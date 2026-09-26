Le "plus grand danger" de Russell à Bakou : Verstappen ou Antonelli ?

Après avoir décroché la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, George Russell a désigné Max Verstappen comme son principal danger pour la course, tout en plaisantant sur l'impressionnante remontée de son équipier Kimi Antonelli à Monza.

Antonelli a percuté le mur dans son deuxième tour lancé en Q1, endommageant sa suspension avant et sa direction, ainsi que sa roue et son pneu avant gauche. Il a tenté de regagner les stands, mais son ingénieur de course, Peter Bonnington, lui a demandé d'immobiliser la voiture.

L'Italien avait déjà signé un chrono suffisamment rapide pour accéder à la Q2, mais n'a pas pu participer à la séance et a donc été classé 16e sur la grille. De son côté, Verstappen avait signé le meilleur temps des EL3 vendredi midi, avant d'être pénalisé en qualifications par un problème sur son moteur thermique, qui a également affecté le déploiement de la partie électrique de son groupe propulseur. Le Néerlandais s'élancera ainsi depuis la huitième place.

"Je pense que Verstappen sera un danger, et évidemment, on ne peut pas écarter Kimi", a déclaré Russell. "Il est parti 19e à Monza et maintenant, il est 16e. Donc oui, il devrait prendre la tête quelques tours plus tôt [qu'en Italie] cette fois..."

Oscar Piastri et Lando Norris ont signé les meilleurs chronos lors des premières tentatives de la Q3. Mais aucun des deux pilotes McLaren n'a pu répondre au rythme de Russell, qui a amélioré lors de ses deux derniers tours, alors qu'il a conservé le même train de pneus tendres pendant toute la séance quand ses rivaux en ont chaussé de nouveaux.

Norris a bloqué ses roues et tiré tout droit au virage 3 lors de sa dernière tentative, provoquant brièvement un drapeau jaune, mais le tour de Verstappen avait déjà été compromis par ses problèmes de groupe propulseur.

Charles Leclerc a ainsi hérité de la deuxième place pour Ferrari, avec toutefois un retard impressionnant de 0"837 sur Russell. "En repensant aux essais d'hier, je pense que Verstappen était le plus gros danger", a expliqué le Britannique. "Mais on ne sait vraiment pas. McLaren a aussi créé une grosse surprise au début de la Q3."

Kimi Antonelli et George Russell (Mercedes). Photo de: Kym Illman / Getty Images

Russell compte actuellement 81 points de retard sur son équipier au championnat pilotes et doit relancer sa saison après plusieurs déconvenues récentes, notamment à Monza, où Antonelli lui a repris la tête du championnat après être parti 19e.

Interrogé sur la possibilité que ce week-end lui permette d'amorcer sa remontée, et sur les éventuels signes de pression que pourrait commencer à montrer Antonelli, Russell a toutefois cherché à calmer les attentes.

"Je ne me souviens pas de beaucoup d'erreurs qu'il ait commises cette saison", a-t-il répondu. "Quand on regarde n'importe quelle campagne de championnat, même pour les champions, il y a toujours des erreurs en chemin."

"Je continue à y croire et à me battre jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Mais je ne ressens aucune pression. Je ressens de l'excitation chaque fois que je monte dans la voiture désormais, simplement parce que j'ai davantage confiance en moi."

"Quand cette confiance commence à s'installer, c'est comme un cercle vertueux. À l'inverse, quand on est en difficulté, on commence à perdre confiance et à repousser davantage les limites. Et c'est là que les erreurs arrivent. Mais il a été irréprochable cette saison. C'est la première erreur qu'il commet en qualifications de toute l'année."