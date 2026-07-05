Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Après la sortie de piste de Max Verstappen à Stowe, à une demi-douzaine de tours de la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1, la voiture de sécurité a été déployée par la direction de course pour retirer la Red Bull des graviers.

Ce déploiement a incité plusieurs pilotes, dont les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, à passer par les stands dans l'incertitude quant à une possible relance de l'épreuve pour un ou plusieurs tours.

Le temps que la Red Bull soit dégagée, la procédure s'est ensuite poursuivie avec le retour dans le tour de retardataires. C'est alors qu'est apparu, à la fin du 51e des 52 tours, aussi bien du côté de la direction de course que de la réalisation TV, un message indiquant "Safety Car in this lap", signifiant que la voiture de sécurité allait normalement rentrer dans les stands et libérer le peloton pour un dernier tour de course.

Cependant, au moment du passage devant l'entrée des stands, le Safety Car n'a pas bifurqué et est resté sur la piste, devant le leader Charles Leclerc, neutralisant donc l'épreuve jusqu'au bout. La situation a logiquement créé de l'incompréhension, puisqu'en parallèle le message indiquant la fin du Safety Car a toujours été, un temps, affiché sur les écrans de télé.

Toutefois, en réalité, la voiture de sécurité, sur la messagerie officielle de la FIA, avait bien été indiquée comme de nouveau déployée.

Un simple "bug logiciel"

Alors, que s'est-il passé pour qu'une telle confusion soit semée ? En réalité, la FIA a expliqué que ce qui s'est passé en fin de course à Silverstone était l'application stricte de la procédure prévue par le règlement. En revanche, le message indiquant que la voiture de sécurité allait rentrer était erroné.

En effet, l'article B5.13.5 du Règlement F1 dispose que : "À moins que le directeur de course ne juge nécessaire le maintien de la voiture de sécurité, dès que le message 'Les voitures retardataires peuvent désormais dépasser' aura été transmis à tous les concurrents conformément à l'article B5.13.4c, la voiture de sécurité regagnera les stands à la fin du tour suivant [ce message]."

Le message en question ayant été transmis dans le 51e tour, le respect strict du règlement impliquait que la voiture de sécurité ne rentre qu'à la fin du tour suivant, à savoir le 52e et donc dernier tour.

"Le règlement relatif à la période de Safety Car, article B5.13.5, précise qu'un tour doit être effectué à l'issue de la procédure de dédoublement", a expliqué la FIA à l'issue de la course. "Cette procédure a été respectée par la direction de course. Le message 'Safety Car in this lap' s'est affiché par erreur en raison d'un bug logiciel."

Pour rappel, c'est en partie en raison de l'irrespect par la direction de course de l'époque de cette règle particulière que le final du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 avait été aussi polémique puisqu'en ne s'y conformant pas, tout en permettant arbitrairement aux seuls retardataires intercalés entre Hamilton et Max Verstappen à revenir dans le tour, les officiels avaient grandement influé sur le sort de l'épreuve et du championnat du monde.