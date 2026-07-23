Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell

Formule 1
GP de Hongrie
Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell

Leclerc reconnaît que sa défense face à Piastri à Spa était "un peu hors limite"

Formule 1
GP de Hongrie
Leclerc reconnaît que sa défense face à Piastri à Spa était "un peu hors limite"

La F1 se dote d'un nouveau Safety Car !

Formule 1
GP de Hongrie
La F1 se dote d'un nouveau Safety Car !

Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM

MotoGP
Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM

"Rien à annoncer" : Ocon reste évasif sur son avenir chez Haas

Formule 1
GP de Hongrie
"Rien à annoncer" : Ocon reste évasif sur son avenir chez Haas

Entre inquiétude et curiosité, Cadillac redoute la version B d'Aston Martin

Formule 1
GP de Hongrie
Entre inquiétude et curiosité, Cadillac redoute la version B d'Aston Martin

Comment Yamaha veut faciliter l'intégration de Jorge Martín

MotoGP
Comment Yamaha veut faciliter l'intégration de Jorge Martín

McLaren n'a reçu les outils de simulation de son moteur Mercedes qu'à la mi-saison

Formule 1
McLaren n'a reçu les outils de simulation de son moteur Mercedes qu'à la mi-saison
Formule 1 GP de Hongrie

La F1 se dote d'un nouveau Safety Car !

La voiture de sécurité de la Formule 1 va de nouveau changer de modèle à partir du Grand Prix de Hongrie 2026.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
HN6zEXwWMAAABKV

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
A general view of the Paddock

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Circuit atmosphere

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Franco Colapinto, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Ryo Hirakawa

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Franco Colapinto, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
A general view of the Paddock

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Franco Colapinto, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
Franco Colapinto, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Jeudi à Budapest
26

La Formule 1 et Mercedes ont annoncé la mise en service d'une nouvelle voiture de sécurité à compter du Grand Prix de Hongrie 2026. Après la Mercedes-AMG GT Black Series (et ses 51 interventions en piste) depuis 2022, place à la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ !

La marque allemande est depuis 30 ans la fournisseuse officielle de Safety Car du championnat du monde. Budapest marque une nouvelle étape avec l'entrée en service du 14e modèle différent de Mercedes depuis 1996, tout en étant le premier véhicule doté d'une transmission intégrale entièrement modulable à devenir voiture de sécurité.

La GT 63 PRO 4MATIC+ est par ailleurs équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui délivre 450 kW de puissance, avec une vitesse de pointe annoncée de 317 km/h.

En sus de ses caractéristiques propres, cette voiture intègre dans l'aileron arrière un système de signalétique lumineuse afin d'améliorer la visibilité durant ses apparitions.

Le nouveau Safety Car de la F1.

Le nouveau Safety Car de la F1.

Photo de: Mercedes

"Les modules lumineux verts et orange transmettent différentes instructions et facilitent l'interaction avec les voitures en piste", peut-on lire dans le communiqué. "Alors que les signaux orange indiquent que le dépassement est interdit, les feux verts autorisent le dépassement de la voiture de sécurité."

"Le système est complété par des fonctions clignotantes supplémentaires au niveau des phares et des feux arrière, ainsi que par une technologie de caméra intégrée à l'aileron arrière. Tous les modules lumineux peuvent être réglés en continu et adaptés aux différentes conditions de luminosité."

Côté pilote, le Safety Car sera comme depuis bien longtemps confié à Bernd Mayländer, qui a célébré en Australie son 500e Grand Prix à ce poste.

Pour fêter les 30 ans du partenariat entre la F1 et Mercedes, les voitures de sécurité nouvellement en service seront décorées avec une livrée spéciale. "La peinture noire est rehaussée par des motifs en vinyle rouge. Outre le lettrage de notre partenaire CrowdStrike, le logo du 30e anniversaire est apposé sur le capot, le toit et l'aileron arrière", ajoute le communiqué.

Les Safety Cars Mercedes depuis 1996

Période Véhicule
1996 Mercedes-Benz C 36 AMG
1997-1999 Mercedes-Benz CLK 55 AMG
1999-2001 Mercedes-Benz CL 55 AMG
2001-2002 Mercedes-Benz SL 55 AMG
2003 Mercedes-Benz CLK 55 AMG
2004-2005 Mercedes-Benz SLK 55 AMG
2006-2007 Mercedes-Benz CLK 63 AMG
2008-2009 Mercedes-Benz SL 63 AMG
2010-2012 Mercedes-Benz SLS AMG
2012-2014 Mercedes-Benz SLS AMG GT
2015-2017 Mercedes-AMG GT S
2018-2021 Mercedes-AMG GT R
2022-2026 Mercedes-AMG GT Black Series
2026- Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+
Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent "Rien à annoncer" : Ocon reste évasif sur son avenir chez Haas

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

McLaren avec l'aileron Macarena et un gros package d'évolutions en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
McLaren avec l'aileron Macarena et un gros package d'évolutions en Hongrie

Red Bull chipe à Mercedes son dénicheur de talents français

Formule 1
Formule 1
Red Bull chipe à Mercedes son dénicheur de talents français

Gasly commence à s'agacer de la lenteur d'Alpine : "Ça devient ennuyeux"

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Gasly commence à s'agacer de la lenteur d'Alpine : "Ça devient ennuyeux"

Dernières actus

Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell

Formule 1
GP de Hongrie
Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell

Leclerc reconnaît que sa défense face à Piastri à Spa était "un peu hors limite"

Formule 1
GP de Hongrie
Leclerc reconnaît que sa défense face à Piastri à Spa était "un peu hors limite"

La F1 se dote d'un nouveau Safety Car !

Formule 1
GP de Hongrie
La F1 se dote d'un nouveau Safety Car !

Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM

MotoGP
Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM