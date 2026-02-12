Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Max Verstappen s'est présenté devant la presse ce jeudi à Bahreïn, et il avait des choses à dire. Au lendemain d'une journée pourtant studieuse chez Red Bull, et alors que les commentaires dithyrambiques pleuvent de la part de la concurrence envers le premier moteur conçu à Milton Keynes, le Néerlandais voulait parler d'autre chose.

Car le plaisir n'est pas au rendez-vous alors que l'on est désormais à la moitié des essais de pré-saison. Agacé par le peu de plaisir pris au volant de la RB22, il ne mâche pas ses mots.

"À piloter, ce n'est pas très amusant", lâche-t-il. "Je dirais que le mot juste, c'est gestion. Mais d'un autre côté, je sais aussi tout le travail qui a été fait en coulisses, et du côté du moteur aussi. Donc ce n'est pas toujours la chose la plus agréable à dire. Mais je veux aussi être réaliste sur le ressenti."

"Ce n'est pas très 'Formule 1'. Ça ressemble un plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitable. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça."

"Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de ce que vous faites en tant que pilote a un effet énorme sur l'aspect énergétique. Pour moi, ce n'est tout simplement pas de la Formule 1. Peut-être qu'il vaut alors mieux piloter en Formule E, non ? Parce que là-bas, tout tourne autour de l'énergie, de l'efficacité et de la gestion. Donc oui, en termes de pilotage, ce n'est pas très fun. Mais en même temps, je sais aussi ce qui est en jeu pour l'équipe."

Une voiture performante "ne suffit pas" à Verstappen

Max Verstappen aux essais de Bahreïn. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Max Verstappen promet ainsi qu'il "donnera toujours le maximum", surtout devant "l'enthousiasme" autour de ce début d'année chez Red Bull. Mais même si sa monture lui permet de se battre aux avant-postes, rien ne dit que ça puisse suffire à le convaincre.

"Pour moi, une voiture qui gagne, ça ne suffit pas", prévient-il. "Elle doit aussi être amusante à piloter. Je pense qu'à ce stade de ma carrière… J'explore aussi d'autres choses en dehors de la Formule 1 pour m'amuser. Je sais que nous sommes coincés avec cette réglementation pour un bon moment. Donc on verra."

"La livrée est superbe, la voiture est belle. Honnêtement, les proportions de la voiture sont bonnes, je trouve. Ce n'est pas le problème. C'est juste tout le reste qui, pour moi, est un peu anti-course. Les gens ne seront probablement pas contents que je dise ça maintenant. Mais je dis ce que je pense, et pourquoi n'aurais-je pas le droit de dire ce que je pense de ma voiture de course ? Je n'y peux rien. Je n'ai pas écrit la réglementation."

Si aucune hiérarchie claire ne se dessine encore, le meilleur travail devrait être récompensé. Max Verstappen ne doute pas non plus que les meilleurs pilotes le seront, ce qui lui permet d'insister sur la dimension de plaisir qui prend toute son importance, à l'heure où ses envies de GT et d'endurance ne cessent de croître.

"Dans l'histoire de la F1, les pilotes les plus rapides ou les meilleurs finissent normalement par gagner le championnat ou par se retrouver dans la meilleure équipe", avance-t-il. "Mais je pense que tous les bons pilotes sauront s'y adapter. Ce n'est pas le problème. C'est simplement que la manière de courir est en train de changer et je dirais qu'elle est moins pure. Voilà. Je ne sais pas quoi ajouter de plus à ça."

"Les bons pilotes seront toujours devant. Et bien sûr, ceux qui ont un peu plus de capacité au-delà du simple fait de rouler vite seront probablement là, aux avant-postes. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux dire, parce que ce n'est pas non plus mon inquiétude. C'est simplement l'expérience globale de pilotage."

Lire aussi : Formule 1 Hülkenberg frappé par le manque d'appui des F1 2026