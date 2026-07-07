150 E-Prix pour DS Automobiles !

Cent cinquante courses, ce sont près de onze saisons passées à parcourir le monde et à développer des technologies de pointe. Lorsque DS Automobiles rejoint le championnat en 2015, aux côtés de Virgin Racing et de son fondateur Sir Richard Branson, la Formule E vient seulement d'achever sa première saison. Durant cette campagne inaugurale, toutes les équipes disposent de monoplaces identiques.

À partir de la saison 2015-2016, le règlement évolue toutefois pour permettre aux constructeurs de concevoir leur propre groupe motopropulseur. Le moteur, la transmission, l'électronique de puissance et certains éléments de la suspension arrière deviennent des domaines "ouverts" à la discrétion et au génie de chacun.

DS Automobiles saisit immédiatement cette opportunité, et le premier succès ne tarde pas : dès la quatrième course de la saison, en février 2016, Sam Bird s'impose dans les rues de Buenos Aires. Cette première victoire ouvre une longue série de résultats qui accompagnera la marque au fil des saisons et des générations de monoplaces.

Trois générations de voitures et huit groupes motopropulseurs

L'aventure débute avec les DS Virgin DSV-01, DSV-02 et DSV-03, engagées pour les saisons 2, 3 et 4 en partenariat avec Virgin Racing. L'arrivée de la Gen2, à partir de la saison 5, marque un changement d'échelle. Associée à son partenaire chinois Techeetah, DS engage successivement les DS E-Tense FE19, FE20 et FE21. Plus puissantes et dotées d'une batterie de capacité supérieure, ces nouvelles monoplaces peuvent parcourir l'intégralité d'un E-Prix. Jusqu'alors, chaque pilote devait en effet utiliser deux monoplaces au cours d'une même course.

Maximilian Guenther, DS penske Photo de: DPPI

Depuis la saison 9, DS Automobiles poursuit son engagement avec Penske Autosport dans le cadre de la troisième génération de monoplaces électriques. La DS E-Tense FE23 est utilisée durant les saisons 9 et 10, avant d'être remplacée par la DS E-Tense FE25 à partir de la saison 11. Cette évolution coïncide avec l'introduction de la Gen3 Evo, présentée comme la monoplace la plus rapide et la plus performante jamais engagée en Formule E.

Depuis ses débuts en Formule E DS Performance, le département compétition de DS Automobiles, a développé trois générations de monoplaces électriques et pas moins de huit groupes motopropulseurs, tous plus performants les uns que les autres.

L'âge d'or avec DS Techeetah

L'association avec Techeetah reste à ce jour la période la plus fructueuse de l'histoire de DS Automobiles en Formule E. Dès la saison 5 DS Techeetah remporte le championnat Constructeurs et conserve sa couronne l'année suivante, devenant la première écurie à décrocher deux titres consécutifs depuis l'ouverture du championnat. Ces deux sacres collectifs s'accompagnent en outre de deux titres pilotes : Jean-Éric Vergne est couronné au terme de la saison 2018-2019, avant qu'António Félix da Costa ne lui succède la saison suivante.

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Au-delà de cette période de domination, DS Automobiles s'est distinguée par sa régularité. La marque a terminé troisième du championnat lors des saisons 2, 4, 7, 8 et 10. Elle a également pris la quatrième place en saison 3, puis la cinquième au terme des saisons 9 et 11. Sur ses dix premières saisons complètes, DS est ainsi montée à sept reprises sur le podium du championnat, dont deux fois sur la plus haute marche. Aucun autre constructeur ne peut revendiquer un tel bilan.

Quatre titres et près de 2000 points

Depuis son arrivée, en saison 2, et jusqu'aux données disponibles à ce jour, DS Automobiles a inscrit un total de 1987 points. Sa campagne la plus prolifique reste la saison 8, conclue avec 266 unités, et les deux saisons couronnées par le titre Constructeurs se sont achevées avec respectivement 222 (saison 5) et 244 points (saison 6).

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ces chiffres illustrent la constance de DS Automobiles dans un championnat qui a profondément évolué. Les générations de monoplaces, les partenaires, les, les formats de course et les technologies ont changé, sans empêcher les femmes et les hommes de DS Automobiles de rester aux avant-postes.

Environ 27 000 kilomètres parcourus en course

Le cap des 150 E-Prix représente également un kilométrage considérable accumulé en compétition. En prenant comme référence une distance moyenne de 90 kilomètres par E-Prix, on peut estimer que les deux monoplaces engagées ont parcouru au total près de 27 000 kilomètres en conditions de course. Une distance qui fait plus que doubler en intégrant les essais privés, les séances d'essais libres et les qualifications disputées !

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cette estimation donne une idée de l'ampleur du programme conduit depuis plus de dix ans par le seul constructeur automobile premium Français. À travers huit groupes motopropulseurs et trois générations de voitures, la Formule E est devenue un véritable laboratoire technologique, qui a permis à DS Automobiles de développer des pièces et des logiciels à destination de ses modèles de série.

L'aventure se poursuit avec DS Penske

Après Virgin Racing et Techeetah, DS Automobiles poursuit depuis la saison 9 son parcours en Formule E avec Penske Autosport. Ce partenariat a notamment permis à la marque de retrouver le podium du championnat Équipes lors de la saison 10.

Maximilian Guenther, DS penske, Jean-Eric Vergne, DS penske Photo de: DPPI

Le 150ème départ de DS Automobiles a non seulement permis de célébrer un anniversaire, mais aussi de souligner plus d'une décennie de développement technologique, de compétition internationale et d'engagement au plus haut niveau de la monoplace électrique. En franchissant ce cap, le constructeur Français rappelle également qu'il possède l'un des palmarès les plus importants de l'histoire de la Formule E, ses 4 titres de champion ayant été obtenus au gré de 18 victoires, 55 podiums et 26 pole positions.

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