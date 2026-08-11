McLaren veut comprendre comment Ferrari produit autant d'évolutions

McLaren estime que le grand nombre d'évolutions apportées par Ferrari au cours de la première moitié de la saison 2026 est une "source d'inspiration", alors que l'écurie cherche elle aussi à continuer de faire évoluer sa monoplace.

L'arrivée d'une nouvelle ère réglementaire a déclenché une intense course au développement au cours de la première moitié de la saison 2026. Ferrari et Red Bull ont notamment impressionné leurs rivales par la quantité d'évolutions qu'elles ont réussi à faire sortir de leurs usines.

Cette course au développement devrait se poursuivre après la trêve estivale avant de progressivement ralentir à mesure que les équipes se concentreront sur 2027. Ferrari et McLaren ont toutes deux apporté suffisamment d'évolutions à leurs monoplaces respectives pour commencer à ravir des victoires à Mercedes.

McLaren dispose encore d'au moins une évolution pour le Grand Prix des Pays-Bas, en août, tandis que Mercedes devrait également introduire de nouvelles évolutions après avoir apporté jusqu'ici moins de nouveautés en piste que ses concurrents.

Mais, comme Mercedes, McLaren a également désigné Ferrari comme l'écurie qui l'a le plus impressionnée par la quantité et la qualité de ses évolutions jusqu'ici, au point de pousser l'équipe de Woking à examiner ses propres processus pour tenter d'égaler le rythme de conception et de production de Maranello.

McLaren devrait apporter la suite de son package d'évolutions à Zandvoort. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Je pense que nous avons fait du très bon travail en introduisant beaucoup d'évolutions qui ont apporté de la performance à la voiture", a déclaré Neil Houldey, directeur technique de l'ingénierie de McLaren. "Mais quand on regarde nos concurrents, il y a des équipes [comme] Ferrari, qui ont fait un travail fantastique cette année pour simplement faire avancer ce développement."

Interrogé par Motorsport.com sur le fait de savoir s'il pensait que Ferrari avait concentré en début de saison son budget de développement sous le plafond budgétaire, créant ainsi potentiellement des opportunités pour McLaren de frapper plus fort après la trêve estivale, Houldey a répondu : "Eh bien, je pense que nous avons concentré en début de saison ce dont nous disposions'".

"Je dirais qu'en termes de volume, Ferrari semble avoir réussi à faire beaucoup de choses, et c'est quelque chose que nous devons examiner et comprendre : comment ont-ils réussi à y parvenir ? Parce que l'on regarde cela du point de vue du développement aérodynamique, mais aussi du point de vue de la production."

"En réalité, comment ont-ils réussi à produire ces éléments aussi rapidement ? C'est une source d'inspiration pour nous, qui devons nous demander : 'Allez, nous avons bien travaillé en 2024. Nous avons bien travaillé en 2025. Mais comment pouvons-nous faire encore mieux en 2026 et à l'avenir, en 2027 ?'"

"Pour ça, comme pour tout en F1, si on n'avance pas et que l'on ne trouve pas des moyens de faire les choses plus rapidement et plus efficacement, alors on est en réalité en train de reculer. Je pense donc que c'était une bonne leçon pour nous de voir ce dont les autres sont capables et de réfléchir à la manière dont nous pouvons faire de même."

La MCL40 continuera d'évoluer

Houldey a indiqué que McLaren entendait continuer à développer sa monoplace 2026 tard dans la saison plutôt que de basculer prématurément son attention vers 2027, car il estime que les enseignements que l'équipe peut tirer de cette saison resteront applicables au projet 2027, même si McLaren prévoit de modifier des éléments clés de la conception de sa monoplace, comme son empattement et la géométrie de ses suspensions.

"Nous nous attendons à apporter des pièces importantes lors des prochaines courses, et nous prévoyons de le faire assez tard dans la saison également", a-t-il révélé. "Nous ne sommes certainement pas en train d'arrêter le développement de la 2026, car nous savons que tout ce que nous tirerons de 2026 pour 2027, ces enseignements seront transférables."

"Même si notre voiture devient peut-être un peu plus longue, même si, conceptuellement, la suspension peut changer, tout ce que nous apprenons cette année est tout à fait pertinent pour l'année prochaine. Nous sommes donc très désireux de continuer à développer la voiture aussi longtemps que possible."