La Formule 1 et Mercedes ont annoncé la mise en service d'une nouvelle voiture de sécurité à compter du Grand Prix de Hongrie 2026. Après la Mercedes-AMG GT Black Series (et ses 51 interventions en piste) depuis 2022, place à la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ !

La marque allemande est depuis 30 ans la fournisseuse officielle de Safety Car du championnat du monde. Budapest marque une nouvelle étape avec l'entrée en service du 14e modèle différent de Mercedes depuis 1996, tout en étant le premier véhicule doté d'une transmission intégrale entièrement modulable à devenir voiture de sécurité.

La GT 63 PRO 4MATIC+ est par ailleurs équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui délivre 450 kW de puissance, avec une vitesse de pointe annoncée de 317 km/h.

En sus de ses caractéristiques propres, cette voiture intègre dans l'aileron arrière un système de signalétique lumineuse afin d'améliorer la visibilité durant ses apparitions.

Le nouveau Safety Car de la F1. Photo de: Mercedes

"Les modules lumineux verts et orange transmettent différentes instructions et facilitent l'interaction avec les voitures en piste", peut-on lire dans le communiqué. "Alors que les signaux orange indiquent que le dépassement est interdit, les feux verts autorisent le dépassement de la voiture de sécurité."

"Le système est complété par des fonctions clignotantes supplémentaires au niveau des phares et des feux arrière, ainsi que par une technologie de caméra intégrée à l'aileron arrière. Tous les modules lumineux peuvent être réglés en continu et adaptés aux différentes conditions de luminosité."

Côté pilote, le Safety Car sera comme depuis bien longtemps confié à Bernd Mayländer, qui a célébré en Australie son 500e Grand Prix à ce poste.

Pour fêter les 30 ans du partenariat entre la F1 et Mercedes, les voitures de sécurité nouvellement en service seront décorées avec une livrée spéciale. "La peinture noire est rehaussée par des motifs en vinyle rouge. Outre le lettrage de notre partenaire CrowdStrike, le logo du 30e anniversaire est apposé sur le capot, le toit et l'aileron arrière", ajoute le communiqué.

Les Safety Cars Mercedes depuis 1996

Période Véhicule 1996 Mercedes-Benz C 36 AMG 1997-1999 Mercedes-Benz CLK 55 AMG 1999-2001 Mercedes-Benz CL 55 AMG 2001-2002 Mercedes-Benz SL 55 AMG 2003 Mercedes-Benz CLK 55 AMG 2004-2005 Mercedes-Benz SLK 55 AMG 2006-2007 Mercedes-Benz CLK 63 AMG 2008-2009 Mercedes-Benz SL 63 AMG 2010-2012 Mercedes-Benz SLS AMG 2012-2014 Mercedes-Benz SLS AMG GT 2015-2017 Mercedes-AMG GT S 2018-2021 Mercedes-AMG GT R 2022-2026 Mercedes-AMG GT Black Series 2026- Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+

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