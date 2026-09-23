Ocon se considère comme "libre de tout engagement" pour 2027

Esteban Ocon se considère comme "libre de tout engagement" alors que Haas n'a toujours pas annoncé ses pilotes pour la saison 2027 de F1, sans pour autant écarter la possibilité de rester au sein de l'écurie américaine.

Bien que le Français affiche de meilleures performances ces dernières semaines, sans véritable récompense alors que Haas a perdu le rythme qui lui permettait de marquer des points en début de saison, son baquet est menacé depuis quelque temps déjà.

Haas utilise son programme d'essais avec d'anciennes monoplaces (TPC) pour évaluer plusieurs candidats susceptibles d'épauler Ollie Bearman la saison prochaine. Parmi eux figurent le membre de la Ferrari Driver Academy Rafael Câmara, le champion F2 en titre Leonardo Fornaroli et l'actuel pilote de réserve Ryo Hirakawa.

Ocon a confirmé qu'il explorait d'autres options pour 2027, tandis que Haas poursuit sa réflexion sur son duo de pilotes pour la saison prochaine. Des rumeurs récentes suggèrent que l'écurie se dirige vers Câmara, actuellement champion de F3 en titre et deuxième du championnat de F2 cette année. Lors du Grand Prix d'Espagne, le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, avait toutefois indiqué que cinq pilotes étaient éventuellement encore en lice.

"Oui, pour le moment, je suis clairement libre de tout engagement pour l'année prochaine", a déclaré Ocon ce mercredi à Bakou. "Il y a des discussions en cours sur des choses qui ne sont pas sous mon contrôle et certains sujets qui ne dépendent pas de moi. Je vais donc continuer à pousser jusqu'à la fin de l'année et voir comment les choses évoluent."

Interrogé sur la possibilité de rester chez Haas, le Français est resté évasif : "On verra." Esteban Ocon a par ailleurs expliqué être satisfait de ses performances récentes, après avoir souffert en début de saison au volant d'une monoplace particulièrement irrégulière.

Il reste à déterminer si ces problèmes sont liés à une sensibilité aérodynamique ou à un problème de contrôle qualité des pièces. Komatsu a évoqué ces deux pistes et indiqué que l'écurie poursuivait son enquête.

Esteban Ocon (Haas) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Nous savons que c'est un problème qui dure depuis un certain temps", a-t-il expliqué. "C'est rassurant de voir que je fais du bon travail. Évidemment, mes performances n'ont pas été un problème cette année."

"J'ai été performant chaque fois que j'ai eu une voiture pour le faire. J'ai été le dernier à marquer des points à Monaco. J'étais tout près d'en marquer à Madrid. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai été performant alors que la voiture ne l'était pas. C'est assez clair."

"Tout le monde dans l'équipe suit cela de très près et essaie de régler le problème. Nous ne cherchons pas à le cacher. Mais c'est évidemment assez frustrant par moments d'être confronté à ce genre de problèmes."

Oliver Bearman a été interrogé sur sa capacité à devenir le leader de l'équipe si Esteban Ocon venait à partir. Le Britannique a expliqué avoir beaucoup appris auprès de son équipier au cours des presque deux années passées à ses côtés. Il a notamment cité les retours techniques d'Ocon dans la salle d'ingénierie comme une source d'inspiration, tout en soulignant ses propres progrès en piste.

"Je suis ici depuis… enfin, c'est ma deuxième année en tant que pilote titulaire, mais j'ai aussi passé un an comme pilote de réserve chez Haas. J'avais également disputé quelques courses et participé à des EL1 l'année précédente. Dès 2023, j'avais déjà pris part à ma première séance d'EL1. J'ai donc une très bonne expérience avec l'équipe", a expliqué Bearman.

"Je pense avoir beaucoup progressé dans mes performances en piste, mais aussi dans ma manière de décrire ce que je ressens dans la voiture et ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'ai énormément appris auprès de quelqu'un d'aussi expérimenté qu'Esteban. De ce point de vue, ça a été une très bonne expérience pour moi."

"Même si je compare mes retours à ceux d'il y a 12 mois, je ne suis pas certain d'avoir eu la confiance nécessaire pour me fier uniquement à mes propres sensations. Mais je pense avoir beaucoup progressé sur cet aspect, et c'est finalement un processus d'apprentissage tout à fait normal."