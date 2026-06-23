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Formule E

Privé de Formule 1, Zandvoort va accueillir la Formule E

La Formule E a annoncé son calendrier 2026-2027 avec l'ajout de plusieurs circuits permanents, à Austin, Brands Hatch et Zandvoort, qui retrouve un championnat du monde après le départ de la Formule 1.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Formule E a dévoile son calendrier pour la saison 2026-2027, celui qui marquera l'entrée en action de sa nouvelle monoplace, la Gen4, plus puissante que l'actuelle Gen3.

Cette nouvelle voiture va en quelque sorte permettre à la Formule E de continuer à s'émanciper des circuits urbains. Le calendrier intègre plusieurs circuits permanents, alors que le championnat se produisait exclusivement dans le cœur de grandes villes à ses débuts, en profitant à la fois d'une grande exposition et de tracés favorables à la monoplace électrique, avec des lignes droites courtes et de gros freinages pour faciliter la recharge des batteries.

Par rapport à la saison 2025-2026, on note surtout un calendrier qui s'enrichit : la Formule E étend sa présence aux États-Unis en ajoutant une manche à Austin, sur une version raccourcie du circuit texan. "Nous avons discuté avec d'autres endroits comme Atlanta et Phoenix", a précisé Jeff Dodds, le directeur général de la Formule E.

Le championnat va se rendre sur une autre piste connue par le public de la Formule 1, Zandvoort. Le circuit néerlandais retrouve ainsi un championnat du monde alors que l'édition 2026 du GP des Pays-Bas sera la dernière.

La Formule E a prévu un format particulier pour Zandvoort, puisque l'E-Prix Unleashed, nouveau format sans économie d'énergie, se tiendra le vendredi soir, dans une journée articulée autour d'un festival avec des concerts, et que la course longue aura lieu le samedi.

Lire aussi :

Au Royaume-Uni, le rendez-vous présenté comme étant celui de Londres déménage et quitte l'ExCeL, un centre des expositions à l'est de la ville, pour Brands Hatch, à une demi-heure de route de la capitale.

Parmi les autres changements, Djeddah retrouve sa place en ouverture de la saison et São Paolo passe de décembre à mars. La Chine conserve ses deux rendez-vous, à Sanya et Shanghai, mais ils s'éloignent au calendrier et n'auront plus lieu dans la foulée l'un de l'autre.

Le calendrier 2025-2026 de la Formule E

Date Pays Circuit
18 décembre 2026 Saudi Arabia Arabie saoudite Djeddah
19 décembre 2026 Saudi Arabia Arabie saoudite Djeddah
16 janvier 2027 Mexico Mexique Mexico
6 février 2027 United States États-Unis Austin
20 février 2027 United States États-Unis Miami
13 mars 2027 Brazil Brésil São Paulo
17 avril 2027 China Chine Sanya
8 mai 2027 Germany Allemagne Berlin
9 mai 2027 Germany Allemagne Berlin
15 mai 2027 Monaco Monaco Monaco
16 mai 2027 Monaco Monaco Monaco
29 mai 2027 United Kingdom Royaume-Uni Londres (Brands Hatch)
30 mai 2027 United Kingdom Royaume-Uni Londres (Brands Hatch)
18 juin 2027 Netherlands Pays-Bas Zandvoort
19 juin 2027 Netherlands Pays-Bas Zandvoort
26 juin 2027 Spain Espagne Jarama
30 juin 2027 Spain Espagne Jarama
10 juillet 2027 China Chine Shanghai
11 juillet 2027 China Chine Shanghai
24 juillet 2027 Japan Japon Tokyo
25 juillet 2027 JapanJapon Tokyo

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