"Une occasion bien gâchée" : pourquoi la performance de Verstappen s'est effondrée en qualifs

Même s'il reste encore la course à disputer ce samedi, Max Verstappen estime que le problème moteur dont il a souffert lors des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1 a grandement obéré ses chances de l'emporter face à Mercedes.

Après la séance, le quadruple champion du monde a révélé avoir souffert d'un souci touchant la partie thermique de son unité de puissance. "Tout au long des qualifications, dès la Q1, j'ai rencontré un problème moteur qui m'a fait perdre au moins une demi-seconde par rapport à mon coéquipier. Et il n'a fait qu'empirer. En Q2 et en Q3, ça a été un véritable désastre ; je pense donc que nous avons clairement un problème avec le moteur."

Quand Motorsport.com lui a demandé s'il s'agissait d'une question de déploiement d'énergie, Verstappen a précisé : "Non, ça ne concernait pas le système électrique. Dès la Q1, nous avons immédiatement constaté un problème. Bien sûr, à ce moment-là, on se dit encore : 'Qu'est-ce que cela peut bien être ? Le moteur est-il trop froid ou, au contraire, trop chaud ?' Toutes ces hypothèses sont possibles, car tout est très sensible de nos jours."

"Mais par la suite, il est apparu clairement que nous avions bel et bien un problème avec le moteur thermique. La situation n'a fait qu'empirer et, en Q3, ce moteur ne fonctionnait plus du tout correctement."

"La vitesse de pointe ne cessait de diminuer. Lors du deuxième tour de la Q3, ma batterie ne se rechargeait pas non plus, mais c'était manifestement dû à un problème au niveau du moteur thermique. Ça provoque de nombreux ratés d'allumage et bien d'autres problèmes, et cela perturbe complètement le système."

Le Néerlandais évoquait la possibilité d'un changement du V6 turbo, en précisant que si cela devait se faire, il lui restait un moteur dans son pool qui pouvait permettre un changement sans pénalité. Ce samedi matin, ces changements ont été confirmés avec l'installation d'un nouveau moteur thermique, d'un nouveau turbo, d'un nouvel échappement et d'un nouvel élément auxiliaire, tous dans le quota autorisé.

Du positif donc, après un résultat bien loin des attentes ce vendredi. Verstappen s'installera en effet au huitième emplacement sur la grille de départ, entre les deux Alpine, une position évidemment bien plus reculée par rapport aux prétentions qu'il avait avant la séance. Son équipier Isack Hadjar a pour sa part signé le quatrième temps, faisant mieux de 0"581 en Q3.

Pour ne rien arranger, la fin de séance de Verstappen a été perturbée par un drapeau jaune causé par le tout droit de Lando Norris dans une échappatoire.

En dépit de cette position de départ lointaine et d'une pole pourtant dominatrice, George Russell n'a pas écarté la possibilité que le pilote Red Bull reste une menace pour la victoire dans les rues de Bakou.

Quand ces propos ont été rapportés à Verstappen, ce dernier a souri : "C'est bien, s'il voit les choses ainsi ! Mais plus sérieusement, ils sont vraiment rapides. Je pense donc qu'ils sont peut-être un peu trop forts pour nous, même si je vais bien sûr tout donner pour me battre pour le podium."

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En tout cas, il ne cache pas que, selon lui, la chance de victoire qu'il entrevoyait avant que Mercedes ne fasse évoluer sa W17 à Sepang est d'ores et déjà gâchée. "Ils [Mercedes] vont évidemment bénéficier d'évolutions la semaine prochaine en Malaisie, c'était donc l'occasion de gagner. Et on a bien gâché cette occasion."

"Je me sentais bien avec la voiture et j'ai été vraiment très performant tout au long du week-end. Écoutez, elle n'était peut-être pas aussi rapide que les Mercedes, mais ça a été le cas toute la saison. J'étais toutefois en bonne posture et, bien sûr, c'est frustrant de ne pas pouvoir le montrer."

Cependant, pas question de trop s'appesantir sur cette frustration, notamment parce que - victoire ou pas cette année - le titre n'est de toute façon pas en jeu, d'autant plus quand l'exécution fait défaut chez Red Bull. "J'étais extrêmement frustré dans la voiture. Je peux encore être très frustré maintenant, mais je ne peux de toute façon rien y faire."

"Tout le week-end se déroulait vraiment bien. Et puis, au moment crucial, on a un problème moteur. C'est vraiment dommage. Et si l'on veut se battre aux premières places en tant qu'équipe, ce genre de choses ne doit pas arriver. Mais bon, elles arrivent, et ça résume aussi un peu notre saison."

Avec Ronald Vording