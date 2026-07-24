Russell insiste : Mes difficultés viennent d'un problème, pas du pilotage

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George Russell s'est dit soulagé que l'analyse des données du GP de Belgique permette de découvrir un problème sur sa monoplace et non dans son style de pilotage.

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George Russell, Mercedes

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George Russell pense avoir identifié, avec Mercedes, la cause profonde de ses récentes difficultés en Formule 1, et estime qu'il n'aura plus besoin de s'efforcer d'adapter son style de pilotage pour tirer le meilleur parti de sa voiture.

Le Britannique a connu un week-end catastrophique à Spa-Francorchamps, où il a échoué à une demi-seconde de son équipier Kimi Antonelli lors des qualifications, avant de finir dans les graviers après un contact avec Lewis Hamilton aux Combes.

Avant son abandon, Russell était à court d'énergie dans la ligne droite de Kemmel et s'est retrouvé pris au dépourvu à l'approche de la chicane. Bien qu'ils n'aient pas été diffusés, des échanges radio ont révélé la frustration de Russell face à l'état de charge de sa batterie.

Lire aussi :

Au cours des manches précédentes, Russell avait tenté d'adapter son style de pilotage afin de rivaliser plus régulièrement avec Antonelli, mais il affirme désormais que les données recueillies à Spa ont montré que ce n'était pas là le problème.

"En réalité, certains chiffres affichés à l'écran n'étaient pas tout à fait correctement calibrés", a expliqué Russell. "Ce n'est donc pas comme si le matériel était défectueux ou qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Mais il y a eu deux problèmes à Spa également."

"Je pense que le déploiement n'était pas tout à fait optimal tout au long du tour. Nous avons constaté la même chose chez Piastri, qui a rencontré un problème similaire. C'était donc l'un de mes problèmes."

L'accrochage entre George Russell et Lewis Hamilton dans le premier tour du GP de Belgique.

L'accrochage entre George Russell et Lewis Hamilton dans le premier tour du GP de Belgique.

Photo de: John Thys / AFP via Getty Images

"Mais en plus de cela, nous avons rencontré un autre problème. Tout cela était lié au fait que le réglage n'était pas tout à fait correct. Je ne vais pas vous donner des chiffres affichés à l'écran, mais nous savons désormais quelles données étaient potentiellement erronées."

"Nous pouvons corriger cela, recalibrer les paramètres et permettre au groupe motopropulseur d'exprimer tout son potentiel."

Un retour à un pilotage plus naturel

Russell explique que la découverte de ce problème de réglage a été un soulagement, car il avait fini par devoir réfléchir à ses actions au volant ; Mercedes avait en effet été amenée à conclure qu'il fallait modifier son approche en se basant sur les données des manches précédentes.

Pour la Hongrie, Russell considère qu'il peut désormais piloter plus naturellement et "se concentrer sur l'essentiel", ajoutant que les tentatives visant à corriger son style de pilotage n'avaient finalement servi à rien.

"C'est un énorme poids en moins sur mes épaules", a-t-il déclaré. "Mais aussi au volant, pour être honnête, car tout au long de certains tours à Silverstone, puis pendant la majeure partie des journées de vendredi et samedi à Spa, je réfléchissais à la manière dont je devais piloter pour que le moteur soit rapide dans les lignes droites, à la façon dont j'appuyais sur l'accélérateur, à l'utilisation des rapports, et au moment où je devais anticiper l'accélération."

George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Les données nous indiquaient que [le pilotage] était probablement la raison, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Tous ces efforts déployés au cours de trois séances pour essayer de réoptimiser mon pilotage en fonction d'une nouvelle technique n'ont donc servi à rien."

"J'ai donc hâte d'aborder un week-end où je pourrai simplement essayer de me concentrer sur la vitesse et sur les choses simples."

"Je sais que c'est ainsi que je donne le meilleur de moi-même, mais notre sport n'est pas si simple ; par conséquent, se dire qu'il suffit de se concentrer uniquement sur les choses simples est parfois plus facile à dire qu'à faire."

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