension fulgurante dans les formules de promotion, remportant le championnat d'Europe de Formule Régionale en 2024, puis le titre en Formule 3 en 2025, à chaque fois avec une nette domination.

S'il décroche le titre en F2 avec Invicta, lui qui compte actuellement sept points d'avance sur Nikola Tsolov, il deviendra le premier pilote à remporter les championnats de FRECA, de F3 et de F2 lors de trois saisons consécutives.

"Je suis très heureux de rejoindre TGR Haas F1 Team en tant que pilote de Formule 1", a déclaré Câmara, qui a signé un contrat pluriannuel.

"C'est une étape importante dans ma carrière et je tiens à remercier Gene Haas et Ayao Komatsu pour la confiance qu'ils m'accordent."

Oliver Bearman et Esteban Ocon (Haas).

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Je suis également très reconnaissant envers la Ferrari Driver Academy pour son soutien et pour tout ce qu'elle a apporté à mon développement au fil des années, ainsi qu'envers ma famille, qui m'a toujours accompagné tout au long de cette aventure."

"Désormais, je me concentre sur la préparation de ce nouveau défi dans les meilleures conditions possibles. J'aurai beaucoup à apprendre et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe, de comprendre la voiture et de continuer à progresser en tant que pilote."

Bien que Haas ait pris son temps pour officialiser sa décision, la promotion de Câmara était largement attendue. Le Brésilien a ainsi été préféré à plusieurs candidats, dont le champion en titre de F2, Leonardo Fornaroli, et le pilote de réserve Ryo Hirakawa.

Tous trois ont participé à des programmes TPC (Testing of Previous Cars) avec Haas, consacrés aux essais d'anciennes monoplaces. Le plus notable a été une séance de trois jours à Portimão en août, organisée dans le cadre d'un programme visant à évaluer l'ensemble des pilotes intéressés par le baquet.

Câmara a également pu bénéficier de son passage par la Ferrari Driver Academy, à l'image de Bearman. La Scuderia entretient des relations étroites avec Haas et lui fournit notamment de nombreux composants, dont l'unité de puissance.

Le directeur de l'écurie, Ayao Komatsu, a déclaré : "Je suis vraiment ravi de recruter un jeune talent aussi exceptionnel que Rafael Câmara."

Ayao Komatsu (Haas).

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Il n'est pas nécessaire de rappeler à tout le monde ses résultats dans les formules de promotion : ils sont très impressionnants. Lors de sa première saison en Formule 2, la vitesse qu'il a démontrée dans des situations particulièrement difficiles, notamment en qualifications à Monaco et à Montréal, témoigne du potentiel de Rafa."

"Lorsqu'il a roulé pour nous dans le cadre de notre programme TPC au Portugal, il nous a montré qu'il était capable de très bien se débrouiller avec peu de temps pour découvrir la voiture. Il nous a démontré bien plus que sa seule vitesse pure."

"Rafa a réussi à créer un environnement lui permettant de donner le meilleur de lui-même. C'était très impressionnant et les tours qu'il a effectués étaient vraiment remarquables."

"Nous sommes tous enthousiastes à l'idée de cette opportunité et, au sein de TGR Haas F1 Team, nous sommes pleinement déterminés à accompagner ce talent et à lui offrir un cadre dans lequel il pourra s'épanouir."

"Nous voulons créer un environnement dans lequel il se sentira à l'aise et soutenu, afin qu'il puisse pleinement exprimer son potentiel."

Cette annonce signifie qu'il ne reste théoriquement plus que trois baquets à attribuer pour la saison 2027. Deux sont disponibles chez Racing Bulls, mais l'écurie devrait conserver Liam Lawson et l'impressionnant rookie Arvid Lindblad.

Le dernier baquet est celui aux côtés de Câmara chez Haas. Toutefois, il est de notoriété publique qu'il devrait revenir à Bearman, 21 ans, qui a fait forte impression depuis ses débuts l'an dernier.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Ed Hardy





Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"



Formule 1



Formule 1 2 h



Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"





Vasseur n'est "pas sûr" que Red Bull soit la meilleure équipe actuelle



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



1 j



Vasseur n'est "pas sûr" que Red Bull soit la meilleure équipe actuelle





Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



3 j



Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis

Plus de

Esteban Ocon





Toyota dément tout accord avec Ocon pour le WEC en 2027



WEC



WEC



6 Heures de Fuji



14 j



Toyota dément tout accord avec Ocon pour le WEC en 2027





Ocon ne veut pas abandonner la F1 : "Je ne vais pas regarder ailleurs"



Formule 1



Formule 1



GP de Bahreïn



14 j



Ocon ne veut pas abandonner la F1 : "Je ne vais pas regarder ailleurs"





C'est officiel : Esteban Ocon va quitter Haas F1 à la fin de la saison



Formule 1



Formule 1 15 j



C'est officiel : Esteban Ocon va quitter Haas F1 à la fin de la saison

Plus de

Haas





Malgré les points, Ocon ne cache plus son amertume : "Je mérite mieux que ce qui se passe"



Formule 1



Formule 1



GP d'Azerbaïdjan



19 j



Malgré les points, Ocon ne cache plus son amertume : "Je mérite mieux que ce qui se passe"





Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"



Formule 1



Formule 1



GP d'Azerbaïdjan



19 j



Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"





Ocon se considère comme "libre de tout engagement" pour 2027



Formule 1



Formule 1



GP d'Azerbaïdjan



22 j



Ocon se considère comme "libre de tout engagement" pour 2027

Dernières actus





Rafael Câmara remplacera Esteban Ocon chez Haas en 2027



Formule 1



F1 Formule 1 5 min



Rafael Câmara remplacera Esteban Ocon chez Haas en 2027





Cadillac et McLaren dévoilent leurs nouveaux pilotes pour le WEC 2027



WEC



WEC WEC 12 min



Cadillac et McLaren dévoilent leurs nouveaux pilotes pour le WEC 2027





Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Indonésie



1 h



Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie





Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"



Formule 1



F1 Formule 1 2 h



Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire