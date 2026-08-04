Théo Pourchaire avec Opel en Formule E

Après plusieurs tests menés notamment pour Maserati et Citroën, Théo Pourchaire va faire ses débuts en Formule E lors de la prochaine saison. Le Français, sous contrat avec le groupe Stellantis, sera l'un des visages incarnant l'arrivée d'Opel dans le championnat de monoplaces 100% électriques de la FIA. Le constructeur allemand reprendra le flambeau de l'équipe DS Penske, pilier de la discipline depuis de nombreuses saisons.

Il fera équipe avec un pilote annoncé ultérieurement pour la campagne 2026-2027, dont le coup d'envoi sera donné à la mi-décembre en Arabie saoudite. Le championnat amorcera un tournant technique majeur avec l'apparition de la Gen4, aux performances largement revues à la hausse.

"C'est un immense plaisir de rejoindre l'équipe Opel GSE Formula E et la famille Opel, une marque emblématique à la riche histoire en compétition, qui est aujourd'hui en train de se faire un nom en championnat du monde", se réjouit Théo Pourchaire. "C'est la prochaine étape de ma carrière et la plus belle opportunité que j'aie eue jusqu'à présent en monoplace."

"La nouvelle génération Gen4 correspond parfaitement à ma transition depuis la Formule 2 : plus de puissance, la transmission intégrale et des accélérations incroyables, c'est exactement le type de voiture que j'aime. Je veux apprendre, continuer à progresser et je donnerai tout dès le premier jour pour contribuer au succès d'Opel."

Alors qu'il fêtera ses 23 ans le 20 août prochain, Théo Pourchaire s'offre avec Opel un nouveau programme de compétition dans le giron Stellantis, en parallèle de celui dont il dispose déjà en endurance.

Essayeur l'an passé en Hypercar, il est depuis cette année l'un des six pilotes titulaires au volant de la Peugeot 9X8 en FIA WEC et a disputé les 24 Heures du Mans pour la deuxième fois en juin dernier, après ses débuts en LMP2 en 2025.

Sacré champion de Formule 2 en 2023, le pilote tricolore n'a jamais eu sa chance en Formule 1 mais y conserve un pied puisqu'il est également pilote de développement pour Mercedes depuis le début de l'année.

Cantonné au simulateur de Brackley, il n'a toutefois pas encore eu l'opportunité d'effectuer un test avec la firme à l'étoile. "On va voir, rien n'est planifié pour le moment, mais je pense que ça devrait arriver", confiait-il à Motorsport.com au début de l'été.