DS Penske avait la clé de la réussite à Tokyo

Il y a des jours où les choses ne se passent pas comme on pouvait l'espérer, et où les pilotes valeureux ne sont pas récompensés. Alors qu'un podium - voire une victoire - semblaient être à la portée du jeune Taylor Barnard, ni la météo ni les faits de course n'ont joué en sa faveur. Voici les faits…

Comme souvent au cours de cette semaine tokyoïte, le soleil est présent le matin, puis le ciel se charge en début d'après-midi. Ce dimanche de juillet n'échappe pas à la tendance, et un orage vient assombrir le ciel. Les pluies qui s'abattent avec violence sur le circuit de Tokyo conduisent à réunir tous les participants dans un endroit mieux sécurisé que les garages, mais aussi à l'annulation de la troisième séance d'essais du week-end. Il faudra alors attendre les qualifications, sur une piste un peu plus saine mais présentant encore des zones humides, pour voir les deux DS Penske à l'œuvre.

Dans le premier des deux groupes, Taylor Barnard semble à son aise. Auteur d'un dernier tour très solide, il se classe troisième de la séance, à seulement 7 millièmes de seconde de la Jaguar de Mitch Evans. Dans le groupe B, Max Günther est lui aussi dans le rythme. Mais il verra son meilleur tour annulé pour avoir flirté avec les limites de la piste, exercice toujours délicat quand dans une situation de "time attack".

Taylor Barnard retrouve alors Mitch Evans en quart de finale. Le duel s'annonce électrique mais le jeune pilote britannique tire toute la quintessence de sa DS E-Tense FE25. Sans faire de faute sur une piste qui tend à sécher, il se défait de son adversaire néo-zélandais avec plus d'une demi-seconde d'avance.

En demi-finale il retrouve une autre Jaguar, celle d'António Félix da Costa. Mais cette fois-ci, il ne parvient pas à compenser un petit retard pris dans le secteur 1, et se qualifie en quatrième position.

Une course à fort quotient émotionnel

Maximilian Gunther (DS Penske) Photo de: DPPI

Transformer une bonne position de départ en gros résultat, c'est tout le sujet de Taylor Barnard. Pour Maximilian Günther, 14e sur la grille de départ, une bonne gestion de l'énergie peut aussi faire la différence alors que les deux monoplaces du team franco-américain ont montré du rythme pendant tout le week-end.

Cette fois les débats ont lieu sur 33 tours au lieu de 36 la veille, et les pilotes ont à leur disposition huit minutes de Mode Attack. En revanche l'arrêt Pitboost, obligatoire hier, n'est pas de la partie. Cela oblige des écuries à revoir totalement leur stratégie, d'autant que la pluie viendra une nouvelle fois brouiller les cartes.

Au moment du départ, la direction de course décide de faire un tour derrière la voiture de sécurité. Tout se déroule normalement, mais à l'extinction des feux la prudence est de mise et chacun conserve ses positions. Les données satellites prévoient un abaissement des précipitations vers 20h15, et chacun attend le meilleur moment pour déclencher le premier de ses deux modes Attack.

Les DS Penske s'arment de patience, et parmi les hommes de tête Taylor Barnard fait office de bon élève en matière d'économie d'énergie, s'installant en 3e position. Les compteurs lui donnent un niveau d'énergie à 72%, contre 68% et 69% pour les deux premiers ! À l'aise à bord de sa DS E-Tense FE25, le jeune pilote britannique creuse l'écart sur le peloton. Mais une sortie de piste de la Cupra Kiro de Pépé Marti viendra figer les positions quelques instants au moyen d'une procédure de Full Course Yellow, le temps d'évacuer la voiture.

À la relance, nous sommes à mi-course et la trajectoire continue d'évacuer l'humidité. C'est à ce moment que Taylor Barnard parvient à déclencher un mode Attack de 4 min sans perdre de position. Une bonne opération qu'il mettra à profit après avoir compensé les près de 3 secondes qui le séparaient de Mortara. Passant d'abord le pilote Mahindra, puis dans une manœuvre très réussie la Jaguar de Da Costa, il s'empare de la tête de la course.

Il reste alors 13 tours à couvrir, soit 234 virages et presque autant de chances de se faire attaquer. Les trois hommes de tête ont encore 4 min de mode Attack et tout peut arriver, mais Barnard a toujours 2% de batterie d'avance.

La victoire en ligne de mire

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

En tête avec deux secondes d'avance, le jeune pilote britannique a le regard dans le rétro et surveille ses poursuivants. Dans le garage DS Penske la pression monte, car une potentielle victoire se dessine. Taylor Barnard n'a même jamais été aussi près de son premier succès en Formula E.

Mais alors que Da Costa et Mortara doivent légèrement lever le pied pour économiser de l'énergie, Oliver Rowland (Nissan) surgit de nulle part et s'installe aux avant-postes. Instantanément, Taylor Barnard passe à l'action et déclenche son mode Attack pour tenter de reprendre le commandement. Mais les niveaux d'énergie commencent à se lisser, les dépassements se multiplient et l'application des différentes stratégies énergétique bouscule l'ordre établi.

La course est folle, et à deux tours de l'arrivée un accrochage impliquant plusieurs voitures conduit la direction de course à sortir le drapeau rouge. Les voitures encore en lice rejoignent leur garage en attendant le signal d'un nouveau départ, Barnard ayant reculé à la 9e position, juste devant son coéquipier Max Günther.

Des positions qui resteront les leurs jusqu'à la ligne d'arrivée, le brio de Barnard et les quatre positions gagnées par Günther étant modestement récompensés. La prochaine -et dernière - manche de la saison aura lieu à Londres les 15 et 16 août prochains.