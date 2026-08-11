Mir percuté par Rins : "C'était un peu le chaos"

Le GP de Grande-Bretagne a vu Joan Mir abandonner pour la septième fois en 12 courses du dimanche cette année, et la sixième après une chute. Mais cette fois, le Majorquin n'a aucune responsabilité dans l'incident puisqu'il a été percuté par son ancien coéquipier chez Suzuki, Álex Rins, à Luffield dans le premier tour.

"Je n'ai pas vu les images de l'hélicoptère mais c'était bizarre, très bizarre", a commenté Mir face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "J'ai senti un choc à l'arrière et un autre à l'avant. Ensuite, j'ai glissé et je suis tombé."

"Je ne critique personne parce que je pense que c'était un peu le chaos au début. J'ai essayé de rester calme parce que le pneu medium demande d'être un peu prudent, surtout dans les deux premiers tours. C'était de la malchance."

En tombant, Joan Mir a emporté Álex Rins avec lui, et ils ont tous les deux abandonné. Rins estime qu'il ne pouvait pas éviter Mir. "C'est dommage de conclure le week-end comme ça, avec une chute", a déclaré le pilote Yamaha. "Je n'ai pas pu éviter Joan et je suis immédiatement tombé."

Un sprint encourageant mais insuffisant

Joan Mir était le pilote Honda le plus performant à Silverstone, mais il avait peu d'espoirs de briller en course : "Les performances n'étaient pas très bonnes. J'ai pu me défendre dans le sprint mais cette course s'annonçait difficile pour nous."

Le samedi a en effet été encourageant pour Mir, sans pour autant lui donner pleine satisfaction. Il a réussi à s'inviter en Q2 dès vendredi, mais il n'a pris que la 12e place sur la grille. Le Majorquin estimait qu'il aurait pu gagner "deux ou trois places" s'il n'avait pas abandonné un tour pour rien, en pensant qu'un panneau affichait un drapeau jaune.

Joan Mir a pris la septième place du sprint à Silverstone. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Lors du sprint, il a gagné trois places au départ et a vite ressenti d'importantes vibrations mais n'a pas cherché à les compenser en sollicitant trop son pneu arrière, ce qui lui a permis de garder un bon rythme jusqu'à la fin. Il a ainsi doublé Franco Morbidelli puis Marc Márquez pour prendre la septième place.

"La course a bien débuté, le rythme était acceptable. Quand les autres ont commencé à avoir une dégradation, j'en avais un peu plus. J'ai pu gagner quelques places grâce à ça. C'était une course solide, mais pas le rythme que je veux et la vitesse que je veux. Mais je n'ai pas fait d'erreur et il faut peut-être se satisfaire de cette course."

"J'étais en position de plus ou moins contrôler", a-t-il ajouté. "Dans les cinq derniers tours, j'ai commencé à revenir sur Acosta et Marc. Il souffrait et j'ai pu prendre cette septième place. C'était une course intelligente de ma part, mais le maximum que l'on peut faire est une septième place. Il n'y a pas de quoi être fier de cette course."