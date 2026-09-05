Evans voit en Pourchaire un atout pour Opel : "Il va apporter beaucoup de valeur"

Opel, nouvelle équipe de Formule E qui fera ses débuts dans le championnat la saison prochaine, a officialisé son line-up complet. Théo Pourchaire, jeune pilote français de 23 ans, sera associé à Mitch Evans, vétéran de la catégorie puisqu'il y évolue depuis 2016. Le Néo-Zélandais a passé ces dix dernières années chez Jaguar, avec qui il a remporté six victoires, signé 18 podiums et décroché trois pole positions en 79 courses.

Evans accompagnera donc Opel dans sa première saison en Formule E, mais également Théo Pourchaire, puisque le Français découvrira lui aussi la catégorie à temps plein.

Si Pourchaire arrive dans l'équipe allemande avec le statut de débutant, il ne débarquera pas pour autant sans expérience. En plus des différents essais réalisés en Formule E avec Maserati et Citroën par le passé, le Français possède déjà un solide parcours en monoplace, avec notamment un titre en Formule 2 en 2023, ainsi que des expériences en Super Formula et en IndyCar.

Mitch Evans, qui dispose de plusieurs saisons d'expérience dans la discipline, estime ainsi que son nouveau coéquipier peut rapidement devenir un véritable atout pour l'équipe. S'il reconnaît qu'il pourra l'aider à s'adapter aux spécificités d'une discipline dont les week-ends sont particulièrement intenses, il ne s'attend pas à devoir beaucoup intervenir pour lui permettre de trouver le rythme.

Il a connu énormément de succès dans les formules de promotion. Il a accompli des choses remarquables et il mérite cette opportunité.

Mitch Evans dans la GEN4 d'Opel. Photo de: Stellantis

Pour le Néo-Zélandais de 32 ans, la jeunesse de Pourchaire pourrait même constituer un avantage dans la construction de ce nouveau projet.

"Son parcours parle de lui-même", a déclaré Mitch Evans lors d'une rencontre avec les médias organisée par Opel, à laquelle participait Motorsport.com. "Il a connu énormément de succès dans les formules de promotion. Il a accompli des choses remarquables et il mérite cette opportunité."

"Je pense que c'est une association excitante parce que, oui, il est débutant sur le papier, mais il va arriver avec beaucoup d'énergie et l'envie de faire ses preuves, ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'il va apporter beaucoup de valeur. "

"De mon côté, il y a donc le pilote plus âgé, ce qui est assez étrange à dire, mais je pourrai l'aider autant que possible. Cela dit, je ne pense pas qu'il aura besoin de beaucoup d'aide pour se mettre dans le rythme."

"C'est formidable de voir des débutants, surtout un pilote du niveau et avec le palmarès de Théo, avoir leur chance en Formule E. J'attends vraiment beaucoup de lui. Et je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec lui. Donc oui, je pense que c'est une association très intéressante."

Evans séduit par l'ambition d'Opel

Après avoir reçu plusieurs offres de la part d'équipes de premier plan pour l'ère de la Gen4, Mitch Evans explique avoir été séduit par l'ambition affichée par Opel pour son arrivée en Formule E.

"Ce qui a vraiment distingué Opel, c'est avant tout le fait qu'il s'agit d'une nouvelle marque qui arrive en Formule E, ce qui est enthousiasmant", a-t-il confié. "Dès mes premiers échanges avec Jörg [Schrott, team principal] et toute l'équipe d'Opel, j'ai beaucoup apprécié leur approche. Ils avaient énormément d'ambition et une véritable passion pour ce qu'ils voulaient accomplir en Formule E."

Mitch Evans découvrira la Gen4 avec Opel la saison prochaine. Photo de: Stellantis

Le Néo-Zélandais a également pu se rendre dans les installations de Stellantis, partenaire technique d'Opel, à Versailles, afin de découvrir plus concrètement les moyens mis en œuvre pour préparer cette nouvelle aventure.

"Cela m'a permis de voir leur vision, les ressources dont ils disposent et à quel point ils prennent la Gen4 au sérieux", a-t-il ajouté. "Évidemment, le facteur le plus important pour moi reste la performance. Je veux être associé à ceux qui, selon moi, m'offriront la meilleure opportunité de réussir en piste."

Si Opel fera ses premiers pas en Formule E, Evans estime que le projet possède déjà suffisamment d'ambition pour viser haut dès ses débuts : "Opel sera une nouvelle équipe et une nouvelle marque en Formule E, mais nous avons des ambitions élevées et voulons être performants dès le début de la saison."

"J'ai aussi perçu un énorme potentiel en matière de performance, que nous espérons traduire dans les faits avec de bons résultats. À ce stade de ma carrière, Opel cochait toutes les cases que je recherchais."