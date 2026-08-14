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Marini ravi de sa remontée : "C'est dommage que vous n'ayez pas pu me voir à la télé !"

Luca Marini a fait le show en multipliant les dépassements à Silverstone, ce qui lui a permis d'intégrer le top 10.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Luca Marini, Honda HRC

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36

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été marqué par la domination de Raúl Fernández, la résistance héroïque de Marco Bezzecchi et les difficultés rencontrées par les pilotes Ducati à des degrés divers. Pendant ce temps, Luca Marini a aussi connu une course mouvementée, avec une remontée jusqu'au top 10.

Le pilote Honda s'élançait pourtant depuis une lointaine 15e place après des qualifications difficiles. Après l'arrivée, il était ravi d'avoir fait le show… même si cela est passé au second plan.

"De mon côté, c'était une course incroyable", a commenté Marini face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'est dommage que vous n'ayez pas pu me voir, parce qu'on ne me montre jamais à la télé, mais j'ai fait une très bonne course ! De très bons dépassements."

L'Italien n'a pas pris un bon envol mais il avait déjà récupéré sa 15e place après quelques virages. Il a ensuite doublé Pecco Bagnaia, Iker Lecuona, Jack Miller, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, tout en profitant de la chute d'Ai Ogura, ce qui lui a permis de passer sous le drapeau à damier à la neuvième place.

"Mon départ a été vraiment mauvais. J'ai perdu beaucoup de places dans les deux premiers virages mais ensuite j'en ai gagné beaucoup, et je suis très content de la gestion du carburant, des pneus et de mes dépassements."

Luca Marini a multiplié les dépassements à Silverstone.

Luca Marini a multiplié les dépassements à Silverstone.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alors que la dégradation du pneu tendre à l'arrière avait beaucoup gêné les pilotes lors du sprint, Marini a eu "zéro problème" avec le medium en course : "Je pense que c'était comme les années précédentes. Un peu de gestion, mais rien de dramatique."

Déjà lors du sprint, Luca Marini se félicitait d'une bonne gestion du pneu arrière malgré une modeste 12e place. Il avait pris un bon départ mais a été doublé par Diogo Moreira et Brad Binder en début d'épreuve, pour ensuite passer une grande partie du sprint à se battre avec Fabio Quartararo, avant de le dépasser en fin d'épreuve.

"[Vendredi], on a fait un très bon travail pendant les essais pour préparer cette journée et nous n'avons eu aucune surprise grâce à ça", se félicitait Marini après le sprint. "On cherche encore un peu de grip, ça nous a peut-être aidés pour la tenue du pneu en fin de course et c'est pour ça que j'ai pu revenir un peu sur Binder et Moreira."

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