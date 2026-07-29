L'E-Prix de Paris aux Invalides n'a "aucune chance" de faire son retour

De 2016 à 2019, la ville de Paris a accueilli quatre fois la Formule E, avec un circuit tracé autour des Invalides. Le Covid a entraîné l'annulation des éditions 2020 et 2021 et les discussions pour un retour de la capitale au calendrier du championnat n'ont jamais abouti par la suite.

Aujourd'hui, l'E-Prix de Paris n'est plus qu'un souvenir et la Formule E n'envisage pas un retour de cette épreuve à court terme, en tout cas pas sur le circuit des Invalides. Assez tortueux, le tracé n'est plus adapté à sa future monoplace, la Gen4, plus puissante que ses devancières, et il est difficile de trouver un lieu adapté dans les rues parisiennes.

"La capacité à faire rouler une Gen4 dans le cœur de Paris paraît improbable, tout simplement parce que mettre en place une configuration de course dans le centre-ville est assez compliqué", a récemment expliqué Jeff Dodds, le directeur général de la Formule E, en réponse à une question de Motorsport.com France lors d'une rencontre avec les médias.

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"Et vous savez, l'ancien circuit, celui sur lequel nous roulions auparavant à Paris, il n'y a absolument aucune chance de pouvoir y retourner, et certainement pas avec une Gen4."

C'est d'ailleurs une tendance globale pour la Formule E. Initialement uniquement disputé sur des circuits urbains, qui ont le mérite d'offrir des lignes droites courtes et de gros freinages favorables à la récupération d'énergie, le championnat multiplie désormais les visites sur des circuits permanents, ce qui va se renforcer avec l'arrivée d'Austin, Brands Hatch et Zandvoort au calendrier 2026-2027.

L'E-Prix de Paris offrait un cadre unique aux pilotes. Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

La France pourrait donc revenir au calendrier de la Formule E à travers l'un de ses circuits permanents. Le pays fait en tout cas toujours partie des destinations où Dodds aimerait que le championnat se produise : "Oui, la France est sur notre liste. Nous sommes constamment en discussions avec la France."

"Nous continuons à discuter avec environ une douzaine de lieux", a-t-il ajouté. "Et la France est toujours ce que nous considérons comme une destination de premier choix pour nous. C'est encore un lieu avec lequel nous discutons."

En attendant qu'un nouvel E-Prix se concrétise dans l'Hexagone, la Formule E s'appuie sur l'E-Prix de Monaco, certes pas véritablement une épreuve en France à proprement parler, mais une destination idéale pour de nombreux Français.

"Je sais que vous allez lever les yeux au ciel quand je vais le dire, mais évidemment, nous avons Monaco", a précisé Jeff Dodds. "Nous savons que ce n'est pas en France, mais d'un point de vue proximité, beaucoup de gens voyagent depuis le sud de la France pour voir la course là-bas."