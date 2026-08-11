Pourchaire ouvre la porte à un double programme FE-WEC avec Peugeot

En début de mois, Théo Pourchaire a annoncé son arrivée à temps plein en Formule E la saison prochaine. Une nouvelle aventure que le Français débutera avec Opel, également nouvelle venue dans la catégorie.

Avant de prendre part à son premier E-Prix, à Djeddah les 18 et 19 décembre prochains, Pourchaire devra toutefois terminer sa saison en cours avec Peugeot en championnat du monde d'Endurance, où il lui reste encore quatre courses à disputer.

Lire aussi : WEC Le WEC annule et remplace ses manches finales au Moyen-Orient

Le Français est engagé depuis 2025 comme titulaire sur la Peugeot 9X8 n°94, aux côtés de Loïc Duval et Malthe Jakobsen. Il avait alors été repêché par le constructeur français après la fin abrupte de son aventure en IndyCar avec McLaren en 2024.

Désormais annoncé comme le premier pilote de l'équipe Opel pour la saison 2026-2027 de Formule E, alors que son futur coéquipier n'a pas encore été officialisé, une question se pose quant à l'avenir de Pourchaire : poursuivra-t-il également son aventure avec Peugeot en WEC ?

Si Peugeot n'a pas encore communiqué la composition de ses équipages pour la saison prochaine, un double programme n'est pas à exclure pour le Français. Cette configuration est relativement courante en endurance, à l'image de Nyck de Vries, également engagé en Formule E et en WEC, ou encore de Sébastien Buemi.

Théo Pourchaire dans la Peugeot 9X8 lors des 24 Heures du Mans 2026. Photo de: Rainier Ehrhardt

À l'occasion d'une rencontre avec les médias organisée par Opel, à laquelle Motorsport.com a été convié, Pourchaire a fait le point sur son avenir, ou du moins sur ce qu'il en sait, avec Peugeot : "Pour être honnête avec vous, je ne sais rien de la situation des pilotes chez Peugeot. Je sais simplement que je cours avec Peugeot jusqu'à la fin de l'année, c'est certain. Il me reste au moins quatre courses à disputer, donc nous verrons."

Le Français reste toutefois ouvert à la possibilité de mener les deux programmes, même si une telle configuration entraînerait une saison particulièrement chargée, alors qu'il devra parallèlement réussir la tâche de s'adapter à la Formule E.

"Bien sûr que je serais ouvert à l'idée de suivre un double programme, mais cela représente beaucoup… Je veux dire, le calendrier est très, très chargé et je veux être concentré sur la Formule E", a nuancé Pourchaire, avant de clarifier ses priorités : "La Formule E sera mon programme principal et c'est là que je veux donner le meilleur de moi-même."

"Je vais évidemment être un rookie, donc il ne sera pas facile d'être immédiatement performant, mais je ferai de mon mieux. À l'avenir, je veux gagner en Formule E, donc il est important d'être pleinement concentré sur ce championnat. On verra. Mais, oui, je suis ouvert à tout."

Une nouvelle stabilité après plusieurs années mouvementées

Depuis son titre en Formule 2 en 2023, la carrière de Théo Pourchaire a été particulièrement mouvementée. Le Français a connu plusieurs championnats et programmes différents, avec des aventures souvent écourtées, avant de retrouver davantage de stabilité en WEC.

C'est aussi ce qui rend cette opportunité en Formule E particulièrement importante à ses yeux. Le pilote, qui fêtera ses 23 ans le 20 août, voit dans son arrivée chez Opel la possibilité de s'inscrire enfin dans la durée.

"Je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir rouler en Formule E l'année prochaine. Pour moi, avoir déjà un programme de course, et un programme comme celui de la Formule E avec Opel, c'est formidable."

"J'ai connu des périodes dans ma carrière où je n'avais rien. Alors pouvoir être un pilote de course à temps plein dans un championnat de ce niveau, c'est déjà beaucoup et c'est une énorme opportunité."

Pour rappel, une autre Française fait également partie du programme WEC de Peugeot : Doriane Pin est pilote de réserve de l'équipe tricolore.