C'est officiel : Esteban Ocon va quitter Haas F1 à la fin de la saison

Cela ne faisait plus guère de doutes après ses différentes prises de parole durant le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, mais c'est désormais officiel : Esteban Ocon ne sera plus pilote Haas l'année prochaine. Il l'a annoncé via un message sur les réseaux sociaux, qui a été confirmé par un communiqué de presse de son écurie dans la foulée.

"Ma collaboration avec l'écurie Haas F1 Team prendra fin à l’issue de la saison 2026", a écrit, en français, le vainqueur du GP de Hongrie 2021. "Je quitte ce projet la tête haute, fier de mes performances dans des circonstances qui n'ont pas toujours été simples, pour diverses raisons et facteurs indépendants de ma volonté et hors de mon contrôle."

"Ma priorité immédiate est le prochain week-end de course. Je continuerai à me donner à fond aux côtés de cette équipe, à saisir chaque opportunité et à tirer le maximum de performance de la voiture. Il reste encore de nombreux Grands Prix cette saison et, comme je l'ai toujours fait, je donnerai tout au volant, pour moi-même et pour mon équipe."

"J'ai toujours autant faim de réussite. Ce n'est absolument pas la fin de ma carrière en Formule 1."

Esteban Ocon a rejoint l'écurie Haas en 2025, après une fin d'aventure houleuse chez Alpine. Le Français a, depuis son arrivée au sein de la structure américaine, disputé 39 courses et engrangé 45 points. Son meilleur résultat avec l'équipe est la cinquième place lors du Grand Prix de Chine 2025, qui était la deuxième épreuve disputée avec elle.

"Je tiens à remercier Esteban pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe depuis son arrivée parmi nous en 2025", a pour sa part déclaré Ayao Komatsu, le directeur de Haas. "Son professionnalisme et son engagement se sont révélés précieux alors que nous continuons à nous développer en tant qu’organisation."

"Ensemble, cette année, nous avons relevé le défi posé par un changement réglementaire majeur, et l’expérience de pilote ainsi que les contributions d’Esteban ont joué un rôle significatif dans le travail acharné que nous avons mené pour développer la VF-26 tout au long de la saison. Il reste encore de nombreuses courses à disputer, et notre priorité reste de travailler ensemble pour tirer le meilleur parti de chaque opportunité jusqu’à la dernière course de l’année."

Selon toute vraisemblance, le grand favori au remplacement d'Ocon chez Haas à compter de 2027 est le pilote junior de Ferrari et actuellement leader du classement F2, Rafael Câmara.