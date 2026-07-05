Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone
Lewis Hamilton n'est pas assuré de conserver son podium au Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1 puisque le pilote Ferrari est sous enquête des commissaires.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Si Lewis Hamilton n'a jamais été en position de l'emporter lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1, il avait sans doute fait le plus dur en assurant le podium, dans une fin de course marquée par le problème mécanique de Kimi Antonelli et l'accident de Max Verstappen.
Toutefois, après avoir déjà perdu une position sur l'arrêt au stand durant le Safety Car au profit de George Russell, Hamilton est désormais sous la menace d'une pénalité qui pourrait l'éjecter du podium, voire plus.
L'incident avait été noté durant la course. Le septuple champion du monde est soupçonné d'une infraction présumée sous drapeau jaune. L'enquête a finalement été ouverte par les commissaires qui ont convoqué Hamilton à 18h, heure locale.
Le verdict devrait tomber dans les heures qui viennent et pourrait modifier le classement. Lando Norris a terminé quatrième de l'épreuve, mais surtout - fin de course sous Safety Car oblige - l'ensemble du peloton et du top 10 était très resserré, ce qui signifie que la moindre pénalité aurait des conséquences énormes au classement final.
Ainsi, Pierre Gasly, dixième, n'a terminé qu'à moins de trois secondes du Britannique.
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