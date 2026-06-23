La Formule E lance un format de course "déchaîné" sans gestion d'énergie

Depuis sa création, la Formule E accorde une place importante à la gestion de l'énergie électrique, avec le besoin de réduire les phases d'accélération de 25% en course.

Cette spécificité imposée par les capacités de la batterie est à la fois la particularité du championnat et la source des critiques, surtout auprès d'un public qui préférerait voir les pilotes attaquer sans retenue... et elle a même été la source des comparaisons faites par Max Verstappen lorsque ce dernier a manifesté son mécontentement face au nouveau règlement en F1.

Presque avec ironie, la Formule E va pourtant permettre à ses pilotes de rouler à fond la saison prochaine, grâce au lancement de sa nouvelle monoplace, la Gen4. Certains E-Prix vont devenir des "E-Prix Unleashed" (dont la traduction littérale est "E-Prix déchaîné"), lors desquels la promesse sera de faire totalement disparaître la notion d'économie d'énergie et d'exploiter toute la puissance du nouveau modèle.

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Le format des week-ends va donc évoluer dès la saison 2026-2027. Sur les manches offrant deux courses, soit la majeure partie du championnat, la distinction entre les deux épreuves sera encore plus grande pour faire place à ces E-Prix Unleashed.

Aujourd'hui, les deux courses sont d'une durée similaire, de 45 minutes, et l'une des deux comprend un Pit Boost, un arrêt au stand permettant un gain d'énergie de 10%. Avec la Gen4, la première des deux courses deviendra l'E-Prix Unleashed et sa durée sera raccourcie, pour faire entre 25 et 30 minutes, ce qui permettra de ne pas avoir à économiser de l'énergie.

La deuxième course conservera le format de 45 minutes avec le Pit Boost, qui sera aussi visible sur les circuits n'ayant qu'une seule épreuve.

"Nous voulions montrer les capacités et les nouvelles performances de la Gen4 à travers le format sportif", a déclaré Pablo Martino, le responsable du championnat auprès de la FIA, qui estime que cette monoplace représentait une "opportunité" de faire évoluer les choses : "Tous les quatre ans en Formule E, nous avons la possibilité de lancer une nouvelle voiture. C'est une voiture totalement nouvelle."

"Nous avons préparé un format du championnat qui, selon nous, montrera surtout les capacités de la nouvelle voiture", a souligné Martino, selon qui "l'esprit actuel" de la Formule E sera néanmoins préservé.

Ces changements ne sont possibles que grâce à l'introduction de la nouvelle monoplace. "Je pense qu'il est vraiment important et excitant de pouvoir montrer la Gen4 à pleine capacité", s'est réjoui Jeff Dodds, le directeur général de la Formule E. "La différence dans la durée de la course est en fait assez faible quand on compare les différents niveaux de puissance, mais je pense que ce sera passionnant pour les gens qui viendront sur un week-end de course."

"Ils verront la Gen4 à pleine puissance lors de certains parties des essais et des qualifications, dans le mode attaque dans l'E-Prix complet, et s'ils ont la chance d'assister à un week-end avec deux épreuves, ils verront cette version 'Unleashed' pure d'une voiture à 600 KW, et je pense que ce sera très différent."

Le mode attaque, avec l'obligation de passer dans une zone hors trajectoire pour avoir un gain de puissance pendant un temps donné, restera un élément stratégique important dans les deux courses. Le barème de points va également rester inchangé pour les épreuves sachant que le seul changement prévu concerne les qualifications, puisqu'une pole rapportera cinq points et non plus trois.