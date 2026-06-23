Privé de Formule 1, Zandvoort va accueillir la Formule E

La Formule E a dévoile son calendrier pour la saison 2026-2027, celui qui marquera l'entrée en action de sa nouvelle monoplace, la Gen4, plus puissante que l'actuelle Gen3.

Cette nouvelle voiture va en quelque sorte permettre à la Formule E de continuer à s'émanciper des circuits urbains. Le calendrier intègre plusieurs circuits permanents, alors que le championnat se produisait exclusivement dans le cœur de grandes villes à ses débuts, en profitant à la fois d'une grande exposition et de tracés favorables à la monoplace électrique, avec des lignes droites courtes et de gros freinages pour faciliter la recharge des batteries.

Par rapport à la saison 2025-2026, on note surtout un calendrier qui s'enrichit : la Formule E étend sa présence aux États-Unis en ajoutant une manche à Austin, sur une version raccourcie du circuit texan. "Nous avons discuté avec d'autres endroits comme Atlanta et Phoenix", a précisé Jeff Dodds, le directeur général de la Formule E.

Le championnat va se rendre sur une autre piste connue par le public de la Formule 1, Zandvoort. Le circuit néerlandais retrouve ainsi un championnat du monde alors que l'édition 2026 du GP des Pays-Bas sera la dernière.

La Formule E a prévu un format particulier pour Zandvoort, puisque l'E-Prix Unleashed, nouveau format sans économie d'énergie, se tiendra le vendredi soir, dans une journée articulée autour d'un festival avec des concerts, et que la course longue aura lieu le samedi.

Au Royaume-Uni, le rendez-vous présenté comme étant celui de Londres déménage et quitte l'ExCeL, un centre des expositions à l'est de la ville, pour Brands Hatch, à une demi-heure de route de la capitale.

Parmi les autres changements, Djeddah retrouve sa place en ouverture de la saison et São Paolo passe de décembre à mars. La Chine conserve ses deux rendez-vous, à Sanya et Shanghai, mais ils s'éloignent au calendrier et n'auront plus lieu dans la foulée l'un de l'autre.

Le calendrier 2025-2026 de la Formule E

Date Pays Circuit 18 décembre 2026 Arabie saoudite Djeddah 19 décembre 2026 Arabie saoudite Djeddah 16 janvier 2027 Mexique Mexico 6 février 2027 États-Unis Austin 20 février 2027 États-Unis Miami 13 mars 2027 Brésil São Paulo 17 avril 2027 Chine Sanya 8 mai 2027 Allemagne Berlin 9 mai 2027 Allemagne Berlin 15 mai 2027 Monaco Monaco 16 mai 2027 Monaco Monaco 29 mai 2027 Royaume-Uni Londres (Brands Hatch) 30 mai 2027 Royaume-Uni Londres (Brands Hatch) 18 juin 2027 Pays-Bas Zandvoort 19 juin 2027 Pays-Bas Zandvoort 26 juin 2027 Espagne Jarama 30 juin 2027 Espagne Jarama 10 juillet 2027 Chine Shanghai 11 juillet 2027 Chine Shanghai 24 juillet 2027 Japon Tokyo 25 juillet 2027 Japon Tokyo