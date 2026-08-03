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WRC

Après son accident, Ogier s'engage jusqu'à la fin de la saison

Après son accident spectaculaire en Finlande, Sébastien Ogier a pris la décision de participer aux quatre derniers rallyes de la saison 2026 du WRC.

Basile Davoine
Mis à jour:
Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota Racing

Deux jours après avoir été victime d'un énorme accident lors du Rallye de Finlande, Sébastien Ogier n'a pas tergiversé. Non seulement il sera au départ de la prochaine manche, à la fin du mois au Paraguay, mais il a annoncé sa participation à tous les rallyes d'ici la fin de la saison 2026.  

Outre le Rallye du Paraguay, fin août, le Français sera présent au Rallye du Chili, au Rallye de Sardaigne, et enfin au Rallye d'Arabie saoudite pour la finale du championnat. En donnant quelques nouvelles supplémentaires après avoir passé une nuit à l'hôpital, samedi après l'accident subi aux côtés de Julien Ingrassia, Sébastien Ogier a également confirmé le retour de Vincent Landais à ses côtés pour les quatre derniers rallyes. 

"Après un beau début d'épreuve, le Rallye de Finlande ne s'est évidemment pas terminé comme prévu, et nos espoirs de titre sont plus ou moins envolés", a-t-il expliqué. "Il reste toutefois quatre manches cette saison, et Vincent Landais et moi serons au rendez-vous avec un seul objectif : les remporter toutes."

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Sacré en 2025 malgré son programme partiel, Sébastien Ogier entretenait l'espoir de rééditer cet exploit. Néanmoins, et de son propre aveu, la situation comptable après son zéro pointé finlandais le place dans une situation qui n'est pas rédhibitoire mais évidemment très mal embarquée. 

Cinquième du championnat et dernier pilote du clan Toyota, il compte désormais un retard de 62 points sur le leader Elfyn Evans, qui a sauvé les meubles en Finlande malgré un tonneau. 

"Vu le nombre de prétendants devant, il faudrait énormément de faits de course et que Seb et Vincent fassent des sans-faute", a commenté Julien Ingrassia dans les colonnes de L'Équipe, quant aux chances de titre mondial du Français. "Si vous me demandez mon avis, ils doivent y aller avec énormément de niaque, sans regarder le championnat, en y ajoutant du fun, peut-être."

C'est vraisemblablement cet état d'esprit qui animera Sébastien Ogier, qui fera les comptes en novembre. Le WRC dira alors adieu à la réglementation Rally1. Quant au pilote tricolore, on ignore encore s'il raccrochera définitivement à l'aube du changement complet de règlement technique. 

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