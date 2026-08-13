Pourquoi les meilleurs pilotes peuvent encore faire la différence en 2026 selon McLaren

Les critiques des pilotes sur le règlement 2026 de la Formule 1 se font entendre depuis avant même le début de la saison. Elles s'intensifient périodiquement, notamment sur les circuits dits "énergivores", où le ratio entre virages et lignes droites, ainsi que la nature des courbes, compliquent la récupération d'énergie des nouvelles monoplaces tout au long du tour.

Une modification du règlement introduite avant le Grand Prix de Miami a permis de réduire une partie du très critiqué phénomène de "yo-yo" en course, provoqué par les différents niveaux de charge des batteries entre les pilotes.

Mais plus récemment, les écarts de vitesse liés aux algorithmes d'apprentissage des unités de puissance, qui réagissent aux petites variations des conditions de piste et du style de pilotage, ont suscité de nombreuses critiques.

La situation ne devrait toutefois pas évoluer à court terme, malgré les voix qui réclament l'interdiction pure et simple de ces outils d'apprentissage automatique. Elles s'appuient généralement sur une phrase du règlement sportif de la F1, dont l'article B1.9.1 précise : "Le pilote doit conduire la voiture seul et sans assistance".

Reste à savoir si les meilleurs pilotes parviendront justement à mieux gérer ces nouvelles contraintes, aussi complexes et contraignantes soient-elles. C'est en tout cas l'analyse de Neil Houldey, directeur technique de l'ingénierie de McLaren, lors d'une table ronde organisée pendant la trêve estivale de la F1.

On voit toujours la différence entre les bons pilotes et ceux qui le sont moins, à la fois sur le temps au tour et en course.

"En réalité, les pilotes qui comprennent ce qu'ils doivent faire, ceux qui sont attentifs, ceux qui sont les meilleurs pilotes de F1 au monde, sont ceux qui seront toujours les plus rapides", a-t-il déclaré, alors que Motorsport.com lui demandait s'il était encore possible d'évaluer précisément la performance des pilotes.

"Cela a peut-être changé dans le sens où il ne s'agit plus uniquement de vitesse de pointe. Il faut aussi prendre en compte les processus de réflexion qui se déroulent en arrière-plan et qui permettent de générer ce temps au tour. Il y a des exemples, et Spa en est un bon."

"Oscar [Piastri] avait effectivement une stratégie de déploiement légèrement différente, ce qui lui a fait perdre quelques dixièmes, mais il était tout de même au niveau de Lando [Norris]. Mais je pense que ces choses finissent par s'équilibrer. On voit toujours la différence entre les bons pilotes et ceux qui le sont moins, à la fois sur le temps au tour et en course."

Lando Norris a signé la première victoire de McLaren cette saison en Hongrie. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ma réponse serait donc que tout finit par s'équilibrer. Il peut y avoir une course ou une séance de qualifications où cela désavantage l'un des pilotes, mais je pense que, sur l'ensemble de la saison, ce sont toujours les meilleurs pilotes qui finissent par se retrouver aux meilleures places."

Un pilotage plus cérébral

La principale limitation du règlement actuel, avec une répartition quasiment à parts égales entre la puissance électrique et celle du moteur thermique, réside dans la quantité d'énergie que la monoplace peut stocker. Comme la batterie doit être rechargée tout au long du tour, l'intervention des logiciels est nécessaire pour des raisons de sécurité comme de performance, afin de réduire progressivement le déploiement électrique plutôt que de le voir s'interrompre brutalement.

Les logiciels d'apprentissage automatique jouent également un rôle dans la performance, puisqu'ils participent au travail des ingénieurs visant à déterminer le "tour optimal", c'est-à-dire la combinaison la plus efficace entre récupération et déploiement d'énergie pour obtenir le meilleur temps au tour.

Les modifications réglementaires introduites à Miami, qui ont donné davantage de marge de manœuvre à la FIA pour réduire les limites de récupération d'énergie, ont ainsi permis de privilégier une vitesse de pointe légèrement inférieure mais plus constante sur l'ensemble du tour.

Mais tout cela exige du pilote une grande régularité dans ses commandes, notamment au niveau de l'accélérateur. S'il attaque un virage trop agressivement et perd davantage de vitesse que son coéquipier au même endroit, la réaccélération lui coûtera davantage d'énergie électrique. Il sera alors pénalisé plus tard dans le tour, avec une quantité d'énergie disponible moindre.

Oscar Piastri et Lando Norris (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pour Houldey, il s'agit d'un rapport entre prise de risque et récompense différent de celui auquel les pilotes étaient habitués : l'agressivité offre désormais moins de bénéfices qu'une approche plus réfléchie et disciplinée.

"C'est clairement davantage un jeu de réflexion", estime-t-il. "Et il se passe beaucoup plus de choses pour les pilotes qu'auparavant. Même entre 2022 et 2025, pendant l'ère de l'effet de sol, ils avaient déjà énormément de choses à gérer."

"Mais aujourd'hui, il y a cette dimension supplémentaire. Il faut non seulement être précis dans sa vitesse de passage en courbe, mais aussi dans la manière dont on déploie son énergie, dans la position de l'accélérateur et dans tout ce qui peut avoir une influence."

"C'est certainement plus complexe techniquement pour les ingénieurs de tirer le maximum de ces voitures, et c'est également plus complexe techniquement pour les pilotes. Et au final, comme toujours, c'est la meilleure combinaison entre la voiture, le pilote et l'équipe d'ingénierie qui permet de réaliser le meilleur travail."