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Malgré les points, Ocon ne cache plus son amertume : "Je mérite mieux que ce qui se passe"

En dépit de sa huitième position et des points qui l'accompagnent, Esteban Ocon n'a pas masqué son amertume au terme du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, dans un discours qui laisse peu de doutes sur la suite de son aventure chez Haas.

Fabien Gaillard
Publié:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

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George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
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On l'avait quitté très frustré et agacé au sortir des qualifications après un nouveau coup du sort qui l'avait selon lui privé d'une Q3 facilement atteignable. Vingt-quatre heures plus tard, Esteban Ocon peut se targuer d'avoir finalement mené sa Haas jusque dans les points, mais l'amertume demeure forte malgré tout alors qu'en coulisses son avenir semble déjà joué.

Le Français s'est offert cette troisième arrivée dans les points de la saison, qui constitue aussi son meilleur résultat de l'année, au terme d'un Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aura été, l'espace de quelques tours, un jeu de quilles dont il aura été l'un des bénéficiaires, en passant de la 13e à la huitième place en un virage.

Après la dernière relance, il avancera au septième rang à la faveur de l'erreur d'Oscar Piastri, avec de finalement devoir céder dans les tout derniers mètres, en se faisant passer sur la ligne par Arvid Lindblad pour 0"030. Mais l'important est ailleurs.

"Ouais, on mérite, on mérite ces résultats-là après des journées difficiles, après... Enfin, tout ce que vous savez, qui est affreux, forcément", a-t-il d'abord lancé au micro de Canal+, une référence à peine voilée à la situation qui entoure son avenir, lui qui annonçait à l'entame du week-end se considérer comme "libre de tout engagement" pour 2027.

Oliver Bearman et Esteban Ocon (Haas) avant la course

Oliver Bearman et Esteban Ocon (Haas) avant la course

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ça fait plaisir, ouais, d'avoir une voiture qui fonctionne, [avec laquelle] on peut vraiment se battre et dans de bonnes positions. Je pense qu'on mérite tous le résultat qui nous est arrivé aujourd'hui. "

"C'est sûr qu'à la fin, c'est un peu dommage, on aurait aimé avoir cette septième place, mais voilà, il s'est passé énormément de choses en course. On a toujours gagné des places, on n'en a perdu qu'une ; bon, c'est à la fin, c'est comme ça."

"Mais voilà, très content du résultat et c'est de bon augure, je pense, pour les deux prochaines [courses]. Ça veut dire que la voiture fonctionne plutôt bien avec les updates et j'espère qu'on pourra continuer à avoir une voiture saine, comme on l'a eu, et pas comme le reste de la saison où c'était en panne complet. Voilà, on mérite, je mérite cette course aujourd'hui et ça fait plaisir."

La F1 c'est un business, c'est comme ça.

Quand il lui a été demandé ensuite si un tel résultat, avec ses premiers points depuis Monaco faisait du bien mentalement, Ocon n'a alors pas manqué de laisser passer de gros indices sur son futur tout en estimant "mériter mieux" que la situation actuelle au sein de son équipe.

"Dans la tête, tout va bien. C'est juste de la frustration de tout ce qui se passe [et] qui est complètement en dehors de mon contrôle. Mais bon, la F1 c'est un business, c'est comme ça. Maintenant... ouais, je suis content de juste pouvoir me battre à armes égales et pouvoir faire la course comme je l'aime."

"C'est juste que, quand on ne peut pas le faire et que ça dure et que ça dure, forcément ce n'est pas normal. Je me suis battu avec tous les meilleurs, toujours. J'ai gagné des courses dans tous les championnats que j'ai fait, que ce soit en karting, en Formule Renault, en GP3, en F3, même le DTM - j'ai commencé la saison, je faisais des top 10 tout de suite. Je mérite mieux que ce qui se passe en ce moment."

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